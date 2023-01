Atotputernica și controversata Anna Wintour – ce trebuie să știi despre cea mai temută femeie din lumea modei

Material realizat de Măriuca Gazibar

„Dacă dau câteodată impresia că sunt rece sau tăioasă, este doar pentru că îmi propun să ating perfecțiunea.”, spunea Anna Wintour referindu-se la reputația sa de temut.

Cine este Anna Wintour?

Deseori pusă în aceeași propoziție cu cuvintele „inspirațională” și „cutremurătoare”, Anna Wintour este redactorul șef și directorul global al gigantului american Vogue. Pe lângă faptul că reprezintă imaginea revistei de modă, Anna este deseori asociată și cu trustul de presă Condé Nast, organizația-mamă a unor mari publicații precum Vogue, Glamour, Vanity Fair, GQ și The New Yorker.

Cu tunsoarea ei bob iconică și cu ochelarii de soare ce îi acoperă toată fața, Wintour a devenit o figură importantă în lumea modei. După 34 de ani de activitate în cadrul revistei Vogue, Anna și-a câștigat titlul de cel mai longeviv redactor șef care a preluat frâiele publicației respective.

De-a lungul carierei, Anna Wintour a schimbat modalitatea de abordare a coperților Vogue: a fost prima persoană care a pus blugii și celebritățile pe prima pagină a printurilor de modă. Primul număr al revistei care a marcat această schimbare a fost publicat în 1988 și a înfățisat-o pe Mihaela Bercu, fotomodel cu origini românești, pozată de la talie în sus, un unghi destul de rar abordat pe vremea aceea.

O femeie puternică și de succes, o femeie care inspiră respect, acestea au fost trăsăturile definitorii care au inspirat-o pe scenarista Aline Brosh McKenna să creeze un personaj după chipul și asemănarea Annei Wintour. Miranda Priestly, eroina fimului artistic The Devil Wears Prada, editorul cel mai de temut al revistei de modă Runway, este deseori comparată cu corespondentul ei din realitate, Anna. De altfel, Wintour însăși a afirmat că are o afinitate pentru personajul Mirandei Priestly.

Cum a decurs copilăria ei?

Anna Wintour s-a născut în Hampstead, în Londra. Tatăl ei, Charles Wintour, a lucrat ca redactor și editor pentru ziarul Evening Standard, pasionat fiind de politică și de bârfele din înalta societate. Acesta i-a inspirat fiicei lui pasiunea pentru jurnalism, consultând-o adesea referitor la ce poate fi publicat și atrage tineretul. Pe atunci Anna era doar un copil, nici nu împlinise vârsta de 18 ani.

Wintour nu a fost singură la părinți, ci a avut patru frați, dintre care unul și-a pierdut viața într-un accident rutier în copilărie. Unul dintre frații ei mai mici, Patrick, este de asemenea jurnalist, în prezent redactor pentru The Guardian. Afinitatea pentru domeniul jurnalismului pare să predomine în familia Annei: pe lângă tatăl și fratele său mai mic, deja menționați, cele două soții ale lui fratelui său, Patrick, au lucrat și ele în industrie ca reporteri pentru BBC, respectiv The Times.

În ceea ce privește educația, Anna nu a urmat cursurile unei facultăți. În interviuri a dat de înțeles că nici nu a terminat liceul. A făcut câteva cursuri de modă la o școală din apropierea locuinței ei din Londra, însă la scurt timp după ce s-a apucat a renunțat, afirmând că „Ori știi modă, ori nu”. Putem spune că Wintour este o dovadă vie a faptului că studiile aprofundate nu fac neapărat diferența în această industrie, ci că mai mult contează ambiția și munca pe care o depui pentru a te bucura de succes.

Femeia impunătoare pe care o cunoaștem astăzi a prins contur începând cu vârsta de 14 ani. Aceasta și-a dezvoltat un interes în modă, urmărind constant emisiunea Ready Steady Go! a lui Cathy McGowan și citind revistele Seventeen. Tot atunci, a adoptat ca stil tunsoarea iconică bob.

Cum arată viața ei de adult?

Anna Wintour a fost căsătorită de două ori: o dată cu David Shaffer, un foarte cunoscut profesor și practicant de psihiatrie pediatrică, iar mai apoi cu Shelby Bryan, antreprenor din domeniul telecomunicațiilor. Una dintre aventurile ei amoroase cele mai picante a fost cu cântărețul de reggae Bob Marley, pe vremea când Anna avea 26 de ani. În prezent Anna este singură, deși circulă diverse zvonuri referitoare la viața ei amoroasă.

În urma primei căsnicii, Anna a născut doi copii: Charles și Katherine (poreclită Bee – albinuța). Nici unul dintre ei nu lucrează în industria modei, cu toate că Bee a scris de câteva ori pentru The Daily Telegraph.

