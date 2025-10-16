Nicole Cherry, dezvăluiri despre sprijinul părinților în cariera ei. Cum a trecut peste valul de hate: „O să le fiu veșnic recunoscătoare”

Nicole Cherry rămâne profund recunoscătoare părinților săi, care au fost alături de ea încă de la începutul carierei, sprijinind-o în momentele dificile. Artista povestește că mama și tatăl ei au jucat un rol esențial mai ales atunci când s-a confruntat cu un val de critici și comentarii negative.

Nicole Cherry, despre sprijinul părinților

La doar 14 ani, Nicole Cherry și-a început parcursul în muzica românească, reușind să cucerească rapid topurile cu hitul „Memories”. De atunci, succesul ei nu a întârziat să apară, iar piesele ulterioare au confirmat talentul și popularitatea artistei.

La 26 de ani, solista recunoaște că familia a fost o parte vitală a ascensiunii sale. Tatăl ei a fost constant prezent la repetiții, studio și concerte, rămânând unul dintre cei mai mari susținători ai ei. În plus, sprijinul părinților a fost crucial în gestionarea comentariilor negative care au venit în primii ani de carieră.

„Îi datorez tatălui meu tot ceea ce sunt astăzi, și familiei mele, în general, pentru că au reușit să păstreze acest echilibru perfect între copilul Nicole Cherry și artistul Nicole Cherry. Gândiți-vă că eu aveam 14 ani și foooarte multe lucruri de făcut pentru vârsta aceea fragedă. A fost destul de greu și pentru ei să gestioneze totul. Stau să analizez acum, mamă fiind, cum aș fi procedat eu în locul lor și pot să spun că mi-ar fi fost greu. O să le fiu veșnic recunoscătoare și le mulțumesc de fiecare dată când am ocazia pentru tot sprijinul, pentru că au reușit să mă ajute în toată această perioadă, mai ales că m-am confruntat și cu hate, și cu multe alte situații neprevăzute”, a declarat artista pentru Viva.ro.

Nicole Cherry a subliniat că perioada inițială a carierei a fost dificilă, mai ales din cauza atacurilor online, însă familia ei a fost alături de fiecare dată. Sprijinul lor i-a oferit încredere și i-a permis să depășească momentele tensionate.

„Da. La începutul carierei, da, a fost greu. Toată lumea este surprinsă, dar am avut și parte de hate și mi-a fost foarte greu. A contat enorm că părinții mei au fost lângă mine. Ar fi fost crunt dacă aș fi fost singură, mai ales la vârsta pe care o aveam. E greu și când ești adult, darămite când ești copil”, a mai spus Nicole Cherry.

Nicole Cherry a apelat la terapie

Nicole Cherry a vorbit cu multă sinceritate despre faptul că a apelat la terapie în trecut. Artista consideră important pasul de a cere ajutor specializat atunci când simți nevoia să faci asta.

„Da, am făcut câteva ședințe de terapie și de fiecare dată am spus asta, adică nu mă feresc. Mi se pare foarte important să reușești să te auto-evaluezi, să-ți dai seama că ai nevoie de ajutor. De multe ori, oamenii neagă. E o chestie pe care trebuie să o accepte. Lucrurile, dacă sunt rezolvate la timp, nu se agravează și reușești să te menții, atât psihic, cât și fizic, bine. Lucrurile de la interior încep după să se arate la exterior și cred că e o greșeală când încep să se vadă”, a declarat Nicole Cherry la Fresh by Unica.

