Unde va fi înmormântat Mircea Lucescu. Primele detalii despre funeraliile fostului antrenor al echipei naționale a României

Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie la vârsta de 80 de ani. Fostul antrenor al echipei naționale a României s-a stins din viață după ce starea sa s-a agravat în urma unui accident vascular cerebral.

Mircea Luceascu a murit pe 7 aprilie la ora 20:30, după cum au anunțat reprezentanții Spitalului Universitar de Urgență București.

„Spitalul Universitar de Urgență București informează că astăzi marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa națională a României la un Campionat European, în anul 1984. Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet, ca un simbol național. Dumnezeu să îl odihnească!”, au transmis reprezentanții Spitalului Universitar de Urgență București, potrivit hotnews.ro.

În aceeași zi, medicii au transmis că fostul tehnician se află în stare extrem de gravă, cu un prognostic rezervat. Din nefericire, evoluția a fost una nefavorabilă, iar organismul său nu a mai răspuns tratamentului. Vestea morții sale a provocat reacții puternice în lumea sportului, atât în România, cât și la nivel internațional.

Mircea Lucescu, ajuns la vârsta de 80 de ani, a fost internat pe 29 martie la Spitalul Universitar din București, după ce i s-a făcut rău chiar înaintea unui antrenament al echipei naționale.

Inițial, medicii luaseră în calcul externarea acestuia în data de 3 aprilie, însă situația s-a complicat după ce a suferit un infarct miocardic acut. Ulterior, în noaptea de sâmbătă spre duminică, starea sa s-a deteriorat semnificativ, fiind transferat de urgență la secția de Terapie Intensivă, conform informațiilor transmise de Spitalul Universitar de Urgență București.

Tromboembolism pulmonar (TEP) reprezintă o urgență majoră, apărută atunci când o arteră pulmonară este obstrucționată de un cheag de sânge. De regulă, acest tromb provine din venele profunde ale picioarelor, în contextul unei tromboze venoase profunde, și ajunge la nivelul plămânilor, unde poate pune viața în pericol.

Unde va fi înmormântat Mircea Lucescu

Mircea Lucescu, considerat unul dintre cei mai mari antrenori din istoria României, va fi înmormântat la Cimitirul Bellu, acolo unde fostului antrenor al echipei naționale a României și-a cumpărat un loc de veci la intrarea principală, pe aleea centrală în urmă cu mai bine de zece ani. Conform gsp.ro, pe monumentul funerar este sculptat un mesaj emoționant: „Ranguri, glorie, bogăție, toate-n pământ se sfârșesc, orice frumusețe fie, toate pier și se topesc. Trăitori, câte lucrați, monumente, fapte bune, vouă-n urmă se lăsați.”

Miercuri, 9 aprilie, românii care l-au admirat pe Mircea Lucescu își pot lua rămas-bun începând cu ora 17:00, când sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului antrenor al echipei naționale a României va fi depus la Arena Națională. Înmormântarea va avea loc vineri, 10 aprilie, la Biserica Sfântul Elefterie.

„Ceremonia va debuta miercuri, când sicriul va fi depus la Arena Națională. Accesul publicului larg va fi permis începând cu ora 17:00, printr-un circuit controlat menit să asigure fluiditatea fluxului de vizitatori. În aceeași seară, la ora 18:00, va avea loc o primă slujbă de priveghi. Programul de vizitare va continua și pe parcursul zilei de joi, între orele 10:00 și 20:00, oferind tuturor celor care l-au admirat posibilitatea de a-i aduce un ultim omagiu. Cortegiul funerar se va deplasa, vineri, către Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Participarea la biserică va fi însă limitată la familie și invitați apropiați. Ultima etapă a ceremoniei va avea loc la Cimitirul Bellu, începând cu ora 12:20. Momentul înhumării, programat pentru ora 13:10, va fi precedat de onoruri militare. Conform dorinței organizatorilor, accesul publicului larg va fi restricționat în incinta cimitirului, zona fiind delimitată exclusiv pentru familie și cercul restrâns de apropiați”, a transmis familia lui Mircea Lucescu, scrie golazo.ro.

Mircea Lucescu, care pe 2 aprilie și-a încheiat mandatul de antrenor al echipei naționale de fotbal, a acumulat de-a lungul carierei sale 35 de trofee. În 1967, când antrenorul avea 22 de ani, s-a căsătorit cu Neli, care avea atunci 23 de ani. La puțin timp după căsătorie, au devenit părinții unui băiat, pe nume Răzvan Lucescu, care este antrenor la clubul grec de fotbal PAOK Salonic.

