Richard Gere și soția sa, Alejandra Silva, vor părăsi Statele Unite ale Americii. Unde se va muta celebrul cuplu

Richard Gere este pregătit să înceapă o nouă aventură alături de soția sa, Alejandra Silva, și copiii lor. Potrivit publicației PEOPLE, actorul în vârstă de 75 de ani și-a vândut locuința din New Canaan, Connecticut, pentru suma de 11 milioane de dolari și a decis să se mute în Spania.

Gere a declarat în urmă cu câteva luni pentru Vanity Fair Spania că plănuiește să se mute în țara natală a soției sale pentru a-i permite acesteia să fie mai aproape de familia sa.

„Pentru Alejandra, va fi minunat să fie mai aproape de familia sa, de prietenii din copilărie și de cultura ei”, a spus Gere despre Silva, în vârstă de 41 de ani. „A fost foarte generoasă oferindu-mi șase ani trăind în lumea mea, așa că este corect să-i ofer măcar alți șase trăind în lumea ei.”

Conform PEOPLE, actorul a descris mutarea în capitala Spaniei drept o „mare aventură”, explicând că „nu am trăit niciodată cu normă întreagă în afara Statelelor Unite.”

Gere și Silva se vor muta în Madrid împreună cu cei doi băieți ai lor, Alexander, în vârstă de 5 ani, și James, în vârstă de 4 ani. Silva mai are un fiu în vârstă de 11 ani din căsătoria anterioară cu Govind Friedland. De asemenea, Gere este tatăl lui Homer, în vârstă de 24 de ani, pe care îl are cu a doua sa soție, Carey Lowell.

„Iubesc Spania și cred că stilul vostru de viață este fabulos”, a spus Gere pentru VF Spain. „De asemenea, abilitatea voastră de a trăi transmitând bucurie și fericire. Este un loc frumos, mâncarea este extraordinară, iar oamenii emană sensibilitate și generozitate, precum și o voință puternică de a râde și de a se bucura.”

PEOPLE a anunțat că, în ciuda vânzării proprietății sale din Connecticut, Gere va călători frecvent în Statele Unite. Actorul a menționat că are o casă „în zona rurală de lângă New York', așa că va păstra în continuare o legătură cu țara sa natală. Cu toate acestea, Gere nu este interesat de Los Angeles. „Când aud cuvântul Hollywood, primul lucru la care mă gândesc este că este ceva foarte străin pentru mine', a împărtășit el pentru publicație. „Nu am trăit în California de un sfert de secol și nu am filmat un film în Los Angeles în această perioadă.”

Luna trecută, Richard Gere și Alejandra Silva au participat la Festivalul de Film de la Zurich pentru proiecția filmului „Wisdom of Happiness”, pe care actorul l-a produs. Gere, în vârstă de 75 de ani, și Silva, în vârstă de 41 de ani, care s-au căsătorit în secret în 2018, erau într-o dispoziție foarte bună și nu s-au ferit să își arate afecțiunea în public. Cei doi au pozat pe covorul roșu în timp ce se țineau în brațe.

Pentru eveniment, actorul a purtat un tuxedo clasic negru, în timp ce Silva a ales o rochie albă lungă, cu detalii argintii.

Cei doi au avut o altă apariție rară pe covorul roșu la Gala amfAR de la Veneția, precum și la evenimentul Armani de la Festivalul Internațional de Film de la Veneția. În aprilie, Gere și Silva au participat la Gala City Harvest 2024 din New York. Richard Gere și soția lui, Alejandra Silva, care s-au căsătorit în 2018 în secret, s-au cunoscut într-o perioadă dificilă pentru ea, mai exact atunci când se afla în proces de divorț cu fostul soț, magnatul minier Robert Friedland. Actorul și-a întâlnit viitoarea soție în 2014, în Italia, într-un hotel luxos de tip boutique de care se ocupa la vremea respectivă. Ulterior, în iunie 2015, relația lor a fost făcută publică. Relația celor doi a fost oficializată în cadrul unei ceremonii civile ținute în Spania și la scurt timp după a urmat și o petrecere în New York, unde au fost prezenți prietenii și familia actorului la reședința sa.

„Eram puțin pierdută, fără lumină, iar faptul că l-am întâlnit pe el mi-a dat sens vieții”, spunea Silva într-o declarație pentru publicația ¡Hola!. „Am găsit viața liniștită, fericită pe care am căutat-o întotdeauna”, a adăugat Gere.

Richard Gere și soția lui, Alejandra Silva, au preferat până acum să-și păstreze relația departe de lumina reflectoarelor și sunt discreți și în ceea ce îi privește pe cei doi băieți pe care îi au împreună. Richard Gere a mai fost căsătorit în trecut cu supermodelul Cindy Crawford, din 1991 până în 1995, dar și cu actrița Carey Lowell, din 2002 până în 2016, cu ea având și un fiu pe nume Homer. Cindy Crawford a vorbit recent despre căsnicia lor, care a durat timp de patru ani.

„Cred că vârsta de 20 de ani, pentru femei, este o perioadă în care începi să te simți în largul tău, să îți simți propria putere și să te conectezi la forța ta interioară”, a declarat Cindy Crawford în serialul „The Supermodel”, în urmă cu câțiva ani. „El era mai în vârstă, așa că eram ca și cum aș fi fost într-un cerc diferit și nu mai făceam unele dintre acele lucruri la modă', a continuat ea, precizând că a fost „dispusă să se modeleze” pentru a fi cu Gere, care era cu 17 ani mai în vârstă decât ea.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro