Enrique Iglesias și Anna Kournikova ar urma să devină părinți pentru a patra oară

Enrique Iglesias și Anna Kournikova formează unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz-ul internațional.

Enrique Iglesias și Anna Kournikova ar urma să își mărească familia, conform surselor mondene. Publicația HOLA! a anunțat faptul că fosta jucătoare de tenis ar fi însărcinată cu al patrulea copil. Ea și artistul ar urma să devină părinți la finalul acestui an. 

Anna Kournikova și Enrique Iglesias ar urma să devină din nou părinți

Publicația HOLA! dezvăluie că Anna Kournikova ar fi la jumătatea sarcinii. Mai multe imagini din această vară cu fosta jucătoare de tenis au stârnit zvonuri conform cărora ar fi însărcinată. Ea purta haine supradimensionate în timpul unei plimbări cu cei trei copii ai ei în Miami, acolo unde locuiesc. 

O sursă apropiată a dezvăluit pentru HOLA! că sarcina decurge foarte bine și că Anna Kournikova este sănătoasă. Până la acest moment, ea și Enrique Iglesias nu au făcut declarații despre aceste speculații. 

Enrique Iglesias și Anna Kournikova formează un cuplu de 24 de ani, de când fosta jucătoare de tenis din Rusia a apărut în videoclipul piesei Escape. Deși nu sunt căsătoriți și nici nu par dornici să bifeze formalitatea, Anna Kournikova și-a adăugat la numele de pe Instagram și Iglesias. Au împreună trei copii, gemenii Nicholas și Lucy, în vârstă de șapte ani, și Mary, în vârstă de cinci ani.

Ce spune Enrique Iglesias despre relația cu partenera lui

Deși își păstrează viața privată departe de presă, Enrique Iglesias a vorbit în octombrie 2023, într-un interviu pentru People, despre relația lor și despre cum au „crescut împreună” de-a lungul anilor.

„Când ne-am cunoscut – deși ea venea din lumea sportului – într-un fel, ne-am înțeles imediat. Ea știa cum este lumea mea, eu știam cum este lumea ei. Această înțelegere ne-a ajutat mult.”

Referindu-se la longevitatea relației lor, Enrique Iglesias a explicat: 

„Învățăm pe parcurs. Avem momente bune și momente mai dificile, dar dacă reușești să treci peste momentele grele, vei ajunge să trăiești momente incredibile.”

Întrebat dacă a știut dintotdeauna că Anna este aleasa inimii lui, Iglesias a fost sincer:

Mulți spun: ‘Știu sigur că această persoană este cea alături de care îmi voi petrece toată viața. Sunt de acord, dar în același timp, nu poți ști niciodată unde te va duce viața și ce se poate întâmpla.”

Enrique Iglesias a explicat în mai multe rânduri, în interviuri, decizia sa de a nu se căsători, deși are copii cu Anna Kournikova.

„Poate pentru că provin dintr-o familie cu părinți divorțați, dar nu cred că iubești mai mult pe cineva datorită unei bucăți de hârtie”, a spus el în 2012, pentru Parade. „Și în zilele noastre, nu este tabu să ai copii și să nu fii căsătorit. Ceea ce face diferența este că ești un părinte bun, punct.”

„Căsătoria nu este importantă pentru mine', a declarat și Kournikova în 2019. „Cred în a fi deschis și a avea încredere unul în celălalt și a ne respecta complet. Suntem împreună de ani de zile. El este versiunea mea masculină, iar eu sunt versiunea lui feminină.”

Într-un interviu acordat în 2018, Enrique Iglesias a dezvăluit faptul că obiceiurile sale s-au schimbat complet de când a devenit tată, însă că traversează cea mai frumoasă etapă din viața lui.

„Este unul dintre cele mai frumoase sentimente din lume”, a declarat Iglesias, referindu-se la faptul că acum este tată. „Acum conduc mai încet. Mă gândesc la lucrurile stupide de câteva ori înainte de a le face. Am devenit mai responsabil.” Cântărețul nu ar fi deloc deranjat dacă gemenii lui ar alege o cariera muzicală atunci când vor fi mai mari. „Sper să fiu un tată cool”, a explicat acesta.

Imagini rare cu gemenii cuplului Amal și George Clooney. Cum au fost surprinși alături de părinți la vila lor de la Lacul Como

