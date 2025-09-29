Richard Gere, apariție publică rară alături de soția sa. Cum arată ținuta cu care Alejandra Silva a impresionat la prezentarea Giorgio Armani de la Milano Fashion Week

Richard Gere a părut mai fericit ca niciodată alături de soția sa, Alejandra Silva, la prezentarea de modă Giorgio Armani, desfășurată duminică în cadrul Milano Fashion Week.

Richard Gere și Alejandra Silva, împreună la Milano Fashion Week

Actorul din Pretty Woman, în vârstă de 75 de ani, a atras toate privirile într-un elegant smoking negru, stând în primul rând al defilării, lângă Alejandra, de 42 de ani. Aceasta a impresionat într-o rochie argintie transparentă, cu inserții strălucitoare, completată de pantofi stiletto ascuțiți. Ținuta i-a fost accesorizată cu cercei lungi argintii și o brățară cu diamante, pentru un plus de rafinament.

Cei doi au fost surprinși ținându-se de mână și privind cu emoție prezentarea noii colecții Primăvară/Vară 2026. Show-ul, la care au fost prezente și vedete precum Cate Blanchett, Anna Wintour și Eiza Gonzalez, a adus un omagiu regretatului designer Giorgio Armani, decedat pe 4 septembrie, la vârsta de 91 de ani.

Richard Gere și Alejandra Silva s-au căsătorit în 2018 și au împreună doi băieți: Alexander (6 ani) și James (5 ani). Actorul mai are un fiu, Homer (25 de ani), din căsnicia cu fosta soție Carey Lowell, iar Alejandra are un fiu, Albert (12 ani), dintr-o relație anterioară.

Cuplul duce o viață fericită în Spania

Recent, cuplul a dezvăluit că intenționează să se mute în Spania. Într-un interviu acordat revistei Elle España în luna ianuarie, Gere a mărturisit: „Adevărul este că ne vedeți într-un moment de maximă împlinire. Suntem mai fericiți ca niciodată”.

Alejandra a adăugat cu emoție: „Suntem ca niște suflete pereche. Avem aceleași valori, vedem lumea în același fel și, din prima clipă, am simțit că ne cunoaștem de o viață. Și asta se întâmplă o singură dată, dacă se întâmplă vreodată”.

Despre viața lor în Spania, Alejandra a povestit: „Richard este un tată foarte implicat și prezent. Iubește să le citească povești. Pare o imagine idilică, dar este adevărat. Este un tată minunat. Nu gătește. Eu gătesc, dar când gătesc, el cântă la chitară”.

În noiembrie anul trecut, Gere a explicat la emisiunea The Tonight Show With Jimmy Fallon de ce au ales să se mute temporar în țara natală a soției sale: „Soția mea este spaniolă și mi-a oferit aproximativ șapte ani aici, așa că vom petrece câțiva ani la Madrid, alături de familia ei”. Actorul a mai adăugat că cei mici vor avea numai de câștigat, fiind deja bilingvi.

Totuși, în aprilie, Alejandra a dezvăluit pentru DailyMail.com, la gala City Harvest 2025, că familia plănuiește să revină în Statele Unite: „Vom locui câțiva ani în Spania, apoi ne vom întoarce. Dar mereu ne vom întoarce aici'. Ea a adăugat: Vom reveni aici vara, pentru că cei mici merg în tabără. Trebuie doar să ne echilibrăm viața între cele două locuri. Sunt cu familia mea… Mi-au lipsit mult. Dar îmi lipsește și America. Așa că facem naveta între cele două țări”.

Între timp, Richard Gere continuă să lucreze la noi proiecte, printre care și comedia romantică The Making Of, aflată în faza de pre-producție. „Filmul îi are în distribuție pe Blake Lively, Diane Keaton și Lin-Manuel Miranda, iar sinopsisul dezvăluie: Un cuplu de cineaști căsătoriți de mulți ani aleg actori extrem de emotivi pentru a le interpreta versiunile tinere, în povestea marii lor iubiri. Din păcate, până când încep filmările, mariajul lor legendar începe să se destrame”.

