Anna Wintour, care s-a alăturat revistei Vogue în anul 1988, a anunțat, în cadrul unei ședințe cu angajații în dimineața zilei de 25 iunie, faptul că se retrage din funcția de redactoră-șefă. Considerată una dintre cele mai influente personalități din industria modei, Anna Wintour își încheie mandatul de aproape patru decenii la conducerea revistei americane de fashion.

Anna Wintour demisionează din funcția de redactoră-șefă Vogue

Mai multe publicații internaționale, printre care The Business of Fashion, Forbes, Financial Times și Women’s Wear Daily au anunțat faptul că Anna Wintour demisionează din funcția de redactoră-șefă Vogue după 37 de ani. Aceasta urmează să se retragă după aproape patru decenii la conducere, însă își va păstra în continuare poziția de directoare globală de conținut pentru Condé Nast, organizația-mamă a mai multor reviste, printre care Vogue, Vanity Fair, The New Yorker și GQ și de directoare editorială globală la Vogue.

În 2013, Anna Wintour a devenit directoare artistică pentru Condé Nast, iar în 2019 a obținut funcția de consultantă globală de conținut.

Informația a fost confirmată și de către Condé Nast pentru Wall Street Journal. Directorul executiv al companiei, Roger Lynch, a precizat pentru publicație că Anna Wintour ocupă din anul 2020 trei locuri de muncă în companie și că este firesc să se retragă de la revista americană Vogue pentru a „face timp pentru toți cei care au nevoie de ea.”

În calitate de directoare globală de conținut pentru Condé Nast, Anna Wintour continuă să supravegheze toate titlurile companiei, cum ar fi Wired, Vanity Fair, GQ, Glamour, Bon Appétit, Allure și multe altele, cu excepția The New Yorker.

Anna Wintour, o carieră impresionantă la revista Vogue

Anna Wintour a făcut primii pași în jurnalismul de modă în anul 1970, în cadrul revistei Harper’s & Queen din Regatul Unit, înființată după fuziunea dintre Harper’s Bazaar UK și revista Queen. În 1975 s-a mutat în Statele Unite, acolo unde a acceptat să fie redactoră de modă pentru ediția americană a revistei Harper’s Bazaar. La începutul anilor 1980 a fost redactoare de modă pentru revista New York, iar ulterior a fost directoare de creație pentru Vogue. A mai fost redactora-șefă a ediției britanice a revistei Vogue. Din anul 1995 Anna Wintour servește drept gazdă a evenimentului Met Gala, o strângere de fonduri în beneficiul Institutului de Costume al Muzeului Metropolitan de Artă din New York.

Anna Wintour, acum în vârstă de 75 de ani, și-a început cariera fabuloasă de la Vogue în anul 1988, atunci când a preluat frâiele revistei de la fosta redactoră-șefă, Grace Mirabella. Prima copertă care a purtat semnătura Annei Wintour a fost numărul din noiembrie 1988 și a avut-o drept protagonistă pe Michaela Bercu, model și actriță israeliană cu origini românești, la vremea respectivă având 18 ani. Pentru pictorialul de pe copertă, Michaela Bercu a purtat un pulover Christian Lacroix în valoare de 10.000 de dolari și o pereche de jeanși Guess de 50 de dolari. Imaginea a stârnit atunci mai multe dezbateri despre ceea ce înseamnă, de fapt, high fashion.

Anna Wintour, o carieră marcată și de controverse

Anna Wintour nu a fost ocolită de controverse, principalele critici referindu-se la lipsa persoanelor de culoare în rândul angajaților Vogue, precum și pe coperțile revistei. În 2020, Anna Wintour a realizat o scrisoare destinată angajaților săi, în care și-a asumat responsabilitatea față de rasismul prezent și în redacție. Atunci, a explicat că acest comportament din cadrul redacției este unul dureros și intolerant, fără a promova destul angajații de culoare și creatorii de modă.

Foto: Hepta

