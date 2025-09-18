Ești o femeie singură? Avantaje ale singurătății care te pot menține în tiparul de evitare a unui potențial partener

Singurătatea nu mai este o stigmă ca în trecut. Și a face sau nu un copil este o alegere personală care poate fi controlată într-un mod sănătos. Femeile au independență financiară, ceea ce ajută la alegerea liberă pe plan romantic. Nu mai este o afacere sau o securizare a viitorului, ci o altă alegere conștientă care se bazează pe împlinirea nevoilor emoționale, nu a celor practice. Dacă autonomia, siguranța, libertatea pe care și le poate oferi singură o femeie schimbă jocul relațional, iar nevoia de conectare rămâne în fundal, și e firesc să fie așa, de ce, totuși, este evitată iubirea?

Răni emoționale din copilărie

Mică fiind ai învățat în relație cu părinții tăi că nu primești iubire, iar acum e mai confortabil pentru tine să o ocolești decât să o ceri, să nu o primești, și să devină din nou dureros ca atunci când erai copil. Sau în copilărie ai avut un părinte care s-a bazat extrem de mult pe tine, te-a solicitat ca și cum erai un adult, iar traducerea este că iubirea e grea, cere mult efort și mai bine o ocolești. Ai învățat că iubirea este sufocantă, nu îți lasă niciun pic de spațiu, ca atare când acum la maturitate cineva se apropie de tine, într-o măsură firească, se apasă butonul de panică al intruziunii.

Dar poate că stilul tău de atașament nu este unul evitant, ci este unul anxios, în care te temi că celălalt te va respinge, nu va fi acolo pentru tine. Și, chiar și așa, prin prisma experiențelor romantice anterioare dezamăgitoare, acum să îți eviți rana sau capcana abandonului, ori a deprivării emoționale evitând de-a dreptul o relație de cuplu sau orice fel de interacțiune care la un moment dat s-ar putea materializa într-o relație.

Nu trebuie să iei pe nimeni în calcul

Și cât este de comod în statutul de femeie singură când tu decizi care este programul finalului de săptămână, ce mănânci, dacă gătești sau nu, faci ordine sau nu, cum va arăta vacanța de vară sau care vor fi exact acele obiective turistice vizitate în city break. Când ești singură practic nu negociezi cu nimeni nicio decizie, ai ce stil de viață vrei tu, investești financiar așa cum consideri de cuviință, fără să stabilești reguli financiare cu cel care ți-ar fi fost partener. Și este seducătoare perspectiva ca lucrurile să se întâmple doar cum vrei, dar și rețeta pentru o viață în care astfel te deprivezi singură de iubire, doar pentru că nu vrei să negociezi, ci să ai control total.

Explorarea perpetuă

Dacă visezi la partenerul perfect, a fi singură îți oferă posibilitatea de a explora noi parteneri. Altfel s-ar numi infidelitate, poate asta nu e în acord cu valorile tale, și ar fi complicat și obositor să joci jocul dualității cel puțin parțiale. Așa că te agăți de căutarea unicornului relațional și cum de fapt stai singură pentru a face în final alegerea cea mai bună pentru tine.

