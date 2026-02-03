Antonia, confesiuni înduioșătoare despre cei trei copii ai ei și momentele dificile din viața de mamă: „M-a marcat pentru totdeauna”

Antonia a vorbit cu sinceritate despre viața de mamă a trei copii.

Antonia, mesaj despre cei trei copii
Antonia trăiește de mai mulți ani o poveste de dragoste cu Alex Velea, alături de care are și doi copii, pe Dominic și Akim. Artistul și artista s-au logodit în vara anului 2021. În anul 2020, Antonia a încheiat divorțul de fostul ei soț, Vincenzo Castellano, cu care s-a căsătorit în 2013. Divorțul celor doi a fost puternic mediatizat, având în vedere că a durat șapte ani. Artista și fostul ei partener o au împreună pe Maya, care locuiește în Italia alături de tatăl ei.

Antonia, confesiuni înduioșătoare despre cei trei copii

Antonia obișnuiește să fie deschisă cu urmăritorii de pe rețelele de socializare și să le povestească din experiențele ei, atât cele fericite, cât și cele neplăcute. Recent, artista a fost sinceră cu privire la cei trei copii și la cum a schimbat-o rolul de mamă. 

„Superbii lu’ mama!!!! Drumul meu ca mamă a început cu Maya, într-o situație dificilă care m-a marcat pentru totdeauna. Tulburarea nu o pot lua înapoi, la fel ca toate trăirile prin care am trecut. Dar astăzi, când îi văd pe cei trei copii ai mei, neavând o familie mare, faptul că îi am și îi pot vedea împreună face totul și mai special pentru mine. Recunoscătoare, mereu. Știți că mereu am fost sinceră cu voi, chiar și atunci când vorbesc despre lucruri intime. Parcursul vieții mele m-a făcut cine sunt astăzi, cu bune și cu rele.”

Antonia, despre viața de mamă a trei copii

Acum ceva timp, Antonia a făcut o postare emoționantă pe rețelele de socializare în care a vorbit despre provocările întâmpinate în viața de mamă a trei copii.

„Am devenit mamă când eram încă o fată care abia învăța cine e… Nu știam nimic despre viață, dar cumva, odată cu el, am început să învăț tot ce contează. Nu a fost ușor. Am crescut împreună. N-am fost niciodată mai obosită, mai speriată și mai plină de dragoste ca de când am devenit mamă. Ei mi-au dat un sens nou în fiecare lucru mic. M-au învățat să fiu răbdătoare, să iubesc fără condiții, să lupt chiar și când nu mai am putere. Nu sunt o mamă perfectă, dar iubirea mea pentru ei e. Și sper că, dincolo de toate greșelile mele, vor simți asta. La mulți ani, sufletele mele. Copiii mei. Inima mea în mai multe bucăți. Ați fost și veți fi întotdeauna cel mai frumos dar pe care l-a putut primi fata aia tânără care abia învăța să trăiască!”, a scris Antonia. 

Cum își crește Antonia cei trei copii

Într-un interviu, Antonia a vorbit deschis despre relația dintre cei trei copii ai ei, Maya, Dominic și Akim, și despre cât de mândră este de ei.

„Băieții sunt înnebuniți după Maya, o divinizează, sunt foarte protectori cu ea, se iubesc mult și este o fericire foarte mare pentru mine, o emoție puternică de fiecare dată când îi văd împreună. Fiecare reîntâlnire este un motiv de bucurie mare, de timp petrecut să socializeze, de activități comune, de călătorit împreună. Nu este o bucurie mai mare pentru mine, ca mamă, decât să știu că se iubesc și să îi văd împreună”, a declarat Antonia pentru VIVA!

Artista este bucuroasă de faptul că partenerul ei, Alex Velea, și fiica ei, Maya, au o relație foarte bună.

„Nu vreau să discut lucruri ce țin de intimitatea Mayei, dar pot să spun că sunt fericită că au o relație apropiată, Alexandru o iubește foarte mult, și ea pe el. O iubește ca și cum ar fi fiica lui. Și este important și că Alex și Vincenzo au o prietenie frumoasă, iar acest lucru ajută mult ca armonie și între Maya și Alex”, a completat Antonia pentru sursa menționată anterior.  

Foto: Instagram

