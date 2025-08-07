Leonardo DiCaprio, criticat vehement pentru un viitor proiect. Ce decizie controversată a luat actorul

Actorul Leonardo DiCaprio deține 10% dintr-un resort ecologic de lux, care urmează să fie construit lângă Marina Herzliya, aproape de Tel Aviv, potrivit Daily Mail. Hotelul va avea 365 de camere, sală de conferințe, un restaurant fine dining și acces la iahturile din port. Proiectul este conceput în conformitate cu principii eco-friendly, care urmăresc reducerea impactului asupra mediului și promovarea sustenabilității.

Leonardo DiCaprio, în vârstă de 50 de ani, este cunoscut în întreaga lumea nu doar pentru rolurile din Titanic, The Revenant sau Once Upon a Time in Hollywood, ci și pentru activismul său legat de problemele de mediu. Artist premiat cu Oscar și trei Globuri de Aur, DiCaprio a fost numit de către ONU Mesager al Păcii pentru climă. Actorul a finanțat numeroase proiecte verzi internaționale, el fiind unul dintre fondatorii organizației Re:wild, care are drept scop protejarea și restaurarea biodiversității.

Însă acum participarea actorului la un proiect imobiliar construit în Israel atrage atenție globală. Proiectul a fost anunțat în anul 2018, dar a primit aprobarea anul acesta, în luna iulie. Autorizarea finală a venit într-un moment tensionat la nivel internațional, având în vedere atacul neîncetat al Israelului asupra populației civile din Fâșia Gaza. Pe rețelele de socializare au apărut mesaje care spun că DiCaprio nu poate pleda pentru salvarea planetei și, în același timp, să fie investitor într-un resort de pe litoralul Israelului. Asta deoarece consensul public, atât al organizațiilor pentru drepturile omului, cât și cel al istoricilor înclină spre a arăta că Israel comite un genocid în Fâșia Gaza.

Data oficială de începere a construcției nu a fost încă anunțată. Starul din The Wolf of Wall Street a urmărit ca proiectul să respecte standardele LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), acesta fiind un sistem de certificare ecologică pentru clădiri, dezvoltat de U.S Green Building Council. Asta înseamnă că resortul ar trebui să adopte practici sustenabile care vizează eficiența energetică, conservarea apei și folosirea unor materiale ecologice.

Actorul din drama romantică The Great Gatsby deține 10% din acțiuni, restul fiind împărțite între dezvoltatorul israelian Hagag Group și oamenii de afaceri Anikam și Lior Cohen. Proiectul, estimat la 270 de milioane de dolari, va acoperi o suprafață de aproximativ 5 hectare (12,6 acri), conform publicației Globes, citată de Daily Mail.

