Nicole Kidman s-a despărțit de Keith Urban. Când ar fi avut loc separarea?

Nicole Kidman s-a despărțit de Keith Urban după aproape 20 de ani de relație, a declarat o sursă aproapiată fostului cuplu pentru BBC. Cei doi artiști au împreună doi copii, Sunday Rose, în vârstă de 17 ani, și Faith Margaret, de 14 ani.

Actrița Nicole Kidman, câștigătoare a premiului Oscar pentru prestația sa din filmul Orele, în care a portretizat-o pe scriitoarea Virginia Woolf, și cântărețul de muzică country, de patru ori câștigător al premiului Grammy, sunt căsătoriți din iunie 2006.

TMZ a raportat pentru prima dată știrea că Nicole Kidman s-a despărțit de Keith Urban, citând surse conform cărora cuplul s-ar fi separat încă de la începutul verii acesteia. De asemenea, sursele au declarat și că Nicole Kidman nu și-ar fi dorit despărțirea și ar fi făcut eforturi să salveze relația. Aceeași informație a fost confirmată și de BBC.

La această oră nu este clar motivul pentru care Nicole Kidman s-a despărțit de Keith Urban. Cei doi, care au crescut în Australia, au petrecut aproape două decenii împreună. De-a lungul acestei perioade carierele lor au înflorit, cele două staruri fiind recompensate din plin cu nominalizări la premii importante pentru munca lor. Cele mai multe dintre aparițiile lor publice, care au avut loc cu ocazia ceremoniilor de premiere sau la lansarea proiectelor fiecăruia dintre ei, i-au arătat ca pe un cuplu perfect sudat, în care partenerii se susțin unul pe celălalt.

Relația dintre Kidman și Urban a avut, însă, și dificultăți, printre cele mai notabile numărându-se un eveniment care a avut loc la doar câteva luni de la nunta cuplului, atunci când Urban s-a internat într-o clinică de dezintoxicare pentru a-și trata dependența de droguri și alcool. Atât el, cât și Kidman au declarat de-a lungul timpului că lupta cântărețului cu dependența a făcut ca legătura lor să fie și mai puternică.

„Totul a fost conceput, cred, pentru acel moment, pentru a ne uni”, a spus Urban într-o apariție din 2010 la The Oprah Winfrey Show. „Mă uit în urmă acum și îmi dau seama că Nic m-a învățat atât de multe și a adus atât de multe în viața mea și mi-a deschis ochii în atât de multe feluri”. Cântărețul s-a declarat în multe rânduri recunoscător pentru sprijinul soției sale.

Vestea că Nicole Kidman s-a despărțit de Keith Urban vine după ce cuplul a fost văzut pentru ultima dată împreună în public în luna iunie, când au urmărit un meci de la Cupa Mondială a Cluburilor FIFA în Nashville, Tennessee. Cei doi au participat împreună și la Academy of Country Music Awards, unde Urban a fost recompensat cu ACM Triple Crown Award, un trofeu care celebrează faptul că el a câștigat de-a lungul carierei sale premiile pentru New Male Vocalist, Male Vocalist of the Year și Entertainer of the Year. Cu acea ocazie, cei doi păreau foarte fericiți și afectuoși.

Actrița, care a revenit spectaculos recent cu filmul erotic Babygirl, a fost căsătorită anterior cu actorul Tom Cruise. Cuplul a fost împreună de mai bine de 10 ani și au împreună doi copii. Nicole Kidman s-a despărțit de Cruise în 2001.

