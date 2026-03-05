Cosmin Seleși a ajuns la spital. PRO TV a suspendat filmările emisiunii sale: „Viața îți mai dă câte o palmă”

Cosmin Seleși, unul dintre cei mai apreciați prezentatori ai PRO TV, cunoscut pentru emisiunea „Batem palma”, a trecut recent printr-un moment dificil legat de sănătate. Vedeta a resimțit dureri care l-au determinat să se prezinte de urgență la spital, însă, din fericire, se află în afara oricărui pericol. Medicii rămân, însă, prudenți în privința evoluției stării sale.

Cosmin Seleși a ajuns la spital

Într-un interviu acordat jurnaliștilor PRO TV, Cosmin Seleși a explicat situația și a oferit detalii despre cum se simte și despre ce urmează pentru el. De asemenea, a anunțat că filmările pentru Batem palma sunt momentan suspendate.

„Am o problemă de sănătate care m-a luat puțin prin surprindere. Uneori, viața îți mai dă câte o palmă și te aduce cu picioarele pe pământ. Din fericire, am ajuns la medic relativ repede, iar acest lucru a contat foarte mult. Am avut câteva dureri care m-au îngrijorat și am decis să merg la spital fără să mai aștept, iar acum mă felicit pentru această decizie. În prezent mă simt bine. Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției, dar urmez un tratament și sperăm să rezolvăm problema fără să fie nevoie de o intervenție chirurgicală. Am mare încredere în echipa medicală care mă îngrijește, iar medicii noștri sunt extraordinari și știu exact ce au de făcut. Va urma, cel mai probabil, și o perioadă de recuperare, în funcție de cum evoluează lucrurile în perioada următoare. Filmările sunt în pauză pentru moment, însă vreau să le transmit telespectatorilor să stea liniștiți: nu scapă de mine așa ușor. Le mulțumesc din suflet că ne urmăresc zi de zi și că sunt alături de această emisiune! Faptul că show-ul se bucură de audiențe atât de mari ne motivează și mai mult. Mulțumesc și echipei extraordinare alături de care lucrez! Fără toți acești oameni, nimic din toate acestea nu ar fi posibil”, a declarat Cosmin Seleși pentru PRO TV.

Prezentatorul se află acum sub supraveghere medicală și urmează să respecte tratamentul recomandat, concentrându-se pe recuperare înainte de a reveni la platoul emisiunii.

Nu este prima dată când prezentatorul ajunge pe patul de spital. În luna octombrie, Cosmin Seleși a dezvăluit o altă problemă cu care s-a confruntat.

Cosmin Seleși le-a povestit fanilor de pe rețelele de socializare care sunt problemele de sănătate din cauza cărora a trebuit să meargă la spital. Actorul trebuia să ajungă alături de câțiva prieteni la Muntele Athos, însă starea gravă de sănătate nu i-a mai permis acest lucru. Actorul a ajuns în Ouranopoli, o localitate din nordul Greciei, iar de acolo ar fi urmat să se îndrepte spre Muntele Athos. Din cauza durerilor pe care le resimțea, actorul a decis să se întoarcă la București și să apeleze la ajutor medical.

„Se spune că nu poți ajunge pe Sfântul Munte Athos dacă nu ești pregătit. Se pare că de această dată nu am fost pregătit, boala m-a oprit sau nu m-a primit Maica Sfântă. Am plecat bolnav de acasă, o enterocolită mi-a făcut probleme. Am zis: ‘Hai să merg la spital, să-mi fac analize și să-mi dea girul medicii că pot pleca.’ Am primit rezultatele analizelor, am primit tratamentul și am plecat. Deși frica mă strângea de stomac, speranța că drumul și rugăciunea mă vor vindeca era mai puternică. Mă încredințasem în grija lui Dumnezeu. Totul părea în regulă. Ajuns în Ouranopoli, m-am văzut cu ceilalți prieteni cu care urma să intru a doua zi în Sfântul Munte, am luat cina. E adevărat, aveam ceva crampe, dar plecasem cu ele de la București. ‘Trec ele,’ mi-am zis, dar peste noapte lucrurile s-au complicat, am avut niște dureri infernale. Dimineață eram indecis: să plec pe Munte sau să mă întorc la București? Mă gândeam că dacă ajung pe Munte, Dumnezeu mă va ajuta să scap de dureri, dar frica de necunoscut și de complicațiile medicale în izolare mă paraliza. Speranța că pe Munte voi fi ocrotit de Maica Domnului era mare, dar rațiunea îmi spunea să mă întorc. O decizie foarte grea, dar am simțit că e un semn. Cu toate că îmi doream foarte mult să ajung pe Munte, am hotărât să mă întorc la București.”

