Richard Gere și soția lui, Alejandra Silva, au impresionat pe covorul roșu

Richard Gere și soția lui, Alejandra Silva, au fost prezenți la proiecția specială din New York a filmului Maybe I Do, în care joacă și actorul. Apariția celor doi a fost apreciată de fanii lor.

Richard Gere și soția lui, Alejandra Silva, au atras atenția tuturor cu apariția lor la proiecția filmului Maybe I Do, fiind surprinși pe covorul roșu de paparazzi în timp ce zâmbeau și păreau extrem de îndrăgostiți unul de celălalt. Deși formează un cuplu discret, cei doi nu au evitat gesturile de afecțiune în public.

Foto: Profimedia

Actorul a ales să poarte o cămașă bleumarin și un costum negru, iar soția lui a fost îmbrăcată într-o rochie roșie cu un decolteu adânc, accesorizată cu un clutch negru, colier cu diamante și cercei. Maybe I Do este o comedie romantică scrisă și regizată de Michael Jacobs, iar Richard Gere joacă alături de Emma Roberts, Diane Keaton, Susan Sarandon, William H. Macy și Luke Bracey.

Foto: Profimedia

Richard Gere și soția lui, Alejandra Silva, care s-au căsătorit în 2018 în secret, s-au cunoscut într-o perioadă dificilă pentru ea, mai exact atunci când se afla în proces de divorț cu fostul soț, magnatul minier Robert Friedland. Actorul și-a întâlnit viitoarea soție în 2014, în Italia, într-un hotel luxos de tip boutique de care se ocupa la vremea respectivă. Ulterior, în iunie 2015, relația lor a fost făcută publică.

Relația celor doi a fost oficializată în cadrul unei ceremonii civile ținute în Spania și la scurt timp după a urmat și o petrecere în New York, unde au fost prezenți prietenii și familia actorului la reședința sa.

„Eram puțin pierdută, fără lumină, iar faptul că l-am întâlnit pe el mi-a dat sens vieții”, spunea Silva într-o declarație pentru publicația ¡Hola!. „Am găsit viața liniștită, fericită pe care am căutat-o întotdeauna”, a adăugat Gere.

Richard Gere și soția lui, Alejandra Silva, au preferat până acum să-și păstreze relația departe de lumina reflectoarelor și sunt discreți și în ceea ce îi privește pe cei doi băieți pe care îi au împreună.

Richard Gere a mai fost căsătorit în trecut cu supermodelul Cindy Crawford, din 1991 până în 1995, dar și cu actrița Carey Lowell, din 2002 până în 2016, cu ea având și un fiu pe nume Homer. Alejandra Silva, care este o publicistă și activistă de origine spaniolă, a fost căsătorită din 2012 până în 2015 cu omul de afaceri Govind Friedland. Au împreună un băiat, pe nume Albert.

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro