Anna Kournikova, partenera lui Enrique Iglesias, apariție rară în public cu burtica de gravidă la vedere

Fosta jucătoare de tenis Anna Kournikova a fost surprinsă într-o rară apariție publică la Miami, la doar câteva săptămâni după ce au apărut informații că ar aștepta al patrulea copil împreună cu partenerul său de lungă durată, cântărețul Enrique Iglesias.

Anna Kournikova, apariție rară în public

Sportiva în vârstă de 44 de ani a fost fotografiată purtând un pulover negru larg și colanți, în timp ce ieșea la cumpărături alături de fiul ei, Nicholas, în vârstă de 7 ani, pe care îl ținea de mână. Surorile lui Nicholas, Lucy (geamăna lui) și Mary, de 4 ani, dar și Iglesias, nu au fost prezenți.

Apariția vine după ce campioana de Grand Slam la dublu, retrasă din tenis la doar 21 de ani din cauza accidentărilor, fusese văzută la începutul acestui an purtând o gheată ortopedică și deplasându-se într-un scaun cu rotile, în timp ce făcea cumpărături la Bal Harbour Shops, în Miami. Momentan nu se știe cum și când a suferit accidentarea.

Detalii despre relația lor

Anna Kournikova și Enrique Iglesias formează un cuplu din 2001, după ce s-au cunoscut pe platourile videoclipului piesei „Escape.” De-a lungul anilor, cei doi au devenit tot mai discreți în privința vieții lor personale.

Ajunsă în 2000 pe locul 8 mondial, Kournikova s-a retras treptat din lumina reflectoarelor după încheierea carierei sportive. Enrique Iglesias a explicat într-un interviu pentru People în 2023 că această discreție i-a ajutat să își consolideze relația:

„Când ne-am cunoscut — deși ea venea din lumea sportului — într-un fel ne-am înțeles reciproc. Ea știa cum e lumea mea, eu știam cum e a ei. Acea înțelegere a contat enorm. Am început să ne apropiem puțin câte puțin și am devenit din ce în ce mai uniți.”

Referindu-se la longevitatea relației lor, Enrique Iglesias a explicat:

„Învățăm pe parcurs. Avem momente bune și momente mai dificile, dar dacă reușești să treci peste momentele grele, vei ajunge să trăiești momente incredibile.”

Întrebat dacă a știut dintotdeauna că Anna este aleasa inimii lui, Iglesias a fost sincer:

„Mulți spun: ‘Știu sigur că această persoană este cea alături de care îmi voi petrece toată viața’. Sunt de acord, dar în același timp, nu poți ști niciodată unde te va duce viața și ce se poate întâmpla.”

Deși nu sunt căsătoriți și nici nu par dornici să bifeze formalitatea, Anna Kournikova și-a adăugat la numele de pe Instagram și Iglesias. Au împreună trei copii, gemenii Nicholas și Lucy, în vârstă de șapte ani, și Mary, în vârstă de cinci ani.

Publicația HOLA! dezvăluie că Anna Kournikova ar fi la jumătatea sarcinii. Mai multe imagini din această vară cu fosta jucătoare de tenis au stârnit zvonuri conform cărora ar fi însărcinată. Ea purta haine supradimensionate în timpul unei plimbări cu cei trei copii ai ei în Miami, acolo unde locuiesc.

O sursă apropiată a dezvăluit pentru HOLA! că sarcina decurge foarte bine și că Anna Kournikova este sănătoasă. Până la acest moment, ea și Enrique Iglesias nu au făcut declarații despre aceste speculații.

