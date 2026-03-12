Harrison Ford, în vârstă de 83 de ani, dezvăluire rară despre viața sa intimă. Actorul a surprins pe toată lumea

Harrison Ford a făcut o confesiune neașteptată despre viața sa intimă în timpul unui interviu recent.

Harrison Ford a făcut o declarație neașteptată și plină de umor despre viața sa personală într-o apariție recentă la emisiunea Jimmy Kimmel Live!. Actorul în vârstă de 83 de ani a recunoscut că a ascultat, uneori, coloane sonore din propriile sale filme în momentele intime.

Invitat în ediția din 10 martie a emisiunii, Ford a fost întrebat dacă a încercat vreodată acest obicei neobișnuit. Răspunsul actorului a fost direct și amuzat: „Desigur că am făcut-o”.

Actorul din serialul Shrinking nu a precizat însă ce coloane sonore preferă dintre filmele sale. În cadrul aceluiași interviu, el a discutat și despre cariera sa și despre faptul că nu are un proiect favorit dintre cele în care a jucat.

„Nu am un film favorit pentru că îmi place foarte mult procesul de realizare. Acolo mă simt împlinit, când îl facem”, a declarat el.

Cariera lui Harrison Ford include unele dintre cele mai cunoscute producții din istoria cinematografiei. Printre acestea se numără filmul regizat de Steven Spielberg, Raiders of the Lost Ark, lansat în 1981, producția SF Blade Runner, precum și primul film din franciza Star Wars, apărut în 1977.

De-a lungul anilor, actorul a revenit la aceste roluri emblematice în mai multe continuări, printre care Star Wars: The Force Awakens, Blade Runner 2049 și Indiana Jones and the Dial of Destiny.

Declarația sa vine la scurt timp după o apariție publică alături de soția sa, Calista Flockhart, la gala SAG Life Achievement Award din 2026. Potrivit Page Six, actorul i-a adresat un mesaj emoționant în timpul discursului de acceptare.

„Vreau să le mulțumesc, din toată inima, colegilor mei, frumoasei mele soții, Calista, și familiei mele, care mi-au oferit dragoste și curaj în tot acest timp”, a spus Harrison Ford pe scenă.

Înainte de ceremonie, cei doi au fost fotografiați pe covorul roșu râzând și ținându-se de mână. Într-un moment surprins de camere, Flockhart i-a șters actorului ceva de pe obraz, gest care a atras atenția fotografilor prezenți la eveniment.

Detalii despre relația lui Harrison Ford cu Calista Flockhart

Potrivit informațiilor publicate de Page Six, Harrison Ford și Calista Flockhart s-au cunoscut în ianuarie 2002, la cea de-a 59-a ediție a premiilor Golden Globe Awards. Actorul a cerut-o în căsătorie de Ziua Îndrăgostiților, în 2009, iar cei doi s-au căsătorit în iunie 2010, după opt ani de relație.

Deși între Harrison Ford și Calista Flockhart este o diferență de vârstă de 22 de ani, cei doi au construit o relație solidă de-a lungul anilor. Potrivit vedetei, se pare că simțul umorului comun este cel care i-a ținut împreună pe cei doi timp de aproape două decenii.

„Eu și Harrison râdem foarte mult, iar umorul este totul pentru mine”, a declarat Calista pentru Closer Weekly în 2017.

Cuplul își ține relația în mare parte departe de lumina reflectoarelor, însă ambii au vorbit în trecut despre felul în care se susțin reciproc. Calista a spus despre partenerul ei că este o persoană foarte atentă și răbdătoare și că a primit din partea lui cel mai important dar: libertatea.

„Este incredibil de răbdător și atent. Mi-a oferit cel mai mare dar, și anume libertatea de a fi eu însămi”, a spus Calista despre partenerul ei.

În urmă cu trei ani, Harrison Ford și Calista Flockhart au participat la absolvirea fiului lor, Liam. Faimosul cuplu a fost văzut la celebra universitate din Massachusetts, părând extrem de fericit că a luat parte la ziua cea mare a absolventului.

Ford a devenit tată pentru Liam, pe care Calista l-a adoptat în ianuarie 2001. Actorul a recunoscut că nu a fost întotdeauna cel mai prezent tată pentru copiii săi.

„Am fost plecat din oraș, fără să ofer atenție în cea mai mare parte a vieții mele”, a declarat el pentru Esquire.

Harrison Ford a recunoscut că ar fi „probabil un părinte mai bun” dacă ar fi avut o carieră „mai puțin reușită”. El a adăugat că își acceptă „defectele și eșecurile”, dar refuză să meargă la terapie, în ciuda convingerii lui Flockhart că ar beneficia de timpul petrecut cu un profesionist în domeniul sănătății mintale.

„Iau în serios sănătatea mintală. Încercam să spun, așa cum i-am explicat lui Flockhart: Mă împac cu toate defectele pentru care oamenii merg la psihiatru pentru a le rezolva, pentru că eu îmi accept defectele”, a declarat Ford.

Foto: Hepta

