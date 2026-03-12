Nicole Kidman, primele declarații despre divorțul de Keith Urban: „Suntem o familie”

Nicole Kidman a vorbit pentru prima dată despre despărțirea de Keith Urban, după ce a depus actele de divorț în septembrie 2025.

Într-un interviu oferit publicației Variety, actrița în vârstă de 58 de ani a abordat atât proiectele sale profesionale, cât și schimbările din viața personală din ultimul an. Interviul a inclus detalii despre continuarea filmului Practical Magic, despre noul serial Scarpetta, dar și despre perioada dificilă prin care a trecut după separarea de Keith Urban.

Întrebată de Variety dacă „se descurcă bine” după despărțire, Nicole Kidman a răspuns:

„Da, pentru că voi merge mereu către ceea ce este bun”.

Actrița a subliniat că, în această perioadă, familia rămâne prioritatea ei.

„Pentru mine, recunoștința se leagă de familia mea, de a o păstra așa cum este și de a merge mai departe. Asta e tot”, a declarat ea pentru Variety. „Despre restul nu vorbesc, din respect. Rămân într-un punct în care spun: «Suntem o familie» și asta vom continua să fim. Fetele mele frumoase, dragile mele, care dintr-odată sunt femei”.

Nicole Kidman și Keith Urban s-au cunoscut în 2005 și s-au căsătorit un an mai târziu. Au împreună două fiice: Sunday Rose Kidman Urban, în vârstă de 17 ani, și Faith Margaret Kidman Urban, în vârstă de 15 ani.

Potrivit Variety, discuția despre divorț a apărut chiar de la începutul interviului, când actrița a fost întrebată dacă fiecare an poate fi considerat „anul lui Nicole Kidman”. Răspunsul ei a sugerat că 2025 a fost o perioadă mai retrasă.

„Ei bine, nu anul trecut. Am fost discretă. Am avut alte lucruri în viața mea. M-am retras în carapacea mea”, a spus ea pentru Variety.

Întrebată de publicație dacă este pregătită să revină în prim-plan, actrița a adăugat:

„Acum sunt într-un moment în care spun: „2026. Hai să începem.” Am filmul Practical Magic cu Sandra Bullock”.

În interviul acordat Variety, Kidman a vorbit și despre planurile sale profesionale. Deși s-a gândit la posibilitatea de a regiza filme, spune că, pentru moment, preferă să rămână concentrată pe actorie.

„M-am gândit la asta. Dar am fost prea ocupată sau prea obosită. Mai sunt lucruri pe care vreau să le fac ca actriță. Vreau să joc din nou în teatru. Am jucat de câteva ori pe Broadway și în West End. Dar mă interesează Off-Broadway și chiar teatrul local, la un moment dat, de exemplu în Chicago. Sunt lucruri diferite și interesante; doar că trebuie să ajungi într-un moment în care copiii tăi au o anumită vârstă pentru a putea face asta. Acum nu este momentul pentru mine; trebuie să am grijă de acești copii. Vara aceasta trebuie să o umplu cu activități pentru copii”.

Potrivit informațiilor publicate de Variety, următorul proiect major al actriței este filmul Practical Magic 2, care va ajunge în cinematografe pe 11 septembrie.

Divorțul dintre Nicole Kidman și Keith Urban s-a finalizat

În luna ianuarie a acestui an, Nicole Kidman și Keith Urban au ajuns la un acord privind divorțul. Documente depuse recent la tribunal arată că foștii soți au fost de acord să renunțe la orice drept privind pensia alimentară pentru copii și sprijinul financiar între soți.

Conform înțelegerii, fiicele lor, Sunday Rose și Faith Margaret, vor locui cu actrița timp de 306 zile pe an. Keith Urban va petrece timp cu ele „în fiecare al doilea weekend”. De asemenea, Urban și Kidman au convenit că niciunul nu va plăti pensie alimentară, invocând veniturile lunare raportate, care depășesc 100.000 de dolari fiecare.

Nicole Kidman și Keith Urban au mai stabilit ca toate bunurile, inclusiv investițiile, conturile bancare, mobilierul, electrocasnicele, vehiculele și obiectele personale, să fie împărțite de comun acord, fiecare păstrând ceea ce se află în prezent în posesia sa.

Totodată, toate pretențiile privind pensia alimentară între soți au fost abandonate, iar fiecare parte va suporta propriile cheltuieli și onorarii legale. Rămâne neclar dacă cei doi au avut un contract prenupțial.

În septembrie 2025, Page Six a confirmat că Nicole Kidman și Keith Urban s-au despărțit după 19 ani de căsnicie.

Noi detalii despre viața sentimentală a lui Nicole Kidman

Noi detalii despre viața sentimentală a lui Nicole Kidman au ieșit la iveală după zvonurile privind o nouă relație. Potrivit unor surse citate de Page Six, Nicole Kidman este în prezent singură, chiar dacă un milionar ar fi încercat recent să o cucerească.

„Nu se întâlnește cu nimeni, este o femeie singură”, a declarat o sursă apropiată. Vedeta se dedică în principal rolului de mamă pentru cele două fiice pe care le are împreună cu fostul soț, Keith Urban.

„Se concentrează asupra copiilor”, a mai precizat sursa.

Informațiile vin după ce au apărut speculații potrivit cărora Paul Salem, președintele consiliului de administrație al MGM Resorts International, ar încerca să o cucerească pe actriță. Conform unor surse citate de TMZ, omul de afaceri le-ar fi spus apropiaților că este interesat de starul din Practical Magic. Cei doi ar avea prieteni comuni și s-ar fi întâlnit în contexte de grup, însă nu au petrecut timp împreună în mod privat. Salem este singur din 2021, după despărțirea de fosta parteneră, Navyn Salem.

