Enrique Iglesias, în mijlocul unei noi controverse. Gestul deplasat făcut de artist pe scenă

Enrique Iglesias se află în centrul unei controverse aprinse după ce, în timpul unei reprezentații live, a sărutat-o pe neașteptate pe artista argentiniană Emilia Mernes. Momentul s-a petrecut în ultima zi a festivalului Granca Live Fest, desfășurat între 3 și 5 iulie pe Estadio de Gran Canaria, unde cei doi au cântat împreună piesa Héroe.

Deși evenimentul marca revenirea pe scenă a lui Iglesias după o perioadă lungă de absență, reacția publicului nu a fost deloc una pozitivă. În timp ce interpretau melodia, Enrique Iglesias s-a apropiat tot mai mult de Emilia și a sărutat-o pe obraz, generând o atmosferă tensionată atât pe scenă, cât și în rândul spectatorilor. Videoclipul s-a răspândit rapid pe rețelele de socializare, unde utilizatorii au remarcat disconfortul vizibil al artistei, care a încercat discret să își întoarcă fața.

„Enrique Iglesias”:

Por los comentarios sobre este momento de su presentación junto a Emilia Mernes en #GrancaLiveFest pic.twitter.com/CxLaBsbDKn — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 6, 2025

Chiar dacă Emilia a zâmbit în cele din urmă, mulți au perceput gestul ca fiind deplasat. În comentariile de la postarea făcută de Iglesias pe Instagram, fanii au scris: „Prea invaziv”, „Așa ceva nu se face fără consimțământ” și „Ce părere are Duki despre asta?”.

Cu toate acestea, Emilia Mernes a încercat, se pare, să tempereze reacțiile, lăsând un comentariu la videoclipul publicat de artist: „Enrique, mulțumesc pentru acest moment incredibil. Îl voi păstra pentru totdeauna în inima mea.”

Momentul a reaprins discuțiile despre limitele gesturilor fizice în cadrul spectacolelor și despre importanța consimțământului, mulți internauți subliniind că astfel de acțiuni nu ar trebui să aibă loc fără acordul persoanei implicate. „A fost atât de stânjenitor de privit” și „Parcă e ceva desprins din anii ’90” au fost doar câteva dintre reacțiile care au dominat conversațiile online.

Ce părere are Anna Kournikova despre interacțiunile intime ale partenerului său, Enrique Iglesias, cu fanele?

Enrique Iglesias este cunoscut pentru interacțiunile controversate pe care le are cu diverse femei la concertele sale. Artistul a fost surprins de nenumărate ori sărutând sau îmbrățișând fanele care asistau la concertele sale. Într-un interviu acordat emisiunii de radio Hits 1 Miami with Mack & Jen de la SiriusXM, cântărețul a vorbit despre acest subiect, mărturisind și ce părere are partenera sa, Anna Kournikova, despre aceste interacțiuni intime.

Întrebat dacă iubita sa este geloasă, cântărețul a răspuns fără să stea pe gânduri:

„Deloc. Nu. Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Fac asta tot timpul. Îmi place să îmbrățișez și să sărut fanii. Îmi place să mă apropii”, a adăugat Enrique.

Artistul a mai declarat și că Anna Kournikova, cu care formează un cuplu de peste 20 de ani și cu care împarte trei copii, chiar îi încurajează comportamentul și nu este deloc deranjată de modul în care își arată afecțiunea față de fani.

„Dacă Anna e prezentă la unul dintre concertele mele, de multe ori îmi spune: „Întotdeauna primesc această privire de la anumite fete și doamne: „Ești de acord cu asta?” Iar ea e la modul „Da! Sunt total de acord. El este pe scenă.”

Enrique Iglesias a explicat apoi de ce are o interacțiune intimă cu publicul, spunând că:

„Îmi place să primesc dragoste din partea fanilor mei și știu că, dacă nu ar fi fost ei, eu nu aș fi fost unde sunt.”

Enrique Iglesias și Anna Kournikova sunt împreună din 2001, când s-au întâlnit pentru prima dată pe platourile de filmare ale videoclipului Escape. Ei au trei copii, un băiat și două fete, gemenii Nicholas și Lucy, în vârstă de 5 ani, și cea mai mică, Mary (Masha), în vârstă de 3 ani. Enrique Iglesias a explicat în mai multe rânduri, în interviuri, decizia sa de a nu se căsători, deși are copii cu Anna Kournikova.

„Poate pentru că provin dintr-o familie cu părinți divorțați, dar nu cred că iubești mai mult pe cineva datorită unei bucăți de hârtie”, a spus el în 2012, pentru Parade. „Și în zilele noastre, nu este tabu să ai copii și să nu fii căsătorit. Ceea ce face diferența este că ești un părinte bun, punct.”

„Căsătoria nu este importantă pentru mine”, a declarat și Kournikova în 2019. „Cred în a fi deschis și a avea încredere unul în celălalt și a ne respecta complet. Suntem împreună de ani de zile. El este versiunea mea masculină, iar eu sunt versiunea lui feminină.”

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro