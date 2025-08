EXCLUSIV: Epoca de Aur – de vorbă cu Carrie Coon și Morgan Spector

Serialul HBO de epocă aclamat Epoca de Aur, creat de Julian Fellowes, a revenit pe ecrane, și odată cu el au prins nou avânt și luptele de putere între noii îmbogățiți și vechea lume bună a New York-ului anilor 1880, ale cărei stindarde le poartă familia van Rhijn (Christine Baranski și Cynthia Nixon) și doamna Astor (Donna Murphy). Iar asta pentru că înalta societate încă nu permite accesul neîngrădit celor pe care îi consideră parveniți, reprezentați strălucit de cuplul Russell, Bertha și George. Cei doi, interpretați de Carrie Coon (Gone Girl, Fargo, The White Lotus) și Morgan Spector (Boardwalk Empire, Homeland, The Plot Against America), povestesc în fața jurnaliștilor într-o conferință la care iau parte despre cât de mult sau de puțin se aseamănă cu personajele lor.

„Cred că aș fi definită ca ambițioasă în cariera mea, în sensul că vreau să am una diversă și interesantă ca femeie.”, spune Carrie Coon, interpreta Berthei Russell, motorul noii societăți newyorkeze, care nu s-ar da în lături de la aproape nimic (inclusiv de la a-și plasa fiica, Gladys, într-o căsnicie aranjată) pentru a-și face loc între elite. „Și cred că sunt asemănătoare prin faptul că soțul meu este cel mai mare susținător al meu și respectă ambiția feminină, ceea ce cu siguranță nu este valabil pentru toți bărbații.”

Spector, care-l interpretează pe George Russell, un robber baron tipic, recunoaște că nu are aceeași ambiție ca personajul lui din Epoca de Aur. „În mod similar, vreau să fac treabă bună. Vreau să continui să fac o muncă care mă inspiră. Și cred că nu poți fi în această industrie fără să-ți dorești și laude și acest tip de succes, cel puțin într-o parte îngropată și urâtă a subconștientului tău. Dar nu asta mă conduce zi de zi. Așa că versiunea lui George despre ambiție, care este pentru dominație totală, nu este neapărat ceva ce împărtășesc.”

Ce au luat totuși de la aceste personaje, îi întreb, curioasă să știu dacă ceva anume din manierele (restrictive, față de cum ne comportăm azi) sau crezurile protagoniștilor s-a transferat și în viețile lor. „George are o înțelegere reală a momentelor când este într-o poziție de slăbiciune și când este într-una de putere. Uneori ne aflăm în poziții similare, și cred că a vedea diferența și a ști cum să te comporți în consecință… am devenit un pic mai atent la asta.”, spune Morgan Spector.

Pentru Coon, însă, transferul a venit ca un avertisment. „Am o fiică și mi se pare că, dacă vrei să prezici un viitor pentru copiii tăi, astfel încât să-i pregătești pentru succes, nu poți. Nu știi cine sunt și trebuie să am grijă să nu fac presupuneri despre copiii mei. Cred că Bertha este un fel de avertisment cu privire la proiectarea dorințelor asupra copiilor tăi.”

Gilded Age S3

Personajul ei, de altfel, e poate cel mai judecat din Epoca de Aur, date fiind deciziile pe care simte că trebuie să le ia pentru copiii ei, alegeri firești la vremea aceea, dar care sunt azi mai mult decât intruzive și condamnabile. Însă Coon o apără pe eroina ei. „Vrea ca fiica ei să nu aibă o idilă fulgerătoare, ci o căsnicie satisfăcătoare pe termen lung. Gladys (Taissa Farmiga, n.red.) este mai protejată decât a fost Bertha și nu știe neapărat ce e mai bine pentru ea. Și, de asemenea, Bertha speră că Gladys va avea mai multă putere și influență decât a avut ea. Cu siguranță își proiectează visele în fiica ei, dar caută, de asemenea, să o protejeze. Tot ceea ce face este din dragoste, nu este o sociopată, înțelege lumea, este foarte inteligentă.”

Ambiția și dorința de a-și ghida copiii sunt doar două dintre lucrurile care fac din George și Bertha Russell unui dintre cele mai interesante cupluri apărute pe ecrane în ultimii ani. Iar Coon și Spector, care s-au cunoscut lucrând la un scurtmetraj și ai căror parteneri, și ei din industrie, muncesc deseori împreună, spun că chimia din serial se datorează și prieteniei din viața reală. Dar cel de-al treilea sezon aduce cu el o surpriză neplăcută, o îndepărtare crescândă între cei doi. Îi întreb cum le-a schimbat ea interpretările.

