Ții foarte mult la zona ta de confort? De ce asta nu te va ajuta în plan romantic

Te simți în siguranță în zona ta de confort, predictibilitatea e mare, aparent ești în siguranță. Dar o relație autentică și profundă se întâmplă în afara ei.

  de  Cristescu Catalina
Ții foarte mult la zona ta de confort? De ce asta nu te va ajuta în plan romantic

Ce reprezintă zona ta de confort? Spațiul pe care îl cunoști bine, cu riscuri minime. În același timp ea este și o strategie de protecție, ori mai bine zis un autentic mecanism de evitare. Căci să rămâi în bula ta, în ceea ce îți este familiar nu presupune din start alegeri sănătoase, și nici un contact autentic cu realitatea ta interioară, tiparele și nevoile tale emoționale, și nici cu realitatea exterioară pe care uneori nu o testezi sau o negi de-a dreptul.

Fuga de iubire

Să rămâi în zona ta de confort te ține la adăpost. E călduț, dar ești și singură și te menții acolo, chiar dacă la nivel verbal sau cognitiv spui că ți-ai dori o relație de cuplu asumată, ești pregătită pentru ea. Zona de confort este ca o perdea după care te ascunzi, o mantie a invizibilității prin care tu vezi ce se petrece, dar ceilalți nu au acces la tine căci ai mare grijă să treci neobservată. Ce frici sunt în spate? De respingere, abandon, dezamăgire, poate chiar de incertitudine dacă exerciți în general un grad foarte mare de control pe care îl vrei exclusiv la tine.

Alegi la fel

Alegi același tipar de bărbați, cei care ți-au frânt deja inima, și chiar dacă dinamica presupune multă suferință, ironic, știi să jonglezi cu ea. Și știi nu de când ai debutat în dating, ci mult din spate, din copilărie, când în fața unui părinte autoritar ai învățat că e mai bine să taci și să îi faci pe plac. Ori că pentru a primi afecțiune, a fi văzută, e necesar să performezi. În zona acestui aparent confort care îți este cunoscut aplici aceleași strategii iar și iar, căci un nou tipar de partener cu care nu știi cum ar trebui să procedezi îți aduce mai multă anxietate sau schimbarea ți se pare foarte dificil de făcut.

Falsa autenticitate

A fi în confort asta presupune să fii mai conectată cu tine, mai transparentă cu celălalt, să îi prezinți versiunea ta reală, așa cum ești tu în esența ta? Nu tocmai, căci versiunea expusă este cea temătoare, este mai degrabă masca cu care faci față.

Creștere limitată

Știm deja că dezvoltarea, creșterea apare din disconfort. Gândește-te la un fluture și procesul prin care trebuie să treacă până ajunge probabil una dintre puținele insecte pe care le admirăm și iubim cu toții. O relație nu poate evolua într-un mediu complet sigur și controlat, pentru că intimitatea presupune vulnerabilitate. Iar vulnerabilitatea, prin definiție, înseamnă să te expui fără măști. Să înveți să comunici mai deschis, să gestionezi conflictele pe care le ai cu partenerul, să gestionezi noi etape din viața de cuplu sau familie construită, toate presupun învățarea de abilități noi, care nu ți-au venit natural la început. Cum ai creat, învățat, fixat acele noi abilități? Desigur, ieșind din zona de confort.

Nu este o punere în pericol

Să ieși din zona de confort înseamnă deschidere, să procedezi diferit față de tiparele obișnuite despre care știi deja cum te-au sabotat în atâtea rânduri. Înseamnă să ceri, să îți spui părerea, să inițiezi atunci când este cazul, să spui ce simți și atunci când e incomod. Să nu lași confortul excesiv să devină stagnare, fugă ori factor de decizie.

