Radu Vâlcan, revenire plină de umor după „Insula Iubirii”. Cum au fost surprinși el și Adela Popescu la prima ieșire împreună

Radu Vâlcan s-a întors recent din Thailanda, acolo unde a filmat pentru emisiunea „Insula Iubirii”, iar revederea cu soția sa, Adela Popescu, nu a trecut deloc neobservată. Cei doi au reintrat rapid în rutina de zi cu zi, dar nu au renunțat nici la momentele lor pline de umor care i-au consacrat în fața publicului.

Considerați unul dintre cele mai solide și apreciate cupluri din showbizul românesc, Adela Popescu și Radu Vâlcan au demonstrat de-a lungul timpului că știu să îmbine viața de familie cu cariera. Perioada în care prezentatorul a fost plecat la filmări a fost una dificilă pentru amândoi, dorul fiind resimțit intens. Acum însă, după reîntoarcerea în țară, cei doi recuperează timpul pierdut și se bucură din plin de lucrurile simple.

La scurt timp după ce a ajuns acasă, Radu Vâlcan a împărtășit cu urmăritorii săi un moment din viața de familie. Dis-de-dimineață, el și Adela au ieșit în parc pentru a face mișcare, semn că prezentatorul nu a pierdut deloc timpul și a revenit direct la un stil de viață activ.

Clipul publicat pe rețelele sociale a stârnit rapid reacții, mai ales datorită replicilor savuroase ale lui Radu Vâlcan. Acesta a vorbit cu entuziasm despre ieșirea în parc, într-un mod care a lăsat loc de interpretări ironice:

„Bună dimineața! Voiam să vă zic atât: pentru mine este o plăcere imensă să ies cu soția în parc, la mișcare. Abia aștept, de fiecare dată, să vină cu inițiativa asta. În primul rând, se mișcă foarte repede, abia mă țin după ea”.

Deși mesajul părea unul serios la prima vedere, expresia Adelei Popescu a trădat imediat faptul că lucrurile nu stau chiar așa. Actrița nu a ezitat să intervină și să îi răspundă soțului ei, acuzându-l, în glumă, că face haz pe seama ei:

„De ce faci mișto de mine? El face glume în fiecare zi, pentru că e foarte amuzant mereu”.

Schimbul de replici nu s-a oprit aici. Radu Vâlcan a ținut să clarifice situația, continuând în aceeași notă amuzantă și încercând să îndulcească „acuzațiile” venite din partea soției:

„Nu fac mișto! Aoleu, stai că 1 aprilie a fost ieri! Nu, chiar mă bucur. Chiar e mișto. E mișto și ea (n.r Adela Popescu) și e mișto și sentimentul că ieșim amândoi în parc”.

Filmările pentru Insula Iubirii 2026 au ajuns la final, însă fanii mai au câteva luni bune de așteptat până vor vedea pe micile ecrane emisiunea lor preferată.

Radu Vâlcan a revenit în România și a vorbit pe rețelele de socializare despre filmările pentru Insula Iubirii 2026. Prezentatorul a ținut să mulțumească echipei pe care a avut-o alături, mărturisind că se bucură că acum a revenit în țară la familia sa. De altfel, pe toată durata filmărilor, schimbul de replici virtual dintre el și soția lui, Adela Popescu, a făcut deliciul fanilor.

„M-am întors din Thailanda.

După o perioadă intensă, în care am trăit fiecare zi la maximum și am încheiat filmările pentru sezonul 10… vine liniștea aia pe care doar acasă o simți.

Au fost zile grele, frumoase, obositoare și pline de emoții. Dar, mai ales, au fost zile în care am avut lângă mine o echipă incredibilă.

Le mulțumesc colegilor mei! Fără ei, nimic din ce am făcut acolo nu ar fi fost posibil. Energia, răbdarea, glumele, nervii, nopțile nedormite… toate ne-au adus aici.

Și, oricât de spectaculoasă ar fi Thailanda, cu toate culorile și poveștile ei… adevărul e simplu:

acasă e acasă!”, a povestit el.

Citește și:

Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă. Cum au fost surprinși împreună la o întâlnire romantică

