Anna Wintour, gest neașteptat în timpul întâlnirii cu Regele Charles. Cum a surprins ea și ce titlu a primit

Editorul legendar al revistei Vogue, Anna Wintour, a fost onorată de Regele Charles pentru contribuția sa în industria modei, în cadrul unei ceremonii de învestire desfășurate în această dimineață la Palatul Buckingham.

Anna Wintour, în vârstă de 75 de ani, a sosit la palat purtând un sacou elegant gri, asortat cu o fustă midi, și nelipsiții săi ochelari de soare negri, care au devenit o parte inseparabilă a imaginii sale vestimentare. Cu toate acestea, a respectat protocolul regal și și-a scos ochelarii iconici în momentul în care ceremonia a început. Marți, 4 februarie, Regele Charles i-a conferit oficial titlul de Companion of Honour.

🕶️🎖️ Congratulations Dame Anna Wintour!



Today at Buckingham Palace, The King presented the legendary Editor-in-Chief of @VogueMagazine with the Order of the Companions of Honour for Services to Fashion.



Well done to all who received their honours today. 👏 pic.twitter.com/47JgPayei2