Wintour a investit o mare parte din timpul său liber pentru a înființa Fondul Vogue (CFDA – Consiliul Designerilor de Modă din America) din dorința de a încuraja, susține și educa designeri de modă necunoscuți, dar aflați în ascensiune. De asemenea, a strâns 50 de milioane de dolari pentru a susține Institutul de Costume al Muzeului Metropolitan de Artă din New York, prin evenimente caritabile și somptuoase precum faimoasa Met Gala (fenomen de o importanța colosală în lumea modei).

Cum și-a început cariera?

Anna și-a început cariera în modă la vârsta de 15 ani, lucrând ca vânzătoare la magazinul Biba din Londra. Biba nu a fost un simplu magazin sau brand, ci imaginea femeii ideale, independente și mereu ocupate a acelor vremuri. Persoana aceasta a dominat lumea modei în anii ’60 și i-a câștigat imperiului comercial porecla de „teatrul modei”.

Ulterior, Wintour a început un program de uceinicie la Harrods, cea mai cunoscută galeria comercială britanică. S-a specializat în jurnalism odată cu obținerea posturilor de redactor la Harper’s Bazaar și Viva. La scurt timp și-a dat demisia și s-a mutat la New York.

Anna a început să lucreze la Vogue atunci când Alex Liberman, editor șef pentru Condé Nast și Vogue la vremea respectivă, i-a oferit un post în anul 1983. După o sesiune de negocieri aprinse care a dus la dublarea salariului inițial, Wintour a acceptat oferta și a devenit primul director creativ al revistei de modă (pe atunci nu avea responsabilitățile bine definite).

În 1985, Anna a obținut primul ei post de redactor preluând ediția Vogue UK. Aflată la putere, Wintour a înlocuit mare parte din personal, iar editorii rămași au numit această perioadă de supremație „The Wintour of Our Discontent” (joc de cuvinte – iarna vrajbei noastre).

Prin contribuția pe care a adus-o revistei și abordarea proaspătă și riscantă, Wintour a transformat ediția Vogue UK dintr-o publicație conservatoare într-una libertină, mult mai asemănătoare cu varianta americană.

Trei ani mai târziu, după ce a adus pe culmi Vogue UK, Anna și-a mutat influența asupra Vogue America, unde a ocupat postul de editor. Ea este motivul pentru care, în prezent, pe coperțile Vogue apar modele mai puțin renumite, pozate pe de-a întregul. Tot datorită ei, industria modei a ajuns să fie mai îngăduitoare în ceea ce privește articolele de îmbrăcăminte cu prețuri reduse (înainte de acestea nu erau acceptate sau figurate în publicațiile de modă).

De-a lungul anilor a ajuns să fie percepută drept una dintre cele mai influente persoane din industria modei. A pornit cu cea mai mare ușurință trend-uri și a numit noi designeri ca directori creativi pentru felurite case, ba chiar a ajuns să își transmită mai departe înțelepciunea și priceperea prin intermediul unui curs online despre creativitate și conducere.

Ce o face să fie controversată?

Este evident că Anna a ajutat la progresul revistei de modă Vogue și trustului Condé Nast, însă aceste reușite au adus după sine și decizii mai puțin agreate de public și de industrie, decizii ce i-au obținut titlul de figură controversată în lumea modei.

Cea mai cunoscută dintre acestea este lipsa reprezentării persoanelor de culoare în rândul personalului Vogue, dar și pe coperțile revistei. În septembrie 2020, Anna a încercat să remedieze acest aspect. Cu toate acestea, angajații revistei au mărșăluit în cadrul protestului Black Lives Matter acuzând publicația de rasism și favoritism.

Un alt lucru ce o recomandă pe Wintour ca fiind controversată este comportamentul față de angajați. Personalitatea ei rece și pretențioasă ia câștigat porecla „Nuclear Wintour” (joc de cuvinte – iarnă nucleară). Nu putem nega că este nevoie de un lider pentru a conduce o revistă de modă arhicunoscută precum Vogue, însă Anna a fost acuzată în nenumărate rânduri că abuzează de această poziție. Personalul, dar și foștii colaboratori ai Annei s-au plâns că au fost tratați cu lipsă de respect, răutate și agresivitate. „Nu am dat peste nimeni și nu cred că am cunoscut pe nimeni, de atunci până acum, care să fie atât de afurisit și de critic.”, afirmă Jennifer Hocking, editorul Annei Wintour din perioada în care a lucrat pentru Harpers & Queen.

În plus, Anna Wintour a avut și are și în prezent discuții în contradictoriu și confruntări cu activiștii pentru drepturile animalelor de la People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), pentru că promovează blana naturală.

Așadar o personalitate ce se bucură de reputație și putere, admirată de unii, disprețuită de alții, temută și nu în ultimul rând controversată, Wintour este încă, chiar și dupa trei decenii de activitate, o figură relevantă în lumea modei. O femeie cu aspirații sacrifică, în percepția Annei, orice stă în calea succesului ei: „Asumă-ți deciziile și asumă-ți cine ești, dar fără a-ți cere scuze.”.

