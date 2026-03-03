Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă. Cum au fost surprinși împreună la o întâlnire romantică

Kim Kardashian și Lewis Hamilton au petrecut un weekend intim în Arizona, iar relația lor pare să meargă din ce în ce mai bine.

Kim Kardashian și Lewis Hamilton, weekend romantic în Arizona

Co-fondatoarea Skims în vârstă de 45 de ani și pilotul britanic de curse în vârstă de 41 de ani au fost văzuți sâmbătă în apropiere de Lake Powell, într-un videoclip obținut de TMZ. Cei doi au fost filmați în timp ce se îndreptau împreună spre un SUV negru parcat.

Potrivit publicației, Kim Kardashian și Lewis Hamilton au admirat apusul în deșert și și-au făcut un selfie.

Kim Kardashian și Lewis Hamilton au fost cazați la Amangiri în timpul escapadei lor, un resort ultra-luxos din Utah, aproape de granița cu Arizona. O suită la complexul de cinci stele poate costa 7.000 de dolari sau mai mult pe noapte.

Deși Lewis și Kardashian au urmărit împreună Super Bowl LX luna trecută pe Levis Stadium din Santa Clara, își păstrează relația departe de ochii publicului. Hamilton a refuzat să răspundă întrebărilor despre Kardashian după apariția publică, spunând reporterilor din Bahrain: „Este viața mea privată. Nu vorbesc despre asta.”

Kim Kardashian și Lewis Hamilton au fost prieteni ani la rând, dar relația ar fi devenit romantică recent, după ce au plecat împreună într-o călătorie prin Europa, în februarie. Surse au declarat pentru Page Six că apropiații o susțin pe Kardashian în noua relație, după divorțul ei de fostul soț, Kanye West, din noiembrie 2022.

„Lăsați-o să fie fericită”, a spus o sursă familiarizată cu situația mamei a patru copii, adăugând: „Hamilton este unul dintre cei mai buni oameni cu care poți sta. Ea este o persoană foarte bună, sinceră, care își deschide inima. A încercat atât de mult timp să facă lucrurile să meargă cu Ye.”

O altă sursă apropiată de Hamilton a explicat de ce el și Kardashian au potențialul de a deveni un „cuplu de forță”, menționând conexiunile lui în Europa și influența ei dominantă în SUA.

„Lewis poate vorbi despre orice, de la politică, la dietă, la spiritualitate… Se învârt în aceleași cercuri”, a spus sursa.

Ce părere ar avea Kanye West despre relația lor

Kanye West ar privi cu reticență noua relație a fostei sale soții, Kim Kardashian, cu Lewis Hamilton. Cei trei se cunosc de mai bine de zece ani, iar de-a lungul timpului au apărut împreună în diverse ipostaze.

O sursă apropiată acestora a declarat pentru Daily Mail că „Ye este extrem de gelos” pe pilotul de Formula 1.

„Pentru el este ciudat. Întotdeauna este ciudat pentru el să-și vadă fosta soție cu alt bărbat. A fost ciudat cu Pete Davidson și acum este ciudat cu Lewis Hamilton”.

Aceeași sursă susține că nu a ajutat nici faptul că Lewis Hamilton și Kim Kardashian au fost văzuți într-o ipostază apropiată la Super Bowl. În plus, în cursul acestei săptămâni, pilotul britanic în vârstă de 41 de ani ar fi părut deja integrat în cercul familial al vedetei. Vocea lui s-a auzit într-un videoclip filmat de Kim alături de surorile sale, Khloe Kardashian și Kylie Jenner, publicat pe Instagram.

„Aceea era familia lui Ye, iar acum Lewis este acolo, e greu să vezi asta”, a mai spus sursa pentru Daily Mail. Totuși, West și-a refăcut viața și s-a căsătorit cu Bianca Censori în decembrie 2022. Potrivit aceleiași surse, mariajul lor este „stabil”, iar artistul ar avea în prezent o relație bună atât cu Kim Kardashian, cât și cu cei patru copii ai lor.

