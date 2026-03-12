Nicole Kidman, primele declarații despre divorțul de Keith Urban: „Suntem o familie”

Nicole Kidman vorbește pentru prima dată despre divorțul de Keith Urban și despre cum arată viața ei după despărțire.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Nicole Kidman, primele declarații despre divorțul de Keith Urban: "Suntem o familie"

Nicole Kidman a vorbit pentru prima dată despre despărțirea de Keith Urban, după ce a depus actele de divorț în septembrie 2025.

Într-un interviu oferit publicației Variety, actrița în vârstă de 58 de ani a abordat atât proiectele sale profesionale, cât și schimbările din viața personală din ultimul an. Interviul a inclus detalii despre continuarea filmului Practical Magic, despre noul serial Scarpetta, dar și despre perioada dificilă prin care a trecut după separarea de Keith Urban.

Întrebată de Variety dacă „se descurcă bine” după despărțire, Nicole Kidman a răspuns:

„Da, pentru că voi merge mereu către ceea ce este bun”.

Actrița a subliniat că, în această perioadă, familia rămâne prioritatea ei.

„Pentru mine, recunoștința se leagă de familia mea, de a o păstra așa cum este și de a merge mai departe. Asta e tot”, a declarat ea pentru Variety. „Despre restul nu vorbesc, din respect. Rămân într-un punct în care spun: «Suntem o familie» și asta vom continua să fim. Fetele mele frumoase, dragile mele, care dintr-odată sunt femei”.

Nicole Kidman și Keith Urban s-au cunoscut în 2005 și s-au căsătorit un an mai târziu. Au împreună două fiice: Sunday Rose Kidman Urban, în vârstă de 17 ani, și Faith Margaret Kidman Urban, în vârstă de 15 ani.

Potrivit Variety, discuția despre divorț a apărut chiar de la începutul interviului, când actrița a fost întrebată dacă fiecare an poate fi considerat „anul lui Nicole Kidman”. Răspunsul ei a sugerat că 2025 a fost o perioadă mai retrasă.

„Ei bine, nu anul trecut. Am fost discretă. Am avut alte lucruri în viața mea. M-am retras în carapacea mea”, a spus ea pentru Variety.

Întrebată de publicație dacă este pregătită să revină în prim-plan, actrița a adăugat:

„Acum sunt într-un moment în care spun: „2026. Hai să începem.” Am filmul Practical Magic cu Sandra Bullock”.

În interviul acordat Variety, Kidman a vorbit și despre planurile sale profesionale. Deși s-a gândit la posibilitatea de a regiza filme, spune că, pentru moment, preferă să rămână concentrată pe actorie.

„M-am gândit la asta. Dar am fost prea ocupată sau prea obosită. Mai sunt lucruri pe care vreau să le fac ca actriță. Vreau să joc din nou în teatru. Am jucat de câteva ori pe Broadway și în West End. Dar mă interesează Off-Broadway și chiar teatrul local, la un moment dat, de exemplu în Chicago. Sunt lucruri diferite și interesante; doar că trebuie să ajungi într-un moment în care copiii tăi au o anumită vârstă pentru a putea face asta. Acum nu este momentul pentru mine; trebuie să am grijă de acești copii. Vara aceasta trebuie să o umplu cu activități pentru copii”.

Potrivit informațiilor publicate de Variety, următorul proiect major al actriței este filmul Practical Magic 2, care va ajunge în cinematografe pe 11 septembrie.

Divorțul dintre Nicole Kidman și Keith Urban s-a finalizat

În luna ianuarie a acestui an, Nicole Kidman și Keith Urban au ajuns la un acord privind divorțul. Documente depuse recent la tribunal arată că foștii soți au fost de acord să renunțe la orice drept privind pensia alimentară pentru copii și sprijinul financiar între soți.

Conform înțelegerii, fiicele lor, Sunday Rose și Faith Margaret, vor locui cu actrița timp de 306 zile pe an. Keith Urban va petrece timp cu ele „în fiecare al doilea weekend”. De asemenea, Urban și Kidman au convenit că niciunul nu va plăti pensie alimentară, invocând veniturile lunare raportate, care depășesc 100.000 de dolari fiecare.

