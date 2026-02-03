Johnny Depp, de nerecunoscut pe platoul de filmare al peliculei „A Christmas Carol”, care marchează revenirea sa la Hollywood

Cel mai recent film al lui Johnny Depp îl prezintă pe actor într-o ipostază aproape de nerecunoscut. Actorul, în vârstă de 62 de ani, a fost surprins pe 28 ianuarie, la Londra, pe platourile de filmare ale unei noi adaptări a celebrului „A Christmas Carol”, unde a apărut costumat în Ebenezer Scrooge.

Johnny Depp, de nerecunoscut în noul său rol

Johnny Depp, care poartă machiaj și proteze pentru a da viață clasicului personaj creat de Charles Dickens, este îmbrăcat într-o haină amplă, albastru cu negru, sub care se disting pijamale. Părul său lung, grizonat, ieșea de sub o bonetă de noapte, în timp ce filma scene alături de Andrea Riseborough, actrița care interpretează rolul Fantomei Crăciunului Trecut.

Riseborough, în vârstă de 44 de ani, apare complet acoperită de machiaj alb, atât pe corp, cât și pe păr. Ea poartă lentile de contact albe, cu un aspect neliniștitor, și o rochie lungă, vaporoasă, în aceeași nuanță. Filmul, intitulat complet „Ebenezer: A Christmas Carol”, este regizat de Ti West (cunoscut pentru X, Pearl și MaXXXine) și se bazează pe nuvela publicată de Dickens în 1843.

Pe lângă Depp și Riseborough, din distribuția noii adaptări mai fac parte Tramell Tillman, Ian McKellen, Rupert Grint, Daisy Ridley și Sam Claflin, printre alții. În iunie, Deadline relata că Robert Eggers și Willem Dafoe pregătesc, la rândul lor, o reinterpretare a clasicei povești de Crăciun, însă dintr-o perspectivă mult mai apropiată de genul horror.

„Ebenezer: A Christmas Carol” marchează primul mare film de studio hollywoodian al lui Johnny Depp din 2019, de la „Waiting for the Barbarians”, și din 2018, cu „Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald”. Printre proiectele sale recente, realizate fără susținerea marilor studiouri, se numără filmul „Jeanne du Barry” (2023) și viitorul „Day Drinker”, în care joacă, precum și „Modi: Three Days on the Wing of Madness” (2024), pe care l-a regizat.

Nominalizat la Oscar, Depp s-a retras pentru o perioadă din producțiile hollywoodiene după procesul de defăimare intentat fostei sale soții, Amber Heard. Procesul, intens mediatizat și desfășurat pe parcursul a șase săptămâni, s-a încheiat în iunie 2022 cu un verdict care a găsit-o pe actrița în vârstă de 39 de ani vinovată pentru toate cele trei capete de acuzare, legate de un articol de opinie publicat în 2018. Ulterior apelurilor depuse, cei doi foști soți au ajuns la o înțelegere amiabilă.

Filmul „Ebenezer: A Christmas Carol” este programat să ajungă în cinematografe pe 13 noiembrie, fiind distribuit de Paramount Pictures.

Amber Heard, declarații rare despre impactul procesului de defăimare

La mai bine de trei ani de la faimosul proces de defăimare pe care Johnny Depp l-a intentat împotriva sa, Amber Heard a vorbit public despre efectele profunde pe care le-a resimțit după pierderea în instanță. Actrița a apărut în cadrul Festivalului de Film Sundance 2026, în documentarul Silenced, un proiect care analizează modul în care procesele de defăimare pot fi folosite ca instrument de intimidare împotriva femeilor care vorbesc despre abuz.

Într-o conversație cu regizoarea Selina Miles, Amber Heard a mărturisit că verdictul a avut un impact direct asupra capacității sale de a se exprima public.

„Nu este vorba despre mine. Mi-am pierdut capacitatea de a vorbi”, a spus actrița, subliniind că nu mai simte nevoia sau dorința de a-și spune propria poveste. „Nu vreau să-mi folosesc vocea. Asta este problema”, a adăugat ea.

Citește și:

Premiile Grammy 2026 – Cele mai HOT cupluri de vedete

foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro