Giulia Anghelescu a împlinit 41 de ani. Cum a sărbătorit vedeta: „Încă îmi scriu propria poveste”

Giulia Anghelescu a împlinit pe 7 noiembrie vârsta de 41 de ani și radiază de fericire. Vedeta a ales să-și sărbătorească ziua de naștere într-un loc spectaculos, departe de România, declarând că se simte „exact acolo unde trebuie să fie”.

Giulia Anghelescu, aniversare de vis în Dubai

Artista trăiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale și nu ezită să împărtășească acest lucru cu fanii ei. Chiar la miezul nopții, Giulia Anghelescu a marcat începutul noii vârste într-un mod special: a ieșit pe terasa hotelului de lux unde este cazată, ținând în mână un trandafir și un pahar de prosecco. Cu un zâmbet larg, a transmis că este recunoscătoare și împlinită din toate punctele de vedere.

Destinația aleasă pentru aniversare este Dubai, locul unde cântăreața și-a început ziua de naștere relaxându-se la spa și bucurându-se de răsfăț total. În mediul online, Giulia Anghelescu a publicat un mesaj plin de putere și optimism, care a strâns rapid mii de aprecieri:

„#41 și, în sfârșit, simt că sunt exact unde trebuie să fiu. Încă feroce. Încă neînfricată. Încă îmi scriu propria poveste nenorocită pentru că am muncit din greu pentru fiecare pagină. La mulți ani mie!”, a scris artista pe rețelele de socializare.

Hotelul ales de Giulia Anghelescu pentru această ocazie specială este unul exclusivist, frecventat de vedetele de la noi.

Artista a renunțat la muzică

Giulia Anghelescu a devenit cunoscută datorită apariției pe scena muzicală din România, atât ca interpretă solo, cât și datorită colaborărilor de succes cu diverse trupe. Artista a decis însă că a venit momentul să facă o pauză în cariera muzicale și să se reorienteze profesional.

„În sufletul meu o să fiu toată viața artist. Faptul că nu mai cânt atât de des pe cât o făceam înainte e strict alegerea mea. Consider că am ajuns într-un moment în care vreau să mă bucur de viață, să fiu mamă, să fiu soție, să pot să fac și alte lucruri pe lângă muzică, care, de asemenea, să mă împlinească la fel de mult. Asta nu înseamnă neapărat că nu mai cânt, mai am concerte doar uneori, spre foarte rar, dar la muzică nu o să renunț niciodată, și muzica va face mereu parte din viața mea, chiar dacă nu voi mai fi la fel de vizibilă precum am fost”, a declarat ea pentru Spynews.ro.

Giulia a dezvăluit că este absolventă a Facultății de Psihologie și își dorește foarte mult să ajungă să profeseze în acest domeniu.

„Îmi doresc foarte mult să lucrez cu adolescenții. Asta mi-am dorit dintotdeauna să fac cumva. Timingul nu a fost cel mai bun, că au tot venit alte proiecte, dar sper ca, la un moment dat, să fac treaba asta și să-mi canalizez toată energia pe această profesie, care mie îmi place foarte mult. Plus, adolescenții din ziua de azi au nevoie de foarte mult sprijin”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Foto: Arhiva ELLE

