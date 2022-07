Calvin Klein: Istoria unui gigant al modei americane

Material realizat de Măriuca Gazibar

„Am cunoscut persoane care nici nu știau că există un Calvin Klein; credeau că este doar numele unui produs.”, spune la un moment dat Calvin Klein. Dar cine este el?

Cine este Calvin Klein?

Calvin Richard Klein este unul dintre cei mai relevanți designeri a căror activitate a debutat secolul trecut, și al cărui brand continuă să rămână semnificativ și astăzi. Născut în New York, Klein a urmat cursurile Liceului de Artă și Design. Pasiunea lui pentru lumea modei a luat contur încă din copilărie când bunica lui, croitoreasă de meserie, l-a învățat să coasă, să tighelească și să croiască. În timp ce alți copii de vârsta lui își petreceau timpul afară, practicând sporturi, Calvin prefera să schițeze. La îndemnurile mamei lui, americanul, aflat în pragul maturității a studiat mai departe moda la Fashion Institute of Technology în New York, pe care nu l-a absolvit niciodată.

Cum a luat naștere brand-ul Calvin Klein?

După cinci ani de uceinicie la un atelier de paltoane și costume de pe Seventh Avenue, Calvin Klein a decis că a acumulat suficientă experiență pentru a-și porni propria afacere vestimentară. Așa se face că, în anul 1968, la vârsta de 26 de ani, Klein a deschis primul său magazin de haine și paltoane, care avea să promoveze eticheta Calvin Klein. Eforturile i-au fost susținute de Barry Schwartz, prietenul său din copilărie, care între timp i-a devenit colaborator. În urma a numeroase comenzi, dintre care prima în valoare de 50 de mii de dolari, și a unor recenzii favorabile în presă, brand-ul Calvin Klein s-a extins, făcând pași repezi spre ceea ce cunoaștem astăzi drept unul dintre giganții modei americane.

Prin ce se remarcă Calvin Klein?

Când auzi numele Calvin Klein, automat ți se duce gândul la logo-ul minimalist inconfundabil CK: litere mici de tipar, subțiri, fără serife și de obicei de culoare alb sau negru. Logo-ul nu este, însă, singurul element definitoriu pentru Calvin Klein. Demn de menționat este stilul extrem de simplu, minimalist, care caracterizează fiecare piesă vestimentară a designerului. Paleta de culori se axează pe nuanțe neutre și pământii (alb, negru și gri, variații de marouri și ocruri), însă există și câteva excepții, constând în blocuri de culori puternice (roșu intens, albastru cobalt, portocaliu intens și altele asemenea).

Nu în ultimul rând, campaniile de promovare a brand-ului sunt legendare, de multe ori descrise ca fiind deplasate, provocatoare și stârnind controverse (nuditate, sexualitate, pornografie, prea mult libertinism și minori în ipostaze indecente sunt câteva dintre acuzațiile care au fost făcute împotriva campaniilor publicitare Calvin Klein). Cea mai cunoscută situație de acest tip este cea a reclamelor de televiziune ce o surprindeau pe Brooke Shields, pe atunci în vârstă de 15 ani, într-o pereche de jeans rostind o frază cu subînțeles („Știi ce se află între mine și ai mei Calvins? Nimic.”). Difuzarea filmării a fost interzisă de către posturile de televiziune.

View this post on Instagram A post shared by Brooke Shields (@brookeshields)

Ce a adus nou în lumea modei?

Pasiunea arzătoare a oamenilor pentru blugi de firmă, ce poate fi observată și în ziua de astăzi, este datorată într-o mare măsură brand-ului Calvin Klein. Lansați oficial în 1977, Calvin Klein Jeans se diferențiau de alte perechi de blugi disponibile pe piață prin faptul că erau mai strâmți în talie, accentuând silueta. Eticheta era, și ea, plasată strategic în zona șoldurilor, pentru a atrage și mai mult atenția la atuurile pe care produsul le oferea și care, de altfel, i-au adus un succes colosal. Tocmai datorită renumelui de care au parte, blugii Calvin Klein au ajuns să fie cunoscuți în limbajul colocvial drept simplu „Calvins”.

Nu la mult timp după debutul blugilor Calvin Klein, în anul 1982, giganticul brand american a lansat prima sa colecție de lenjerie: chiloți și boxeri unisex cu un design minimalist, din care nu lipsește logo-ul Calvin. Cum „secretul eleganței constă în simplitate” (Christian Dior), lenjeria Calvin Klein nu a avut neapărat elemente revoluționare, simplitatea fiind cea care i-a adus faimă.

Știai asta despre Calvin Klein?

Calvin Klein a câștigat trei premii Coty (Coty American Fashion Critics’ Awards), trei ani la rând, ce i-au recompensat munca de designer, în 1973, 1974 și 1975. Pe lângă acestea, Klein a mai obținut de trei ori premiul pentru modă masculină și feminină oferit de către Consiliul Designerilor de Modă din America (Council of Fashion Designers of America – CFDA Award) în anii 1982, 1983 și 1986. Anul 2001 marchează momentul câștigării premiului pentru întreaga sa activitate (Lifetime Achievement Award), bijuteria coroanei, oferit de același CFDA.

În anul 2002 Calvin Klein și-a vândut imperiul vestimentar către Phillips-Van Heusen, o corporație americană ce deține nume mari în industria modei (Tommy Hilfiger, DNKY, Ted Baker, Michael Kors și altele asemenea). Această tranziție a adus brand-ului Calvin Klein o serie de designeri care să gestioneze procesul creativ: Francisco Costa, Italo Zucchelli și Raf Simons sunt printre cei care au avut cele mai notabile rezultate.

Recent, continuând tradiția inaugurată în anii ’80, a imaginilor îndrăznețe având în centru celebrități, actori, modele, cântăreți și sportivi celebri au colaborat cu brand-ul Calvin Klein pentru diverse campanii. Amintim aici personalități precum Jamie Dornan, Kendall Jenner, Justin Bieber, Shawn Mendes și Fernando Verdasco.

Cunoscut pretutindeni drept o figură centrală a industriei modei și un geniu al minimalismului și simplității, Calvin Klein rămâne fără dar și poate unul dintre cei mai apreciați, dar și controversați designeri, iar brand-ul care îi poartă numele – „o arhitectură singulară și modernă a simplității și eleganței”, cum a fost caracterizat de către CFDA.

Foto: Profimedia, Shutterstock, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro