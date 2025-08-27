Imagini rare cu gemenii cuplului Amal și George Clooney. Cum au fost surprinși alături de părinți la vila lor de la Lacul Como

Deținători ai unei splendide vile pe malul lacului, evaluată la aproximativ 100 de milioane de dolari, George și Amal Clooney au fost gazdele unor prieteni celebri.

George și Amal Clooney, gazde la vila lor din Como

Actorul, în vârstă de 64 de ani, avocata specializată în drepturile omului, 47 de ani, și gemenii lor de opt ani, Ella și Alexander, s-au bucurat de o ieșire pe Lacul Como alături de un grup variat de prieteni, printre care și Adam Sandler, starul din „Happy Gilmore”. Grupul a plecat de la impunătoarea Villa Oleandra, proprietatea familiei Clooney, și a navigat doar câțiva kilometri până la exclusivista Villa d’Este, unde au luat prânzul într-o atmosferă animată.

V

Clooney summer camp! Amal, George and their twins Ella and Alexander welcome a host of stars to $100m Lake Como villa

======



As the owners of a magnificent lakeside villa worth an estimated $100m, who can…https://t.co/3qoPuJ7qmz — Επικαιρότητα – V – News (@VNews825817) August 27, 2025

Vezi mai multe imagini AICI

Printre invitați s-au numărat regizoarea Greta Gerwig, nominalizată la Oscar pentru „Barbie”, soțul ei, cineastul Noah Baumbach, dar și actori premiați cu Oscar precum Jim Broadbent și Laura Dern.

De asemenea, au fost prezenți actorii americani Billy Crudup, Grace Edwards și Patrick Wilson. Din noua generație de „copii de vedete”, la bord s-au aflat Eve Hewson, fiica solistului U2, Bono, și Riley Keough, nepoata lui Elvis Presley. Singura cu adevărat „locală” a fost actrița italo-germană Alba Rohrwacher.

După sejurul la vilă, Clooney și invitații săi au fost prezenți la Festivalul de Film de la Veneția, care începe în această săptămână.

Detalii despre vila de 100 de milioane de dolari

De-a lungul anilor, au circulat numeroase zvonuri privind vânzarea proprietății, însă actorul nu a renunțat niciodată la ea. Clooney a achiziționat vila de la familia Heinz în 2002, cu aproximativ 10 milioane de euro. Prezența lui pe malul lacului Como a generat un adevărat boom imobiliar, ducând la dublarea prețurilor din zonă.

Reședința, care are 25 de camere, a fost evaluată în 2022 de Wall Street Journal la peste 100 de milioane de dolari. Pentru George, Lacul Como are și o semnificație aparte: aici a cunoscut-o pe Amal, în 2013, la o cină cu prieteni comuni.

„Am crezut că e frumoasă, amuzantă și, evident, foarte inteligentă”, mărturisea actorul într-un interviu din 2017 pentru The Hollywood Reporter.

De-a lungul timpului, vila a fost gazda multor personalități. În 2004, întregul casting al filmului „Ocean’s Twelve” a vizitat domeniul. În 2010, Emily Blunt și John Krasinski și-au unit destinele chiar aici, după ce Clooney le oferise casa de mai multe ori. „Am acceptat abia la a patra ofertă, pentru că primele trei dăți nu am crezut că vorbește serios”, povestea Krasinski.

În 2018, Jennifer Aniston a locuit temporar la Villa Oleandra în perioada filmărilor pentru comedia „Murder Mystery”. Iar în 2021, când zona a fost lovită de ploi torențiale și alunecări de teren, Clooney a fost printre primii care au venit să evalueze pagubele. „E mult mai rău decât am crezut. Am vorbit cu primarul — va fi nevoie de milioane de dolari pentru reparații, dar orașul e puternic și își va reveni”, declara actorul într-un mesaj video.

Primarul Roberto Pozzi a confirmat pentru Sunday Times implicarea lui Clooney: „A venit direct la primărie să vadă ce s-a întâmplat și am făcut împreună un tur al zonelor afectate.”

Tot în 2019, actorul a organizat prin Omaze o strângere de fonduri în beneficiul Clooney Foundation for Justice, oferind câștigătorilor ocazia de a lua prânzul alături de el și de Amal la vila de pe lac.

Pe lângă reședința de la Como, familia Clooney — împreună cu gemenii Ella și Alexander — mai deține proprietăți în Franța, Marea Britanie și Los Angeles.

Citește și:

Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, confesiuni despre viața ei amoroasă după despărțirea de artist: „Înainte, o femeie după divorț era ceva ca sfârșitul lumii, acum…'

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro