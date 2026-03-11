Cosmin Seleși, noi detalii privind starea lui de sănătate, după ce a ajuns de urgență la spital: „Lucrurile merg într-o direcție foarte bună”

Cosmin Seleși a trecut recent prin momente dificile după ce a fost transportat de urgență la spital din cauza unor probleme de sănătate apărute brusc. Situația i-a îngrijorat pe fanii săi, iar filmările pentru emisiunea Batem palma, difuzată de Pro TV, au fost suspendate temporar.

Actorul și prezentatorul TV a ajuns la spital după ce a resimțit dureri puternice și a decis să ceară imediat ajutor medical pentru a evita eventuale complicații. Ulterior, el a explicat pentru jurnaliștii Pro TV că problema de sănătate a apărut pe neașteptate, iar intervenția rapidă a medicilor a fost esențială pentru ca situația să fie ținută sub control.

Pentru a-i liniști pe cei care îl urmăresc, vedeta a publicat un mesaj pe rețelele de socializare, în care a vorbit despre starea sa actuală și despre tratamentul pe care îl urmează.

„Dragilor, vreau să vă liniștesc puțin. Să știți că mă simt din ce în ce mai bine. Tratamentul funcționează și lucrurile merg într-o direcție foarte bună. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele voastre, gândurile bune și grija voastră. Le văd și le simt pe toate, chiar dacă nu reușesc să răspund la telefon sau la fiecare mesaj în parte. Sunt pe mâni bune și am încredere că totul va decurge așa cum trebuie. Momentan iau lucrurile pas cu pas. Vă mulțumesc pentru susținere! Contează enorm pentru mine”, a transmis Cosmin Seleși pe Instagram.

Până la recuperarea completă a prezentatorului, producția emisiunii rămâne întreruptă, iar filmările vor fi reluate doar după ce acesta își va reveni complet. Fanii îi transmit în continuare mesaje de susținere și îi doresc însănătoșire grabnică.

Cosmin Seleși a ajuns la spital

Într-un interviu acordat jurnaliștilor PRO TV, Cosmin Seleși a explicat situația și a oferit detalii despre cum se simte și despre ce urmează pentru el. De asemenea, a anunțat că filmările pentru Batem palma sunt momentan suspendate.

„Am o problemă de sănătate care m-a luat puțin prin surprindere. Uneori, viața îți mai dă câte o palmă și te aduce cu picioarele pe pământ. Din fericire, am ajuns la medic relativ repede, iar acest lucru a contat foarte mult. Am avut câteva dureri care m-au îngrijorat și am decis să merg la spital fără să mai aștept, iar acum mă felicit pentru această decizie. În prezent mă simt bine. Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției, dar urmez un tratament și sperăm să rezolvăm problema fără să fie nevoie de o intervenție chirurgicală. Am mare încredere în echipa medicală care mă îngrijește, iar medicii noștri sunt extraordinari și știu exact ce au de făcut. Va urma, cel mai probabil, și o perioadă de recuperare, în funcție de cum evoluează lucrurile în perioada următoare. Filmările sunt în pauză pentru moment, însă vreau să le transmit telespectatorilor să stea liniștiți: nu scapă de mine așa ușor. Le mulțumesc din suflet că ne urmăresc zi de zi și că sunt alături de această emisiune! Faptul că show-ul se bucură de audiențe atât de mari ne motivează și mai mult. Mulțumesc și echipei extraordinare alături de care lucrez! Fără toți acești oameni, nimic din toate acestea nu ar fi posibil”, a declarat Cosmin Seleși pentru PRO TV.

