7 lucruri care se întâmplă în organismul tău atunci când slăbești prea repede

Poate fi ușor copleșitor să faci o schimbare importantă în viața ta, mai ales când vine vorba de slăbit. Și desigur, vrei ca rezultate să apară peste noapte, nu?

Când vine vorba de slăbit, din păcate, acest lucru îți poate cauza foarte multe probleme, mai ales atunci când slăbești mult prea repede. Iată motivele pentru care ar trebui să slăbești într-un ritm mult mai rezonabil:

1. Pierzi din masa musculară în loc de grăsime

Pentru a arde grăsimile trebuie să arzi mai multe calorii față de cât consumi. Făcând un calcul simplu, îți vei da seama că ar trebui să reduci considerabil numărul de calorii pe zi pentru a ajunge la greutatea dorită.

Ar putea avea sens acest lucru, însă fiecare corp este diferit și necesită un ritm diferit de lucru pentru a ajunge la un nivel optim. Dacă reduci prea mult din caloriile pe care le consumi, corpul tău va apela la alte surse de consum, cum ar fi masa musculară pe care probabil nu ți-ai dori să o pierzi.

2. Nu ai parte de nutrienții necesari

Atunci când urmezi o dietă strictă există riscul ca aceasta să-ți provoace probleme serioase de sănătate, cum ar fi subnutriția. Când reduci considerabil numărul de calorii pe care le consumi, nu mai ai destul fier, acid folic sau chiar vitamina B12. Acest lucru poate avea consecințe grave asupra sănătății tale.

3. Pierderea rapidă în greutate te poate deshidrata

De fiecare dată când faci schimbări radicale în obiceiurile alimentare care presupun un număr restrictiv de calorii, primul lucru de care trebuie să ții cont este cantitatea de apă pe care o consumi. Atâta vreme cât te hidratezi suficient, nu ar trebui să fie o mare problemă. Însă, dacă nu te hidratezi așa cum trebuie doar pentru că îți dorești să-ți menții greutatea, atunci pot să apară complicații.

Ai putea avea impresia falsă că te hidratezi cum trebuie datorită cantității mari de greutate pe care o pierzi, mai ales în primele săptămâni de când urmezi o dietă nouă.

4. Te simți obosită tot timpul

Toate deficiențele nutritionale menționate mai sus pot avea un efect direct asupra felului în care te simți. Fii atentă la semnalele pe care ți le dă corpul tău, cum ar fi oboseală sau în cazurile mai grave, chiar anemie.

5. Poți avea probleme de digestie

Grețurile, diareea, constipația sau durerile abdominale pot fi și ele semne cauzate de scăderea bruscă în greutate.

6. Ai putea să-ți încetinești metabolismul

Cu siguranță știi faptul că metabolismul își reglează singur caloriile de care are nevoie pe zi. Însă, dacă îți încetinești metabolismul din cauza unei diete stricte, acest lucru îți poate afecta întreaga activitate.

Un metabolism încetinit va consuma mai puține calorii pe zi, lucru care se poate transforma în defavoarea ta, cum ar fi să te îngrași.

7. Pietrele la rinichi pot fi o problemă

Probabil că nu te gândești atât de mult la vezica biliară, până când nu ai o criză de fiere. Sunt incredibil de dureroase și se pot transforma în probleme mult mai grave, precum un infarct. Atunci când funcționează normal, vezica biliară depozitează bila secretată de ficat care ajută la o digestie mai bună și absorția corespunzătoare a nutrienților.

Nu uita, nu contează ce metodă alegi prin care vrei să scazi în greutate, dacă slăbești mult prea repede, acest lucru nu e durabil. Dacă îți dorești să slăbești, alege să o faci pe termen lung și să slăbești treptat. Recomandarea medicilor este să slăbești 1-2 kilograme pe săptămână.

Citește și:
7 semne de infertilitate despre care nu știai

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
