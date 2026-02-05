Timothée Chalamet, fotografiat în compania actriței de origine română Anamaria Vartolomei. Cum au fost surprinși cei doi părăsind un hotel din Paris

În ciuda faptului că se întâlnește cu Kylie Jenner, Timothée Chalamet a fost surprins într-un hol de hotel alături de actrița franco-română Anamaria Vartolomei, în timpul unei călătorii la Paris. Timothée Chalamet și Anamaria Vartolomei au fost fotografiați ieșind împreună din hotel, iar acest lucru a declanșat zvonuri potrivit cărora actorul din Wonka ar putea fi infidel.

Aflat într-un turneu prin Franța pentru a-și promova filmul nominalizat la Oscar, Marty Supreme, Chalamet a fost cazat într-un hotel parizian. Paparazzi s-au adunat la intrare și i-au surprins pe cei doi ieșind împreună. Deși a fost văzut alături de actriță, motivele întâlnirii lor rămân neclare. Totuși, imaginile cu cei doi au ridicat semne de întrebare legate de fidelitatea actorului și de natura relației dintre ei.

You made that up. He's literally surrounded by his entire team and are on their way to an event lolpic.twitter.com/hzGwm0e0YU https://t.co/Qu4e47tEOU — T (@GuadagninoFilms) February 5, 2026

Nici Chalamet, nici Jenner nu au dorit să răspundă până acum zvonurilor declanșate de videoclipul care s-a răspândit rapid.

Potrivit martorilor oculari, atunci când Timothée Chalamet și Anamaria Vartolomei au părăsit hotelul, au fost șocați de numărul mare de paparazzi care îi aștepta afară. Videograful atent care a publicat imaginile inițiale a declarat că, atunci când au văzut camerele, amândoi s-au retras și s-au ascuns în interior. Au rămas în hotel aproximativ o oră înainte de a reveni și de a urca într-o mașină.

A doua zi după ce videoclipul a fost făcut public, Chalamet a refuzat să îl comenteze, alegând în schimb să posteze pe Instagram o galerie de fotografii din timpul șederii sale la Paris. Niciuna dintre imagini nu o includea pe Vartolomei, fiind vorba mai degrabă despre cadre de modă și câteva evenimente la care a participat.

Alte persoane aflate la fața locului au declarat că cei doi nu erau singuri atunci când au fost văzuți ieșind din hotelul din Paris. Atât Chalamet, cât și Vartolomei erau însoțiți de echipele lor, iar întâlnirea nu a fost una romantică sau secretă. Cu toate acestea, din cauza modului în care cei doi au evitat camerele și au rămas feriți de priviri, suspiciunile au apărut rapid.

Însă, la fel de repede cum a apărut zvonul, acesta a început să se destrame. Alți fani au subliniat că Chalamet era în mod clar înconjurat de membri ai echipei sale profesionale. De asemenea, aceștia au susținut că Timothée Chalamet și Anamaria Vartolomei păreau să se îndrepte către un eveniment programat, nu să se strecoare pentru o întâlnire privată.

Potrivit acestor zvonuri, presupusa discreție nu a fost altceva decât o măsură standard de gestionare a mulțimii pentru unul dintre cei mai recognoscibili tineri actori de la Hollywood. Chalamet se află într-o relație bine documentată cu Kylie Jenner. El și-a declarat deschis dragostea pentru Jenner la recentele gale Critics’ Choice Awards și Golden Globes. În ceea ce o privește pe Vartolomei, tânăra stea europeană este tot mai apreciată pe plan internațional pentru filmele sale premiate. Ea și-a făcut debutul la Hollywood anul trecut, în Mickey 17.

Chalamet urmează să apară în filmul High Side, regizat de James Mangold. Între timp, Vartolomei a obținut rolul principal în cel de-al doilea său film american, Miles & Juliette, alături de Damson Idris. Nu există niciun film confirmat oficial în care Timothée Chalamet și Anamaria Vartolomei să joace împreună.

