Fiica Annei Wintour, Bee Shaffer, a devenit mamă

Bee Shaffer, fiica Annei Wintour, a născut un băiat pe 25 octombrie, la 34 de ani. Fericita mămică a anunțat miercuri nașterea fiului ei, Oliver, și a distribuit trei fotografii pe Instagram.

Printre prietenii celebri care au felicitat-o se numără Katy Perry, Sarah Jessica Parker și Zac Posen. În iulie, Shaffer și soțul ei, Francesco Carrozzini, fiul regretatei Franca Sozzani, fostul redactor șef Vogue Italia, au împlinit trei ani de căsnicie.

Tatăl lui Bee este David Shaffer, primul soț al redactor-șefei de la Vogue US. Wintour și Shaffer mai au un fiu, pe Charles Shaffer, care are la rândul lui două fiice, pe Ella și Caroline. Fiica Annei Wintour a lucrat ca producătoare a show-ului Late Night with Seth Meyers.

Potrivit mai multor surse, relația dintre Shaffer și Carrozzini a început în toamna lui 2016 când ea a participat la vizionarea documentarului Franca: Chaos & Creation, creat de Carrozzini despre mama lui, care a murit în 2016.

Anna Wintour și Franca Sozzani, fostul redactor sef Vogue Italia, care a decedat în decembrie 2016, erau foarte bune prietene. Amadouă au ajuns în posturile pe care le-au ocupat timp de 30 de ani la Vogue în 1988 și o legătură purternică s-a format între ele.

Carrozzini, regizor și fotograf care a lucrat cu vedete precum Beyoncé sau Nicki Minaj și care a conceput și filme de modă pentru Roberto Cavalli, Ermenegildo Zegna sau Salvatore Ferragamo, a cerut-o în căsătorie pe Bee în martie 2017 și în luna mai a aceluiași an, Shaffer a participat la Gala Met oferind tuturor ocazia de a-i admira inelul de logodnă. Cei doi s-au căsătorit la casa lui Wintour din Mastic, New York, în 2018.

Potrivit People, Shaffer a luat parte la US Open la sfârșitul lunii august. Însoțită de mama ei, a vizionat un meci din primul tur al turneului masculin, între britanicul Andy Murray și grecul Stefanos Tsitsipas. Shaffer a participat și la Gala Met 2021 de pe 13 septembrie, purtând o rochie fluidă, de la Valentino.

Carrozzini, care nu postează aproape niciodată fotografii de familie pe contul său de Instagram, nu a împărtășit încă vestea nașterii fiului său cu fanii lui.

