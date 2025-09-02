Sfârșitul erei Wintour. Începutul erei Malle.

Vestea a surprins, dar nu a șocat. După luni de speculații și liste scurte cu nume grele din industrie (de la Eva Chen la Sara Moonves), Condé Nast a confirmat: Chloe Malle, editorul Vogue.com, este noul „head of editorial content” al Vogue US. O schimbare de titulatură care marchează sfârșitul funcției clasice de editor-in-chief, dar și începutul unei noi etape pentru un brand editorial emblematic.

La 39 de ani, Chloe Malle nu este o necunoscută în redacție. S-a alăturat Vogue în 2011 ca social editor, a coordonat zona de nunți și societate, a scris despre modă, cultură și lifestyle, a contribuit la proiecte speciale și, din 2023, a condus întreg conținutul digital. Tot ea este vocea podcastului The Run-Through, pe care îl realizează alături de Chioma Nnadi, omologul său de la British Vogue. În paralel, Malle a editat volume precum Vogue Weddings sau Vogue Living: City, Country, Coast, și a publicat articole în The New York Times și Wall Street Journal.

Nominalizarea sa nu vine doar cu greutatea moștenirii editoriale, ci și cu cea a numelui de familie. Fiica actriței Candice Bergen și a regizorului Louis Malle, Chloe nu a ascuns niciodată faptul că e o „nepo baby” și chiar a declarat, într-un interviu recent: „Ar fi o iluzie să spun că nu am beneficiat de privilegiile în care am crescut. Dar asta m-a făcut să muncesc și mai mult. Am vrut mereu să arăt că sunt mai mult decât fiica lui Candice Bergen.”

Într-un comunicat oficial, Anna Wintour a elogiat alegerea: „Cred că bucuria, căldura, experiența și viziunea lui Chloe sunt exact ce are nevoie Vogue în acest moment. Ea a demonstrat de nenumărate ori că știe să găsească echilibrul între istoria unică a revistei și viitorul ei. Sunt încântată să continui să lucrez cu ea, ca mentor, dar și ca studentă.”

La rândul său, Chloe Malle s-a arătat onorată și ambițioasă: „Mi-am petrecut întreaga carieră la Vogue, lucrând în roluri care au acoperit toate platformele, de la print la digital, de la audio la video, evenimente și social media. Iubesc acest titlu, iubesc conținutul pe care îl creăm și îi iubesc pe editorii care îl fac posibil. Vogue m-a modelat deja ca persoană, iar acum sunt entuziasmată de perspectiva de a modela eu însămi Vogue. Abia aștept să mă implic și mai mult în print, video și evenimente, cultivând, desigur, acea pluralitate autentică de platforme pe care publicul nostru o dorește și o cere.”

Deși Wintour rămâne chief content officer al Condé Nast și director editorial global pentru Vogue, decizia de a-i preda ștafeta la nivel național marchează un moment istoric. Vogue US va fi, pentru prima dată după 1988, condusă de o altă voce editorială.

Rămâne, însă, o întrebare care circulă discret prin industrie: poate un „nepo baby” asumat să rescrie regulile celui mai influent titlu de modă din lume? Sau tocmai această asumare sinceră a privilegiului îl poate transforma într-un avantaj într-o epocă în care transparența contează mai mult ca niciodată?

Cert este că începutul acestei noi ere Vogue va fi urmărit cu o atenție microscopică. Pentru că, la final, adevărata putere nu stă doar în numele de pe copertă, ci în felul în care povestea e spusă și în cine are curajul să o spună diferit.

Foto: Instagram

