Mircea Lucescu, ultimul interviu înainte de a ajunge la spital: „De la starea asta de nervozitate mi s-a făcut rău”

Mircea Lucescu a făcut ultimele declarații publice la scurt timp după ce i s-a făcut rău în cantonamentul de la Mogoșoaia, incident care a necesitat transportul de urgență la spital. Cu doar câteva zile înainte de a se stinge din viață, el a oferit atât un interviu amplu pentru The Guardian, cât și o discuție sinceră cu jurnaliștii de la Golazo.ro.

Pe 29 martie, cel mai mare antrenor român din istorie a leșinat în timpul cantonamentului și a fost dus la Spitalul Universitar București. În aceeași seară, i-a contactat telefonic pe jurnaliști pentru a le explica ce s-a întâmplat, mărturisind că tensiunea acumulată după analiza partidei România – Turcia i-a afectat starea de sănătate.

„M-am enervat foarte tare când am început să fac analiza meciului cu Turcia, chiar dacă au trecut deja 3 zile. Și de la starea asta de nervozitate mi s-a făcut rău. Am simțit că nu mai pot respira normal”, a spus Mircea Lucescu pentru Golazo.

Mircea Lucescu a ținut să clarifice rapid speculațiile apărute în spațiul public, subliniind că nu a suferit un stop cardiac, ci episoade de fibrilații, pe care le mai experimentase și în trecut.

„Sub nicio formă n-am suferit un stop cardiac, că am văzut că unii așa au scris. Au fost fibrilații. Mi s-a mai întâmplat prima dată când eram la Brescia… Apoi, am pățit asta și la finalul anului trecut. Acum iarăși”.

Incidentul a generat un val de mesaje de susținere din partea lumii fotbalului, lucru care l-a impresionat profund pe antrenor. Oficiali, colegi și colaboratori din mai multe țări i-au transmis gânduri bune, iar telefonul său a fost blocat de numărul mare de mesaje primite.

În ciuda problemelor de sănătate, Mircea Lucescu a rămas implicat emoțional în evoluția echipei naționale, fiind afectat de prestația din meciul cu Turcia. Totuși, și-a exprimat încrederea în potențialul generației actuale și în viitorul selecționatei.

„Gata, s-a terminat. Mai important însă e altceva. Eu cred în potențialul acestei generații. Fotbaliștii au mult talent. Susținuți, ei și noul selecționer vor putea reuși rezultate bune, sunt convins”, a mai spus el.

Anterior acestor declarații, antrenorul oferise un interviu pentru The Guardian, chiar înaintea partidei România – Turcia, în care vorbea deschis despre starea sa de sănătate și despre dorința de a duce la capăt campania de calificare la Cupa Mondială.

„Când medicii mi-au spus că pot continua să antrenez, m-am concentrat pe ceea ce trebuia să fac pentru România. Am vorbit cu federația și mi-au spus că nu pot găsi o soluție la această situație. Nu sunt în cea mai bună formă, așa că m-aș fi retras dacă ar fi existat o altă opțiune. Dar insist: nu pot pleca ca un laș. Trebuie să credem în șansa noastră de a ne califica”, a spus el pentru The Guardian.

Jurnalistul Emanuel Roșu, autorul interviului, a dezvăluit că acesta a fost, de fapt, ultimul dialog acordat de Mircea Lucescu presei. Potrivit acestuia, antrenorul i-a cerut să nu insiste asupra problemelor de sănătate, dorind ca atenția să rămână asupra fotbalului.

„Din păcate, interviul pe care l-am făcut cu domnul Lucescu acum 3 săptămâni pentru Guardian e ultimul pe care l-a acordat vreodată. Mi-a cerut să nu scriu nimic despre suferința lui, pentru a nu direcționa discursul public către boala prin care trecea. Timp de 80 de ani am avut o viață extraordinară. Apoi, din decembrie, s-a întâmplat ce s-a întâmplat”, a spus jurnalistul.

Mircea Lucescu s-a stins din viață pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, lăsând în urmă o carieră impresionantă și imaginea unui profesionist dedicat până în ultimele clipe. Acesta va fi înmormântat la Cimitirul Bellu, acolo unde fostului antrenor al echipei naționale a României și-a cumpărat un loc de veci la intrarea principală, pe aleea centrală în urmă cu mai bine de zece ani. Conform gsp.ro, pe monumentul funerar este sculptat un mesaj emoționant: „Ranguri, glorie, bogăție, toate-n pământ se sfârșesc, orice frumusețe fie, toate pier și se topesc. Trăitori, câte lucrați, monumente, fapte bune, vouă-n urmă se lăsați.”

