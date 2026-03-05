Ispitele cosmetice ale lunii martie 2026 – cele mai noi și tentante lansări beauty

Momentele de răsfăț sunt oricând binevenite! Oferă-ți timp pentru relaxare și bazează-te pe ajutorul produselor cosmetice pentru un plus de glam.

Un păr strălucitor

Keune Radiant Gloss Illume Infusion este un ulei de finisare cu textură ultra-lejeră, creat pentru a oferi strălucire de oglindă, hidratare instantă și control anti-frizz, fără să încarce părul. Formula sa avansată acționează biomimetic, respectând structura naturală a firului de păr și oferind un efect de „laminare” profesională, vizibil imediat.

J’Adore Dior

În martie 2026, legendarul J’Adore by DIOR intră într-o nouă eră: J’ADORE INTENSE, „noul parfum must have”, un nectar floral delicios cu miere, într-un ambalaj iconic reproiectat, cu inovații de ultimă generație în materie de sticlă. Spiritul J’ADORE INTENSE este întruchipat de Rihanna ca emblemă modernă a feminității neînfricate.

Ten perfect

Paula’s Choice Cellular Youth Longevity Serum este un ser antiaging cu textură fluidă, care combină o peptidă de longevitate, taurină și exozomi din goji pentru a reda pielii un aspect mai neted, mai ferm și mai luminos. Formula de ultimă generație reduce liniile fine și ridurile, îmbunătățește tonusul și elasticitatea și revitalizează pielea obosită și ternă.

Chanel skincare

Chanel LE LIFT Flash Eye este noul accesoriu emblematic pentru îngrijirea personală: zece perechi de plasturi anti-îmbătrânire care se potrivesc perfect cu forma zonei de sub ochi. O soluție rapidă, pentru rezultate instantanee și vizibile: în doar 5 minute, zona ochilor este dezumflată, netedă și plină, iar pielea apare luminoasă și hidratată.

Parfumuri intense

MyGeisha Burning Love este o colecție de parfumuri care explorează procesul transformării interioare și reunește trei expresii olfactive distincte. Fiecare aromă – Cherry Yumm (pentru ea), Twin Flame (unisex) și Fire Mantra (pentru el) – reprezintă o etapă a devenirii, de la inițiere și reconectare, până la culmile iubirii și descoperirii de sine.

Tratament eficient

FOREO SUPERCHARGED Firming Body Serum este un tratament anticelulitic, de fermitate și tonifiere, cu eficiență susținută clinic, formulat pentru a îmbunătăți fermitatea pielii, elasticitatea ei, aspectul celulitei, dar și hidratarea profundă și de durată. Textura serului este mătăsoasă, ușoară, cu absorbție rapidă, iar formula conține 93% ingrediente de origine naturală. Disponibil pe notino.ro.

Supernatural Color

Wella Professionals lansează Supernatural Color, un sistem revoluționar de colorare profesională, creat pentru a răspunde așteptărilor actuale prin rezultate vizibile, care adaugă nuanță, fortifică și repară părul, folosind puterea taninurilor de origine botanică. Taninurile sunt acizi naturali prezenți în plante, cu rol-cheie în întărirea structurii firului de păr și în repararea acestuia din interior.

OPIcons

OPI celebrează 45 de ani de culoare iconică și lansează OPIcons, colecția de primăvară 2026 care readuce în prim-plan culori emblematice de lacuri de unghii, reinterpretate. Sunt 12 nuanțe disponibile în formulele Nail Lacquer, GelColor Intelli-Gel System și, pentru prima dată, Powder Perfection, alte 12 nuanțe Infinite Shine și 11 seturi de unghii xPRESS/ON.

Luminozitate

MÁDARA HYDRA GLOW Hyaluron Peptide Serum amplifică luminozitatea naturală a pielii. Cu acid hialuronic, peptide și minerale iluminatoare, serul oil-free oferă un aspect natural, luminos și intens hidratat – fără nici o senzație lipicioasă. Se poate folosi ca primer, adăugat în crema hidratantă sau ca atare pe ten, decolteu sau umeri. Disponibil pe miobio.ro.

Colecție limitată

Colecția Wonders of Jasmine în ediție limitată te invită din nou în grădina fermecată SABON. Toate produsele de îngrijire Wonders of Jasmine sunt infuzate cu apă de iasomie 100% botanică, creând un efect încântător, răcoritor și catifelat. Vorbim despre ulei de duș, scrub pentru corp, lapte pentru corp, cremă de mâini și aromă de cameră.

Creație couture

În atelierele efervescente ale lui Jean Paul Gaultier a prins contur silueta apei de parfum Gaultier Divine Couture: o aromă ambrat-fructată, senzuală. Zmeura suculentă, bezeaua îndrăzneață și benzoina intensă îi definesc stilul magnetic și fără compromisuri. Sticla roz lăcuită atrage toate privirile, împodobită cu un piercing auriu și un corset care îi sculptează silueta.

Extract de melci

Crema COSRX cu 92% Extract de Melci ajută pielea să fie sănătoasă și strălucitoare în mod natural. Produsul hidratează și hrănește pielea în profunzime și îi îmbunătățește structura, datorită conținutului de secreții colectate de la melci vii din Coreea de Sud. Conține componente active care tratează iritația și uniformizează aspectul pielii. Disponibilă pe bilenegre.ro.

Vegan make-up

Dacă ai adoptat un stil de viață vegan sau preferi formule cu ingrediente de origine vegetală, trebuie să încerci produsele Bell HYPOAllergenic VEGAN. Vorbim despre o colecție completă de produse de machiaj cu formule blânde, eficiente și sigure pentru pielea sensibilă, îmbogățite cu colagen vegetal, aloe vera și texturi hrănitoare, care oferă confort.

