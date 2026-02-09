Kim Kardashian și Lewis Hamilton, împreună la Superbowl 2026 pe fondul zvonurilor despre o presupusă relație

Kim Kardashian și Lewis Hamilton au urmărit împreună Super Bowl LX. Fondatoarea SKIMS în vârstă de 45 de ani și starul din Formula 1 de 41 de ani au fost văzuți stând unul lângă celălalt într-o lojă la marele meci de pe Levis Stadium din Santa Clara, California, duminică, 8 februarie.

Kim Kardashian și Lewis Hamilton, care sunt prieteni de mai mulți ani, au stârnit zvonuri după ce au fost văzuți sosind împreună la un hotel din Paris, Franța, săptămâna trecută.

„A fost o întâlnire romantică”, a declarat o sursă pentru PEOPLE, adăugând că cei doi au zburat la Paris cu un avion privat din Marea Britanie.

După divorțul de Kanye West în 2022, Kim Kardashian a avut o relație publică cu Pete Davidson și o presupusă idilă cu starul NFL Odell Beckham Jr. Într-o apariție din luna trecută la podcastul Khloé in Wonder Land, Kardashian a dezvăluit că nu a avut întâlniri romantice în ultimul an, alegând în schimb să se concentreze pe cei patru copii ai săi.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de People Magazine (@people) „Simt pur și simplu că ai mei copii au nevoie de mine”, a spus ea. „Este foarte greu când trebuie să-i culc în fiecare seară. Eu îi trezesc. Eu îi duc la școală. Eu îi pregătesc. Dorm în patul meu. Nu am avut timp și sunt împăcată cu asta.”

Totuși, vedeta de reality TV a vorbit și despre ce caută la un potențial partener. „Bune principii și valori, o persoană calmă, de încredere”, a explicat ea. „Cineva care își asumă responsabilitatea. Cred că asta este cel mai important lucru pentru mine.”

„Să mă protejeze, să lupte pentru mine, igienă bună, asta e de la sine înțeles, ar trebui să o dau la o parte chiar eu”. „Dinți frumoși, spontan, amuzant, să fie iubit de prietenii și familia mea. Cineva care poate fi un model pentru copiii mei, mai ales ca băieții mei să-l admire. Fără bagaje grele, eu am destule. Mai înalt decât mine, cineva care iubește sportul, motivat, independent, care să nu fie lipicios și să aibă bun gust.”

Lewis Hamilton pare să se încadreze în multe dintre aceste criterii, iar vedeta a glumit și despre transformarea părului său în timp.

„Fără chelie. Dar, dacă sunt îndrăgostită, îți voi freca capul chel. Vorbim doar despre lista noastră de perfecțiuni.”

Lewis Hamilton a avut o relație intermitentă cu Nicole Scherzinger între 2007 și 2015. De-a lungul timpului, el a mai fost asociat cu Rihanna, Kendall Jenner, Gigi Hadid, Shakira și alte vedete cunoscute.

Potrivit surselor, vedeta ar fi făcut călătoria de la Los Angeles pentru un weekend romantic la Estelle Manor din Oxfordshire alături de starul F1, eveniment ce ar fi costat peste 120.000 de lire sterline. Un martor a povestit:

„Totul părea foarte romantic, Kim și Lewis au folosit toate facilitățile disponibile. Sosirea lui Kim a fost discretă. Era însoțită de doi bodyguarzi și a fost condusă direct în interior. O oră mai târziu, în jurul orei 16:00, Lewis a aterizat cu un elicopter și a intrat înăuntru, unde ceilalți oaspeți socializau”, a continuat sursa.

Foto: Arhiva ELLE

