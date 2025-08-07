Sunday Rose, fiica lui Nicole Kidman, apariție inedită pe coperta unei reviste de modă. Cum arată acum adolescenta

Cu o prezență din ce în ce mai vizibilă pe scena modei, Sunday Rose, fiica actriței Nicole Kidman, își croiește propriul drum sub lumina reflectoarelor. Recent, tânăra în vârstă de 17 ani a marcat o reușită importantă: prima ei apariție pe coperta unei reviste de modă. Adolescenta a apărut în cel mai nou număr al publicației Nylon, unde este desemnată drept noua „It girl.”

Sunday Rose a pozat într-o jachetă din piele maro, fără guler, de la Prada, asortată cu o fustă mini în aceeași nuanță. Un alt look ales pentru pictorial include un top roz „bubblegum” cu mânecă lungă, din tricot, și o fustă midi din piele maro, semnate Miu Miu, completate de o etolă din blană.

În interviul care însoțește editorialul, Sunday Rose a vorbit deschis despre regulile care au stat la baza educației sale, inclusiv cele care i-au influențat traiectoria profesională.

„Părinții mei nu m-au lăsat să fac modeling până nu am împlinit 16 ani”, a mărturisit ea.

O altă regulă esențială în familia Kidman-Urban? „Școala trebuie să fie întotdeauna pe primul loc. La început am urât asta, dar acum sunt recunoscătoare pentru aceste reguli, fiindcă mă ajută să-mi păstrez echilibrul mintal”, a explicat tânăra.

Când vine vorba de stilul personal, Sunday Rose optează pentru piese simple și versatile, dezvăluind că jeanșii de la Nili Lotan sunt o constantă în garderoba sa: „Îi asortez cu orice.”

Inspirația zilnică vine însă, fără surprize, chiar din dressingul mamei. Întrebată dacă are un obiect preferat împrumutat de la Nicole Kidman, Sunday Rose a răspuns:

„Dacă ar trebui să aleg un singur lucru… ar fi imposibil. Eu iau tot din dulapul mamei mele”, a adăugat ea cu umor. „Uneori glumesc cu ea că e magazinul meu preferat.”

Sunday Rose a debutat pe catwalk la Săptămâna Modei de la Paris

Anul trecut, fiica lui Nicole Kidman a debutat pe catwalk în show-ul Miu Miu pentru sezonul primăvară/vară 2025, desfășurat în cadrul Săptămânii Modei de la Paris.

Sunday, pe care Kidman o are împreună cu soțul său, Keith Urban, a defilat pe catwalk îmbrăcată într-o rochie albă fără mâneci. Ținuta fluidă a fost accesorizată cu o pereche de ciorapi gri până la genunchi și cu pantofi cu toc negri.

Nicole Kidman a lipsit de la show-ul de modă, însă a fost alături de fiica ei mai târziu în acea seară, cele două participând la cina organizată de Miu Miu după defilare. Cele două au pozat împreună, Kidman purtând o fustă în carouri până la genunchi și un pulover, în timp ce Sunday s-a schimbat într-un tricou, o fustă scurtă neagră și bocanci.

Nicole Kidman a sărbătorit debutul fiicei sale în modeling, împărtășind o fotografie pe Instagram cu Sunday defilând pe podium. Recent, actrița a declarat că Sunday a fost dornică să intre în industria modei, însă că a așteptat să fie suficient de mare pentru a o duce la un spectacol de modă.

„Împlinește 16 ani în curând”, a spus Kidman într-un interviu pentru Vogue Australia publicat anul trecut. „Asta i-am spus, că la 16 ani va putea veni la un show. A vrut să meargă de mult timp. Aceasta a fost prima ei incursiune în acest domeniu, și cam atât. Eu sunt genul care zice: ‘Nu, nu mai vreau. Este un echilibru între a o susține și a nu o copleși. Nu vreau să o opresc, pentru că nu vreau să o protejez excesiv.”

Nicole Kidman le împarte pe fiicele sale, Sunday Rose și Faith Margaret, de 14 ani, cu soțul ei, Keith Urban. Mai are doi copii, pe Bella și pe Connor alături de fostul ei soț, Tom Cruise.

Tom Cruise și Nicole Kidman s-au căsătorit în 1999 și au decis să pună capăt relației în 2001. Fostul cuplu a adoptat-o pe Bella în 1992, iar pe Connor trei ani mai târziu. După divorț, cei doi copii s-au distanțat de mama lor, dar au continuat să aibă o relație apropiată cu Tom. Conform declarațiilor făcute chiar de către Nicole, acest lucru s-a datorat devotamentului pe care atât fostul său soț, cât și Bella și Connor îl au față de Biserica Scientologică.

