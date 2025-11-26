Giulia Anghelescu, declarație de dragoste pentru soțul ei, Vlad Huidu, de ziua lui de naștere: „Te iubesc enorm”

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi s-au căsătorit în 2012 și au împreună doi copii, pe Antonia și Eduard Mikael.

Giulia Anghelescu, declarație de dragoste pentru soțul ei

Giulia Anghelescu i-a făcut o declarație superbă de dragoste soțului ei, Vlad Huidu, cu ocazia aniversării sale.

„La mulți ani, iubirea mea! Te iubesc enorm și îți mulțumesc că-mi ești tot!”, a fost mesajul transmis de Giulia Anghelescu pe Instagram.

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au sărbătorit 18 ani de relație

În luna august a anului 2025, Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au sărbătorit 18 ani de relație, iar artista a marcat evenimentul dezvăluind o fotografie de colecție de la începutul poveștii lor de dragoste.

Giulia Anghelescu a transmis și un mesaj emoționant soțului ei, cuvinte care au fost foarte apreciate de comunitatea numeroasă de fani pe care o are pe rețelele de socializare.

„18 ani împreună și tot nu ne-am plictisit unul de celălalt.

18 ani de când am zis ‘hai să vedem ce iese… și ne-a ieșit cam tot ce ne-am propus.

O familie, doi copii minunați, un haos frumos și o iubire care ne ține împreună, indiferent de câte nebunii trăim.

18 ani împreună și încă reușești să mă faci să râd… și să mă enervezi la culme când îți lași șosetele lângă pat sau uiți unde ți-ai pus telefonul ori te pierzi în propriile gânduri (din ce în ce mai des).

18 ani are și poza asta… parcă a fost ieri.

Te iubesc, Păpu! Lets rock on!”, a scris Giulia Anghelescu.

Cum gestionează Giulia Anghelescu și Vlad Huidu relația cu cei doi copii

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au împreună doi copii, Antonia și Mikael. Cei doi au mărturisit că au, adesea, păreri diferite despre parenting, însă ajung la un numitor comun care să nu îi afecteze pe cei mici.

„Bineînțeles, în fiecare zi avem opinii diferite. De-asta îți trebuie răbdare. Ea este mai permisivă, eu mai puțin permisiv”, a spus Vlad Huidu pentru Unica.ro.

„Și cumva, da, sunt mici discuții din punctul ăsta de vedere, dar sunt chestii normale pentru o familie. Dar direcția de parenting, vă dați seama că e aceeași, că altfel n-am funcționa”, au completat cei doi pentru sursa citată.

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au mai vorbit și despre provocările cu care se confruntă în relația cu cei doi copii.

„Tehnologia e greu de stăpânit și de controlat, dar cred că o relație sănătoasă, construită sănătos cu copilul, ar trebui să ducă doar la lucruri bune. Adică un copil trebuie ascultat înainte de orice. Un copil trebuie să aibă încredere în tine ca părinte și să vină, indiferent ce i se întâmplă, să îți spună ție primul. Cred că lucrul pe care îl avem noi de făcut e să le oferim siguranța și încrederea că suntem acolo indiferent de situație”, au mai spus cei doi.

Citește și:

Regulile pe care Laura Cosoi le aplică în creșterea și educarea fetițelor sale. Ce a povestit actrița: „Asta contează enorm…'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro