Fiica lui Nicole Kidman, Sunday Rose, a debutat pe catwalk la Săptămâna Modei de la Paris. Cum arată adolescenta în vârstă de 16 ani

Sunday Rose și-a început cariera de model. Fiica lui Nicole Kidman a strălucit la show-ul Miu Miu pentru sezonul primăvară/vară 2025, desfășurat în cadrul Săptămânii Modei de la Paris.

Sunday, pe care Kidman o are împreună cu soțul său, Keith Urban, a defilat pe catwalk îmbrăcată într-o rochie albă fără mâneci.

Ținuta fluidă a fost accesorizată cu o pereche de ciorapi gri până la genunchi și cu pantofi cu toc negri.

Kidman, în vârstă de 57 de ani, a lipsit de la show-ul de modă, însă a fost alături de fiica ei mai târziu în acea seară, cele două participând la cina organizată de Miu Miu după defilare. Cele două au pozat împreună, Kidman purtând o fustă în carouri până la genunchi și un pulover, în timp ce Sunday s-a schimbat într-un tricou, o fustă scurtă neagră și bocanci.

Nicole a sărbătorit debutul fiicei sale în modeling, împărtășind o fotografie pe Instagram cu Sunday defilând pe podium. Recent, actrița a declarat că Sunday a fost dornică să intre în industria modei, însă că a așteptat să fie suficient de mare pentru a o duce la un spectacol de modă.

Nicole Kidman le împarte pe fiicele sale, Sunday Rose și Faith Margaret, de 13 ani, cu soțul ei, Keith Urban. Mai are doi copii, pe Bella, de 31 de ani, și pe Connor, de 29 de ani, alături de fostul ei soț, Tom Cruise.

Tom Cruise și Nicole Kidman s-au căsătorit în 1999 și au decis să pună capăt relației în 2001. Fostul cuplu a adoptat-o pe Bella în 1992, iar pe Connor trei ani mai târziu. După divorț, cei doi copii s-au distanțat de mama lor, dar au continuat să aibă o relație apropiată cu Tom. Conform declarațiilor făcute chiar de către Nicole, acest lucru s-a datorat devotamentului pe care atât fostul său soț, cât și Bella și Connor îl au față de Biserica Scientologică.

Anul acesta se împlinesc 25 de ani de la lansarea filmului „Eyes Wide Shut”, regizat de Stanley Kubrick și care îi are drept protagoniști pe Nicole Kidman și Tom Cruise. Pentru a marca momentul, publicația Los Angeles Times a realizat un interviu special cu Nicole, care a oferit mai multe detalii despre colaborarea cu Tom Cruise, soțul său de atunci. Întrebată dacă regretatul regizor s-a inspirat din căsnicia lor pentru proiect, actrița a răspuns: „Presupun că el exploata acest lucru.”

„Existau idei care îl interesau pe [Kubrick]. Punea multe întrebări. Dar avea un simț puternic al poveștii pe care o spunea,” a explicat Kidman, în vârstă de 57 de ani, potrivit Page Six.

Actrița a explicat că nu s-a simțit niciodată „presată” pentru că ea și Cruise aveau relații foarte diferite cu regizorul.

Kidman a mai povestit și că, în timpul filmărilor, împărțea o rulotă cu Cruise, deoarece bugetul peliculei era redus.

De asemenea, Kidman și-a amintit că a petrecut săptămâni întregi filmând o scenă care, în cele din urmă, a fost tăiată.

„Era scena cu Tom și cu mine în care încep prin a fuma un joint în pat și unde râd și țin monologul lung. A durat multe săptămâni. Multe dintre acestea au fost dedicate repetițiilor în dormitor, iar apoi lui Tom nu îi plăcea ce am făcut. Așa că am ajuns să o refacem, să o construim pe parcurs. Nu era nevoie să ne grăbim. Stanley niciodată nu depășea bugetul. Ceea ce cumpăra era timp.”, a povestit Nicole, conform Page Six.

Scena a evoluat în cele din urmă, după multe discuții între Kidman, Cruise și Kubrick.

„Când Tom și cu mine am început cu Stanley, eram acasă la el și nici măcar nu am mers pe platourile de filmare de la Pinewood [Studios]. Au trecut șase, opt săptămâni și ne întrebam: ‘Oare vom începe vreodată?’ Și nu începeam. Ne simțeam confortabil unii cu alții, suficient de confortabil încât să aruncăm idei. Pentru acea scenă, am improvizat începutul ei în timpul repetițiilor”, a explicat actrița, potrivit Page Six.