Giorgio Armani a murit. Celebrul creator de modă s-a stins din viață la 91 de ani

Giorgio Armani a murit. Celebrul creator de modă italian s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani. Acesta s-a numărat printre cei mai influenți și faimoși designeri la nivel global de la sfârșitul secolului al XX-lea. Prin stilul său unic, Giorgio Armani a redefinit și construit o intersecție între modă și societatea care ne înconjoară.
Anunțul conform căruia Giorgio Armani a murit a fost făcut de către casa de modă. Potrivit mesajului transmis pe rețelele de socializare de către companie, faimosul designer italian a lucrat până în ultimele sale zile și s-a stins din viață înconjurat de persoanele dragi.
„Cu o tristețe infinită, Grupul Armani anunță trecerea în neființă a creatorului, fondatorului și forței sale motrice neobosite: Giorgio Armani.
Il Signor Armani, așa cum a fost întotdeauna numit cu respect și admirație de către angajați și colaboratori, a murit liniștit, înconjurat de cei dragi. Neobosit până la capăt, a muncit până la ultimele sale zile, dedicându-se companiei, colecțiilor și numeroaselor proiecte aflate în derulare și viitoare.
De-a lungul anilor, Giorgio Armani a creat o viziune care s-a extins de la modă la fiecare aspect al vieții, anticipând vremurile cu o claritate și un pragmatism extraordinar. El a fost condus de curiozitatea necruțătoare și de o atenție profundă pentru prezent și pentru oameni. De-a lungul acestei călătorii, a stabilit un dialog deschis cu publicul, devenind o figură iubită și respectată pentru capacitatea sa de a se conecta cu toată lumea. Întotdeauna atent la nevoile comunității, el a fost activ pe mai multe fronturi, în special în sprijinul iubitului său Milano.”
De asemenea, casa de modă a anunțat faptul că înmormântarea se va desfășura într-un cadru privat, dar în zilele următoare persoanele care vor să își ia rămas-bun de la Giorgio Armani o pot face la o capelă funerară.
„Giorgio Armani este o companie cu cincizeci de ani de istorie, construită cu emoție și răbdare. Giorgio Armani și-a făcut întotdeauna independența – de gândire și acțiune – semnul său distinctiv. Compania este, acum și întotdeauna, o reflectare a acestui spirit. Familia și angajații săi vor duce Grupul mai departe în respectul și continuitatea acestor valori.
Capela funerară va fi amenajată de sâmbătă, 6 septembrie, până duminică, 7 septembrie, și va fi deschisă de la 9:00 la 18:00, în Milano, la Via Bergognone 59, în incinta Armani/Teatro. În conformitate cu dorințele explicite ale domnului Armani, înmormântarea va avea loc în mod privat.”
Giorgio Armani a fost reflecția stilului și a eleganței italiene moderne. Compania pe care o conducea avea o cifră de afaceri de aproximativ 2,3 miliarde de euro (2,7 miliarde de dolari) pe an, după cum transmite Reuters. Aceeași sursă mai precizează faptul că designerul nu avea o stare de sănătate foarte bună de ceva vreme și a fost nevoit să renunțe la prezentările de la Săptămâna Modei Masculine de la Milano din luna iunie a anului 2025, fiind, de altfel, și pentru prima dată în cariera sa când a ratat unul dintre evenimentele sale de pe podium. La momentul respectiv, La acea vreme, casa de modă a emis o declarație în care preciza că acesta „se recuperează în prezent acasă”, fără a specifica starea sa de sănătate.
Giorgio Armani a murit cu doar câteva săptămâni înainte de a sărbători 50 de ani de la apariția casei de modă cu același nume, care urma să aibă loc la Săptămâna Modei de la Milano. De-a lungul anilor, a îmbrăcat numeroase celebrități, printre care Julia Roberts, Lady Gaga, George Clooney și Cate Blanchett. Giorgio Armani a fost recunoscut prin prisma faptului că a inventat moda pentru covorul roșu, dar s-a orientat și către o modă actuală și nu atât de scumpă prin Emporia Armani și a deschis hoteluri de lux.
Giorgio Armani a construit de-a lungul anilor un adevărat imperiu în valoare de 10 miliarde de dolari, care includea, pe lângă îmbrăcăminte și accesorii, obiecte de mobilier, parfumuri, cosmetice, cărți, flori și chiar ciocolată, clasându-se în topul celor mai buni 200 de miliardari din lume, potrivit Forbes. Creatorul de modă a deținut mai multe baruri, cluburi, restaurante și propria echipă de baschet EA7 Emporio Armani Milan, cunoscută sub numele de Olympia Milano.
