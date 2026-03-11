Noi detalii despre relația dintre Lewis Hamilton și Kim Kardashian: „Este îndrăgostit până peste cap”

Relația dintre Lewis Hamilton și Kim Kardashian pare să evolueze rapid, potrivit unor informații publicate de US Weekly.

Surse apropiate celor doi susțin că pilotul britanic de Formula 1 și vedeta de reality TV sunt „foarte fericiți” împreună și că relația lor devine din ce în ce mai serioasă.

Lewis Hamilton, în vârstă de 41 de ani, și Kim Kardashian, în vârstă de 45 de ani, „se înțeleg foarte bine și sunt foarte fericiți”, a declarat o sursă pentru US Weekly. Potrivit aceleiași surse, campionul mondial ar fi extrem de implicat emoțional în relație.

„Este îndrăgostit până peste cap, iar cei apropiați cred că, în sfârșit, și-a întâlnit perechea”, a spus aceasta.

Persoana apropiată a adăugat că pilotul Ferrari „a așteptat peste un deceniu pentru femeia visurilor sale și este nebun după ea”.

Chiar dacă programul lui Hamilton este extrem de solicitant, cei doi încearcă să mențină legătura constant. Potrivit US Weekly, pilotul vorbește cu Kardashian „în mod regulat pe FaceTime, chiar din paddock”, în timp ce aceasta s-a arătat „incredibil de susținătoare” în privința programului său încărcat.

Surse apropiate cuplului susțin că amândoi sunt „foarte hotărâți să facă lucrurile să funcționeze”, iar apropiații lor cred că „aceasta ar putea fi relația definitivă pentru amândoi”.

În ceea ce privește familia vedetei, o altă sursă citată de US Weekly a declarat că Hamilton nu i-a întâlnit încă pe cei patru copii ai lui Kardashian, însă aceasta este „deschisă” ideii.

Aceeași sursă a oferit și detalii despre dinamica relației dintre cei doi. „Lewis este un tip extraordinar și chiar a curtat-o, tratând-o exact așa cum merită. El face toate planurile și se asigură că ea este bine”, a spus aceasta.

„Toți cei din jurul ei cred că este foarte drăguț și exact ceea ce merită. Kim pare să aibă în ultima vreme o energie mult mai relaxată în toate aspectele vieții sale”, a adăugat sursa.

Kim Kardashian și Lewis Hamilton, weekend romantic în Arizona

Co-fondatoarea Skims, în vârstă de 45 de ani, și pilotul britanic de curse, în vârstă de 41 de ani, au fost văzuți sâmbătă în apropiere de Lake Powell, într-un videoclip obținut de TMZ. Cei doi au fost filmați în timp ce se îndreptau împreună spre un SUV negru parcat.

Potrivit publicației, Kim Kardashian și Lewis Hamilton au admirat apusul în deșert și și-au făcut un selfie.

Kim Kardashian și Lewis Hamilton au fost cazați la Amangiri în timpul escapadei lor, un resort ultra-luxos din Utah, aproape de granița cu Arizona. O suită la complexul de cinci stele poate costa 7.000 de dolari sau mai mult pe noapte.

Deși Lewis și Kardashian au urmărit împreună Super Bowl luna trecută pe Levis Stadium din Santa Clara, își păstrează relația departe de ochii publicului. Hamilton a refuzat să răspundă întrebărilor despre Kardashian după apariția publică, spunând reporterilor din Bahrain: „Este viața mea privată. Nu vorbesc despre asta”.

Kim Kardashian și Lewis Hamilton au fost prieteni ani la rând, dar relația ar fi devenit romantică recent, după ce au plecat împreună într-o călătorie prin Europa, în februarie. Surse au declarat pentru Page Six că apropiații o susțin pe Kardashian în noua relație, după divorțul ei de fostul soț, Kanye West, din noiembrie 2022.

Ce părere ar avea Kanye West despre relația lor

Kanye West, Kim Kardashian și Lewis Hamilton se cunosc de mai bine de zece ani, iar de-a lungul timpului au apărut împreună în diverse ipostaze. Tocmai de aceea, West nu ar avea o părere bună despre relația lor.

O sursă apropiată acestora a declarat pentru Daily Mail că „Ye este extrem de gelos” pe pilotul de Formula 1.

„Pentru el este ciudat. Întotdeauna este ciudat pentru el să-și vadă fosta soție cu alt bărbat. A fost ciudat cu Pete Davidson și acum este ciudat cu Lewis Hamilton”.

Aceeași sursă susține că nu a ajutat nici faptul că Lewis Hamilton și Kim Kardashian au fost văzuți într-o ipostază apropiată la Super Bowl.

„Aceea era familia lui Ye, iar acum Lewis este acolo, e greu să vezi asta”, a mai spus sursa pentru Daily Mail.

Totuși, West și-a refăcut viața și s-a căsătorit cu Bianca Censori în decembrie 2022. Potrivit aceleiași surse, mariajul lor este „stabil”, iar artistul ar avea în prezent o relație bună atât cu Kim Kardashian, cât și cu cei patru copii ai lor.