Nicole Kidman și Keith Urban au mai stabilit ca toate bunurile, inclusiv investițiile, conturile bancare, mobilierul, electrocasnicele, vehiculele și obiectele personale, să fie împărțite de comun acord, fiecare păstrând ceea ce se află în prezent în posesia sa.

Totodată, toate pretențiile privind pensia alimentară între soți au fost abandonate, iar fiecare parte va suporta propriile cheltuieli și onorarii legale. Rămâne neclar dacă cei doi au avut un contract prenupțial.

În septembrie 2025, Page Six a confirmat că Nicole Kidman și Keith Urban s-au despărțit după 19 ani de căsnicie.

Noi detalii despre viața sentimentală a lui Nicole Kidman

Noi detalii despre viața sentimentală a lui Nicole Kidman au ieșit la iveală după zvonurile privind o nouă relație. Potrivit unor surse citate de Page Six, Nicole Kidman este în prezent singură, chiar dacă un milionar ar fi încercat recent să o cucerească.

„Nu se întâlnește cu nimeni, este o femeie singură”, a declarat o sursă apropiată. Vedeta se dedică în principal rolului de mamă pentru cele două fiice pe care le are împreună cu fostul soț, Keith Urban.

„Se concentrează asupra copiilor”, a mai precizat sursa.

Informațiile vin după ce au apărut speculații potrivit cărora Paul Salem, președintele consiliului de administrație al MGM Resorts International, ar încerca să o cucerească pe actriță. Conform unor surse citate de TMZ, omul de afaceri le-ar fi spus apropiaților că este interesat de starul din Practical Magic. Cei doi ar avea prieteni comuni și s-ar fi întâlnit în contexte de grup, însă nu au petrecut timp împreună în mod privat. Salem este singur din 2021, după despărțirea de fosta parteneră, Navyn Salem.

Citește și:
Noi detalii despre relația dintre Lewis Hamilton și Kim Kardashian: „Este îndrăgostit până peste cap”

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Raftul Roz - Pachet 5 volume Raftul Roz - Pachet 5 volume 335.7 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Oare ţi-am spus vreodată? Oare ţi-am spus vreodată? 65 RON Cumpără acum
21 de femei din Roma Antică 21 de femei din Roma Antică 70 RON Cumpără acum
Sânii. Ghid pentru purtătoare Sânii. Ghid pentru purtătoare 79 RON Cumpără acum
Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor 70 RON Cumpără acum
Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană 89 RON Cumpără acum