Formulă complexă

OBAGI LIP THERAPY AHA + PHA Smoothing Micro-Peel este un tratament pentru buze, formulat cu un complex puternic de acizi – acid glicolic, acid lactic și acid polihidroxi – care exfoliază delicat și contribuie la reînnoirea suprafeței buzelor. Formula sa include și acid hialuronic, care ajută la hidratarea buzelor și le conferă volum. Disponibil pe obagi.ro.

Seducție

Lasă-te cucerită de noua colecție în ediție limitată KIKO MILANO Flirt Alert! Începe prin a crea baza perfectă cu Plush it up! Peptide Primer; adaugă o notă de romantism cu paleta Strike a Match Blush and Glow și accentuează frumusețea buzelor cu 3D Hydra Lip Gloss și Kiss Me Softly Peptide Lip Balm.

Aromă sofisticată

Inspirată de un clasic atemporal al parfumeriei feminine – familia Chypre – apa de parfum Miu Miu Miutine se caracterizează printr-un amestec sofisticat de citrice luminoase, o inimă florală și o bază bogată de extract de lichen de stejar și patchouli, puse în valoare de un duo exploziv de acorduri de căpșună sălbatică și zahăr brun.

Note de iasomie

Pentru a sărbători 10 ani de la lansarea primului parfum din linia Good Girl, Carolina Herrera lansează Good Girl Jasmine Absolute. O reinterpretare îndrăzneață a parfumului emblematic, o aromă florală bogată și intensă care amplifică senzualitatea radiantă a iasomiei cu ajutorul notelor de coacăze negre, mandarin și boabe de tonka.

Dublă inovație

Cu formula Double Serum Foundation, laboratoarele Clarins au realizat o nouă performanță tehnologică. În acest prim fond de ten hibrid cu formulă dublă, performanța machiajului întâlnește puterea a 40 de ani de experiență în îngrijirea pielii Double Serum și încorporează cea mai mare concentrație de extracte de plante folosită vreodată într-un fond de ten Clarins.

Buze hidratate

Experimentează un nou nivel de îngrijire cu balsamul de buze Moroccanoil – o formulă îmbogățită cu peptide și ingrediente inspirate din îngrijirea pielii, precum untul de argan, pentru a oferi hidratare instantanee. Disponibil în trei arome și nuanțe inspirate din mediul mediteranean: Rodie & fructe de pădure, Vanilie & curmale și Ceai marocan de mentă.

Puterea colagenului

Vichy Liftactiv Collagen Specialist 16 Collagel este un gel super-revigorant, conceput pentru a restaura sănătatea matricei pielii. Bazat pe tehnologia patentată Co-Bonding (un complex puternic de ramnoză, peptide și maitake), stimulează producția de colagen cu până la +200%, rezultatul fiind o corecție a semnelor îmbătrânirii – de la reducerea liniilor fine până la uniformizarea texturii.

De încercat și de adorat:

Apă de parfum ALTAMURA, L’Entropiste, 1.500 lei, disponibilă pe nicheparfumerie.ro

Apă de parfum Born in Roma Donna Purple Melancholia, Valentino, 100 ml, 925 lei

Apă de parfum Million Gold for Her Pure Diamonds, Rabanne, 90 ml, preț în magazine

Apă de parfum The Ghost In The Shell, Etat Libre d’Orange, 100 ml, 465 lei, disponibilă pe notino.ro

Complex antiaging Pro-Collagen Multi-Peptide Booster, Paula’s Choice, 338 lei

Cremă hidratantă pentru ten Hydra Shock, Rexaline, 307 lei, disponibilă pe xpertbeauty.ro

Gloss de buze hidratant Pout Preserve Peptide Lip Treatment, OLEHENRIKSEN, 96 lei, disponibil pe notino.ro

Iluminator Prisme Libre Highlighter, Givenchy, 315 lei

Lac de unghii Le Vernis, Chanel, 187 lei

Loțiune hidratantă pentru ten Essential Revitalizing Water EX, Sulwhasoo, 382 lei, disponibilă pe notino.ro

Loțiune tonică exfoliantă cu AHA și BHA, COSRX, 64 lei, disponibilă pe bilenegre.ro

Loțiune tonică exfoliantă Glycolic Toner, MÁDARA, 139 lei, disponibilă pe miobio.ro

Mascara pentru volum Strong Mascara, HYPOallergenic, 14,95 lei

Mască hidratantă pentru păr Care Instant Revive Intensive Mask, Keune, preț în saloane

Paletă cu farduri pentru pleoape și pomeți ROUGE NOIR CONFIDENCE, Chanel, 493 lei

Parfum Burberry Her, Burberry, 100 ml, 988 lei

Serum antiaging Perfection Lux Serum, Luce di Sorrento, 670 lei, disponibil pe nicheparfumerie.ro

Serum concentrat pentru zona ochilor Eye Concentrate Life Influx, Guinot, 539 lei, disponibil pe topline.ro

Serum cu acid azelaic Complexion Perfection Treatment, Babor, 285 lei, disponibil pe topline.ro

Serum hidratant cu protecție solară SPF 50+, Anthelios UVAir, La Roche-Posay, 121 lei

Serum pentru ten Longevity Firming Retinal Serum, HEJ ORGANIC, 95 lei, disponibil pe miobio.ro

Spray parfumat pentru păr Floral Drift Hair Mist, Maria Nila, 140 lei, disponibil pe xpertbeauty.ro

Tratament pentru păr Dercos Collagen 17 Filler, Vichy, 145,2 lei

Ulei de buze Dior Addict Lip Glow Oil, Dior, 244 lei

