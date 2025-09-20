Barbiecore sau Wednesday-goth – două trenduri, aceeași generație

Dacă înainte cinematografia reprezenta punctul de reper de unde majoritatea se inspirau, astăzi social media este pionul principal care fluidizează traficul tendințelor. Nu înseamnă că filmele sau serialele ca Barbie sau Wednesday nu mai au nici o putere în privința asta, ci este vorba de legătura care s-a format între cinema și Internet.

Trend-urile pot consta în anumite schimbări pe care o comunitate sau chiar o societate întreagă alege să le adopte. S-ar defini prin ceea ce zic mulți că e „la modă”. Iar atunci când trend-urile vin în discuție, stereotipurile nu pot fi evitate, deoarece tendințele impun subtil standarde ce distorsionează aspectele vieții. Asta nu în toate cazurile, dar dacă ne gândim la Barbiecore, spre exemplu, putem vorbi despre imaginea femeii „perfecte” pentru societate. Numele Barbie duce imediat cu gândul la păr blond, ochi albaștri – practic, un portret cu trăsături delicate și fără cusur. Imaginea care promovează o perfecțiune la care toată lumea să aspire, un stereotip care stă la baza a ceea ce cercetătorii numesc Barbie Syndrome. Acest fenomen constă în dorința obsesivă de a atinge acea apariție perfectă, ajungându-se la creșterea numărului de intervenții estetice (subțierea taliei, remodelări faciale, implanturi mamare etc.). În unele cazuri această obsesie duce chiar până la dismorfie corporală și scăderea stimei de sine, mai ales în rândul tinerilor.

Modelul clasic de păpușă promovează o feminitate dusă la extrem, unde culoarea roz joacă rolul principal, unde femeia este reprezentată doar de ceea ce se vede la suprafață. Un trend ce a dus la respingerea trăsăturilor naturale și la aspirația către o estetică artificială. Dar apariția filmului Barbie, în anul 2023, a atras atenția asupra acestei bule superficiale care definea rolul femeii în societate. Păpușile portretizate de diferite actrițe și actori nu întruchipau doar imaginea Barbie ideală, clasică, menționată anterior, ci a adus în lumină diversitatea trăsăturilor, prin care fiecare Barbie era specială într-un mod diferit.

Bineînțeles că filmul nu a fost singurul reper cultural care să aducă ceva diferit; au existat mereu și păpuși ce aveau o altă culoare a părului sau a ochilor, cu un stil diferit. Însă acestea nu erau suficient de populare în ochii oamenilor, precum modelul clasic. De aceea filmul a venit cu un impact aparte, deoarece a primit atenție din partea unui public mult mai mare. Barbie nu a mai întruchipat doar acea imagine ideală, a căpătat și trăsături umane, s-a confruntat cu lumea reală și a trecut printr-o tranziție semnificativă. A depășit stereotipul tradițional, iar pe lângă asta, Barbiecore nu a mai însemnat doar un chip perfect, bijuterii sclipitoare și haine sofisticate – a căpătat și un caracter uman.

Margot Robbie – actrița principală din Barbie – a îmbrățișat acest stil în aparițiile sale, pentru promovarea filmului. Au urmat o serie de ținute inspirate după anumite modele de haine ale păpușilor, unde senzualitatea a ieșit în evidență prin zâmbet și energie radiantă. Hainele au fost doar o piesă din puzzle-ul apariției, outfit-urile fiind simple, cu puține accesorii sau chiar deloc.

Dacă privim în partea opusă a orice înseamnă Barbiecore, vizat poate fi și stilul goth, care, odată cu apariția serialului Wednesday, și-a luat avânt pe drumul tendințelor. De la videoclipuri scurte postate pe platforma TikTok, în care oamenii o imitau pe Wednesday și dansau ca ea, trend-ul a luat și o direcție serioasă, în care serialul a oferit o reîmprospătare stilului unei intregi generații. Tot mai mulți tineri s-au identificat cu estetica mai dark, datorită succesului pe care serialul îl are în online.

Stilul goth nu vizează doar moda, este o subcultură protestatară care a înflorit în anii ‘80 prin apariția unor trupe post-punk și gothic-rock, reacții la disco-ul glam omniprezent, dar și la
crizele economice din diferite țări. Acest stil se inspiră din arta și arhitectura medievală, literatura romantică, în care temele principale sunt misterul, drama și melancolia. În ceea ce privește hainele, goth-ul îmbrățișează culorile închise, materialele predominante fiind catifeaua, dantela sau pielea.

Și, dacă culorile închise duc cu gândul la anotimpurile reci, unele colecții din această vară au contrazis aceste așteptări. Spre exemplu, la prezentările recente din Săptămâna Modei de la Copenhaga pentru primăvară/vară 2026, brand-ul suedez Deadwood a lansat colecția „Sands of Icarus”, unde ținutele au fost inspirate de un contrast între futurism și melancolie, culori calde și combinații de piele cu țesături subțiri. P.L.N., un brand cunoscut pentru estetica sa dark și punk, în colecția „SNIT” a propus siluete minimaliste cu influențe dark, croieli asimetrice și materiale ușoare, precum jerseul și tricotul perforat. Machiajul reprezintă un detaliu esențial, cu sprâncene decolorate, contururi accentuate în zona pomeților și a ochilor, care reușesc să accentueze expresivitatea acestor apariții. Astfel, se poate ajunge la ideea de „summer goth”: nu este doar despre negru, ci despre combinarea misterului și a dramatismului cu materiale ușoare și croieli aerisite, adaptate anotimpurilor calde.

Jenna Ortega, actrița care o interpretează pe Wednesday, a trecut de la etapa colorată marcată de Disney, la era goth, odată cu lansarea serialului. Probabil și ca o modalitate de a semnala maturizare și evoluție, Jenna adoptă în aparițiile ei aceste elemente dark. Ea a mărturisit într-un interviu că „stilul goth dă voce persoanelor care se simt diferite sau neînțelese, iar Wednesday este cu siguranță una dintre acele voci”. Acest rol nu a dus doar la o schimbare temporară în stilul actriței, ci i-a schimbat gusturile de care îi e greu să se desprindă, potrivit declarațiilor ei. Influența serialului poate lua și o altă direcție, dincolo de haine și machiaj, există posibilitatea ca fanii să romantizeze trăsăturile personajului. Unele analize atrag atenția că personaje precum Wednesday pot fi percepute ca modele de urmat. În acest sens, publicul poate să preia anumite tipare de comportament, fiind alimentat de ideea că sarcasmul constant sau detașarea emoțională sunt atractive.

Deși trend-urile sunt văzute ca expresii ale creativității, ele rămân produsele unor industrii care știu să transforme interesul publicului în bani. Fie că vorbim de Barbiecore, de goth sau orice alt stil, aceste influențe sunt rezultatul unor planuri bine gândite, în care cinema-ul, social-media și moda sunt complementare. În spatele oricărui trend stă consumul, nu este vorba doar de identitate și libertatea de a te exprima, societatea poate transforma orice într-un produs care să fie distribuit, bine vândut și reinterpretat.

Deși trendurile sunt văzute ca expresii ale creativității, ele rămân produsele unor industrii care știu să transforme interesul publicului în bani. Fie că vorbim de Barbiecore, de goth sau orice alt stil, aceste influențe sunt rezultatul unui plan bine gândit, în care cinema-ul, social-media și moda sunt complementare. În spatele oricărui trend stă consumul, nu este vorba doar de identitate și libertatea de a te exprima, societatea poate transforma orice într-un produs care să fie distribuit, bine vândut și reinterpretat.

Articol de Maria-Denisa Ștefan

Foto: Barbie, Wednesday

