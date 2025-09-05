Moștenitorii lui Armani. Cine va continua tradiția unui imperiu construit pe eleganță?

Decesul legendarului designer Giorgio Armani, la vârsta de 91 de ani, a stârnit regrete exprimate public în rândul celebrităților și al fanilor din industria modei, însă a ridicat și întrebări despre cine vor fi moștenitorii lui Armani, dat fiind faptul că acesta lasă în urmă nu doar o moștenire estetică, a eleganței italiene desăvârșite, ci și una foarte pragmatică.

Cinci decenii de activitate de succes în lumea modei înseamnă și o companie foarte valoroasă, al cărei unic acționar majoritar a fost designerul. Compania a fost fondată de Giorgio Armani însuși, alături de partenerul său de la acea vreme, Sergio Galeotti. Cei doi s-au cunoscut în Forte dei Marmi, Toscana, în 1966. Relația lor personală de lungă durată, a recunoscut Giorgio Armani în mai multe rânduri, a fost cea care i-a dat încrederea să pornească afacerea, de ale cărei chestiuni administrative și financiare s-a ocupat Galeotti.

De altfel, deși Armani a vorbit rareori despre viața sa sentimentală, acesta a recunoscut relația profundă care l-a legat de Galeotti, dar și dezinteresul pentru dragoste care a urmat tragediei prin care au trecut cei doi. Galeotti a murit în urma complicațiilor HIV/SIDA în 1985, în plină epidemie devastatoare, iar decesul său a fost raportat la acea vreme ca fiind cauzat de un atac de cord.

Dat fiind că designerul s-a mândrit întotdeauna cu faptul că a reușit să mențină independența propriei companii, întrebarea privind moștenitorii lui Armani este perfect legitimă. Acesta nu a avut copii care să continue afacerea ce a raportat în 2024 venituri de 2,3 miliarde de euro (în condițiile unei recesiuni care a afectat întregul domeniu al modei de lux) și evaluată acum la peste 10 miliarde. În plus, designerul a continuat să controleze cele mai multe dintre aspectele afacerii, insistând să nu vândă sau să nu listeze compania la bursă, deși a primit de-a lungul anilor numeroase propuneri, inclusiv de la companiile deținute de familiile italiene Gucci și Agnelli. Astfel, acesta și-a condus imperiul alături de membri de familie, de colegi și apropiați.

Printre moștenitorii lui Armani care ar putea ridica pretenții la afacerea acestuia se numără sora sa, Rosanna, alături de cele două nepoate, Silvana și Roberta, și un nepot, Andrea Camerana, toți fiind implicați într-un fel sau altul în companie. De asemenea, un personaj important în această succesiune este și mâna dreaptă a designerului, Pantaleo sau Leo Dell’Orco. Însă Giorgio Armani pare că a plănuit din timp ce se va întâmpla cu afacerea odată cu moartea sa, dat fiind faptul că a conceput în 2016 o fundație care să asigure proprietățile grupului Armani, conform principiilor pe care el le-a considerat întotdeauna importante, unul dintre acestea fiind ca moștenitorii să se înțeleagă și să nu vândă sau să dezmembreze compania. Fundația va primi o parte consistentă a companiei, în testamentul lui Armani, care nu a fost încă deschis. Designerul a fost atât de prevăzător încât a și nominalizat persoanele care vor conduce fundația, dar a și stabilit reguli clare, care au efect imediat după moartea sa, cele mai multe privind eventuale achiziții ale unor părți ale afacerii. Conform acestei liste de principii, compania nu va putea fi listată la bursă decât după 5 ani de la decesul fondatorului, și doar dacă o majoritate a directorilor va fi de acord cu această mutare.

Giorgio Armani, Silvana Armani și Leo dell’Orco la show-ul Emporio Armani Ready to Wear Spring/Summer 2022

Moștenitorii lui Armani, a declarat acesta într-un interviu acordat cu ani în urmă pentru Financial Times, sunt oameni care deja au început să capete responsabilități în companie cu ani în urmă. Dintre aceștia cel mai important este Leo Dell’Orco, partenerul din ultimele decenii al designerului, cu care acesta s-a cunoscut pentru prima dată în 1977. Dell’Orco a lucrat ca model pentru Armani, și a devenit gradual o persoană de încredere, mai ales după decesul lui Galeotti, când Giorgio Armani a declarat că Dell’Orco a fost persoana care l-a ajutat enorm. Acum, Dell’Orco conduce departamentul dedicat modei masculine, inclusiv pentru Giorgio Armani, Emporio Armani și Armani Exchange; iar în luna iunie, când designerul nu a putut să fie prezent la show-ul său din cadrul Săptămânii Modei de la Milano pentru prima dată în 50 de ani, Dell’Orco a preluat responsabilitățile.

Leo Dell’Orco a declarat la un moment dat într-un interviu că se află într-o relație pe viață cu Giorgio Armani, în vreme ce designerul a dezvăluit într-un interviu că poartă un inel cu diamant dăruit de partenerul său. Dacă este posibil ca acesta să preia toate responsabilitățile creative care țin de brand-urile companiei – deși nepoata lui Armani, Silvana, s-a ocupat de colecțiile pentru femei, moștenitorii lui Armani în segmentul financiar par a fi Giuseppe Marsocci și Daniele Ballestrazzi, și ei implicați de multă vreme în conducerea afacerii.

Foto: Profimedia