„Ne-am luptat mereu pentru conexiune”, spune Spector, „chiar și atunci când scenele indicau că ne îndepărtăm. Ne-am luptat mereu să creăm legături, pentru că acesta este un lucru pe care îl prețuim și în interpretarea căsniciei pe ecran. Și a fost foarte dureros în unele zile, când au vrut să ne ia asta.” Carrie Coon completează: „Primeam constant note de genul: ‘Nu, nu, nu e bine. Ca și cum sunteți supărați unul pe celălalt’. Instinctele noastre au fost spre conexiune, și adevărul este că există o ruptură reală pe care personajele nu cred că o înțeleg sau recunosc până aproape de sfârșitul sezonului. În parte, nu văd cât de supărați sunt unul pe celălalt.”

Le plac personajele lor și acest lucru se vede, și o mărturisesc chiar ei. „Scenele în care îmi face cea mai mare plăcere să joc sunt cele în care George se joacă cu propriile puteri. E pe ambele picioare. E echilibrat. Și știe exact ce face. Strategia lui este clară. Tacticile lui sunt clare. Și astfel este capabil să fie jucăuș și să aibă simțul umorului, chiar dacă ar putea face ceva complet distructiv. Cred că e un fel de războinic vesel, uneori este destul de distractiv să te joci cu el.”, povestește Spector. Iar Coon admiră potențialul revoluționar al Berthei: „ea înțelege foarte bine regulile și este dispusă să joace după ele până când nu se simte bine, și îmi plac acele momente în care atrage atenția asupra arbitrariului a ceea ce fac oamenii și arată cât de inteligentă este. Și că este dispusă să demonteze acea arhitectură și să refacă lumea într-un mod care-i va servi. Mi-ar plăcea să cred că voi căuta asta în propria carieră, să nu-mi fie teamă să subminez regulile istorice pentru a obține genul de împlinire pe care mi-l doresc din asta”.

Cei doi povestesc mai departe despre complexitățile muncii lor, care merg de la programe solicitante – Coon a început filmările pentru acest sezon la 48 de ore după finalul celor la The White Lotus – până la limbajul și posturile pe care trebuie să le adopte. Morgan Spector spune că revenirea pe platouri i-a părut falsă, dar că de mare ajutor a fost antrenorul de dialect Howard Samuelsohn, un perfecționist care i-a criticat atunci când au vorbit ca ei înșiși în discursurile din seara premierei. Parte din aceste probleme sunt rezolvate și de costumele create de Kasia Walicka Maimone, care îi ajută să-și regăsească posturile și atitudinea. „Are aceste planșe în care stabilește contextul istoric, apoi determină cum te miști în spațiu și se bazează pe lucrurile despre actori pe care le apreciază, cum ar fi faptul îi place mersul meu, așa că îmi va da ceva care se mișcă într-un anumit fel, deci este un participant activ la construirea personajului.”, mai spune Coon.

Și apoi, mai sunt și regulile de etichetă pe care trebuie să le respecte, lucruri despre care Morgan Spector spune că sunt nu doar de ajutor pentru rol, ci și „lucrul ce ține societatea unită. Cred că manierele sunt cele care ne împiedică să ne omorâm între noi, sunt incredibil de importante. Și cred că, dacă într-o anumită situație știi că vei trata pe toată lumea cu un nivel de bază de respect, atunci cred că asta înseamnă că poți decide în mod colectiv să mergi mai departe împreună. Și dacă nu aveți acest lucru, dacă opțiunea de a vă comporta nepoliticos, de a vă comporta violent, este pe masă, atunci devine mai inconfortabil pentru toată lumea.”

Chiar dacă drama de epocă pare ceva extrem de îndepărtat de vremurile noastre, și-a găsit legiuni de fani pe Internet, care disecă scene, fac memes și lansează ipoteze în timp record. Iar Coon și Spector recunosc că sunt atenți la ele. „Citesc totul. Caut tweet-uri răutăcioase. Consider că este un fel de terapie de expunere, pentru a mă pregăti pentru lume. Probabil este destul de sănătos. Dacă citești complimentele, ai face bine să le citești și pe cele urâte”, crede Carrie Coon.

Și mai e ceva, arată Spector. „Unii sportivi se uită la filmări, nu? Te autocritici, folosești asta pentru a crește. Și cred că uneori, atunci când citești comentarii, poate fi doar opinia unei persoane, dar alteori vezi ceva interesant, ca o notă care merită luată în seamă. Există o spargere a celui de-al patrulea perete, care interacționează cu narațiunea din show. Cred că este ceva potențial productiv acolo.”