Recomandari
Cum reușește Dana Săvuică să se mențină în formă la 56 de ani: "Așa e ritmul meu"
People
Cum reușește Dana Săvuică să se mențină în formă la 56 de ani: "Așa e ritmul meu"
Jennifer Lopez spune că a trebuit să "accepte ceea ce s-a întâmplat" după divorțul de Ben Affleck: "Nu puteam da vina pe nimeni altcineva"
People
Jennifer Lopez spune că a trebuit să "accepte ceea ce s-a întâmplat" după divorțul de Ben Affleck: "Nu puteam da vina pe nimeni altcineva"
Ioana Grama, declarații rare despre fostul ei soț și creșterea fiicei lor, Ayana: "Suntem niște părinți extrem de implicați"
People
Ioana Grama, declarații rare despre fostul ei soț și creșterea fiicei lor, Ayana: "Suntem niște părinți extrem de implicați"
Planurile de nuntă ale lui Hugh Jackman cu Sutton Foster au întâmpinat o problemă majoră: "El vrea să respecte acest lucru"
People
Planurile de nuntă ale lui Hugh Jackman cu Sutton Foster au întâmpinat o problemă majoră: "El vrea să respecte acest lucru"
Paula Seling, confesiuni emoționante despre fetița pe care a adoptat-o. Cum s-a schimbat viața ei: "Credeam că știu ce înseamnă să iubești. Dar..."
People
Paula Seling, confesiuni emoționante despre fetița pe care a adoptat-o. Cum s-a schimbat viața ei: "Credeam că știu ce înseamnă să iubești. Dar..."
Iulia Vântur, despre partea neplăcută a celebrității și comentariile jignitoare din mediul online: "La cele răutăcioase gratuit uneori și răspund, dar..."
People
Iulia Vântur, despre partea neplăcută a celebrității și comentariile jignitoare din mediul online: "La cele răutăcioase gratuit uneori și răspund, dar..."
Libertatea
Câți bani ar fi primit Adrian Kaan pentru a participa la Survivor România 2026. Eliminat după nouă săptămâni din show-ul de la Antena 1
Câți bani ar fi primit Adrian Kaan pentru a participa la Survivor România 2026. Eliminat după nouă săptămâni din show-ul de la Antena 1
Ioana, fiica lui Ion Țiriac, mesaj ironic pentru cei care critică Dubaiul: „Comportament clasic de aproape rezident”
Ioana, fiica lui Ion Țiriac, mesaj ironic pentru cei care critică Dubaiul: „Comportament clasic de aproape rezident”
Iulian Vrabete, basistul trupei Holograf, a murit
Iulian Vrabete, basistul trupei Holograf, a murit
Imagini rare cu Maia, fiica lui Teo Trandafir. Cum arată tânăra la 21 de ani: „Suntem una singură”
Imagini rare cu Maia, fiica lui Teo Trandafir. Cum arată tânăra la 21 de ani: „Suntem una singură”
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Cum arată Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026 când e complet machiată și defilează pe podium. Imagini inedite
Cum arată Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026 când e complet machiată și defilează pe podium. Imagini inedite
Ipostazele sexy în care Naba Salem de la Survivor s-a filmat recent. Imaginile cu care a atras atenția în mediul online
Ipostazele sexy în care Naba Salem de la Survivor s-a filmat recent. Imaginile cu care a atras atenția în mediul online
Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf
Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf
Gabriela Cristea a slăbit 30 kilograme. Cu ce tehnici a reușit să scape prezentatoarea TV de kilogramele în plus
Gabriela Cristea a slăbit 30 kilograme. Cu ce tehnici a reușit să scape prezentatoarea TV de kilogramele în plus
Unica.ro
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
catine.ro
Ce a purtat Zendaya la Săptămâna Modei de la Paris. Modelul a dat curs zvonurilor legate de căsătoria sa cu Tom Holland
Ce a purtat Zendaya la Săptămâna Modei de la Paris. Modelul a dat curs zvonurilor legate de căsătoria sa cu Tom Holland
Incident grav la casa unei cântărețe. Focuri de armă trase în timp ce artista era în interior
Incident grav la casa unei cântărețe. Focuri de armă trase în timp ce artista era în interior
5 zodii chinezești sunt destinate să se îmbogățească și să aibă succes în 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
5 zodii chinezești sunt destinate să se îmbogățească și să aibă succes în 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Margot Robbie a surprins cu un nou look la Săptămâna Modei de la Paris. Actrița din Barbie a renunțat la părul lung într-o apariție intens criticată
Margot Robbie a surprins cu un nou look la Săptămâna Modei de la Paris. Actrița din Barbie a renunțat la părul lung într-o apariție intens criticată
Mai multe din people
Rebecca Gayheart, soția lui Eric Dane, dezvăluie unul dintre cele mai emoționante momente ale actorului, care a avut loc cu puțin timp înainte de moartea acestuia
Rebecca Gayheart, soția lui Eric Dane, dezvăluie unul dintre cele mai emoționante momente ale actorului, care a avut loc cu puțin timp înainte de moartea acestuia
People

Rebecca Gayheart, soția lui Eric Dane, a acordat primul interviu după decesul actorului.

+ Mai multe
Andreea Bănică, despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile: "Am avut o perioadă mai dificilă"
Andreea Bănică, despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile: "Am avut o perioadă mai dificilă"
People

Andreea Bănică a vorbit despre cum au gestionat ea și soțul ei, Lucian Mitrea, conflictele din căsnicie.

+ Mai multe
Corina Caragea, profund impresionată de inovațiile din Shanghai: "Experiențe care par aproape SF"
Corina Caragea, profund impresionată de inovațiile din Shanghai: "Experiențe care par aproape SF"
People

Corina Caragea a dezvăluit ce anume a impresionat-o în timpul călătoriei sale în Shanghai.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC