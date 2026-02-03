Ioana Ginghină, dezvăluiri noi despre relația tensionată cu fostul soț. Alexandru Papadopol: "Nu mai vreau să..."

Ioana Ginghină a revenit cu dezvăluiri sincere despre relația complicată pe care o are cu fostul soț, Alexandru Papadopol, dar mai ales despre modul în care această dinamică se reflectă în viața fiicei lor, Ruxandra. Actrița a vorbit fără ocolișuri despre un episod recent care a afectat-o profund și care, spune ea, spune mai mult decât orice aparență publică.

Ioana Ginghină, despre tensiunile cu Alexandru Papadopol

Vorbind într-un podcast, Ioana Ginghină a abordat direct subiectul relației cu tatăl copilului său, recunoscând că, deși au trecut câțiva ani de la divorț, tensiunile nu s-au stins complet. Mai dureros decât ruptura dintre doi adulți este, în opinia ei, impactul emoțional pe care lipsa constantă a lui Alexandru Papadopol îl are asupra adolescentei.

Cândva unul dintre cele mai admirate cupluri din lumea artistică, Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol s-au cunoscut pe platourile de filmare și au construit ani la rând imaginea unei familii solide. În 2019, însă, drumurile lor s-au separat oficial, iar fiecare și-a refăcut viața sentimentală. Cu toate acestea, actrița spune că relația post-divorț nu este una liniștită, mai ales atunci când vine vorba despre implicarea fostului partener în viața fiicei lor.

Un moment important, fără tată în sală

În cadrul podcastului cu Doinița Oancea, Ioana Ginghină a povestit despre un eveniment recent extrem de important pentru Ruxandra, un moment care ar fi trebuit să fie unul de bucurie deplină, dar care a fost umbrit de o absență dureroasă. Este vorba despre un vernisaj al expoziției de pictură a adolescentei, la care tatăl ei nu a participat.

Actrița a explicat că informațiile despre eveniment erau publice și ușor accesibile, motiv pentru care a ales să nu insiste personal. Totuși, lipsa lui Alexandru Papadopol a fost resimțită, mai ales de copil.

„Eu îți zic așa o chestie, care a avut loc de curând. A fost un vernisaj, la care Ruxi a avut o expoziție de pictură. Au venit mama și tata, că a fost Cristi (n.r. – soțul ei) cu mine. Deci, am fost un bărbat și o femeie la acest eveniment. Eu nu l-am anunțat pe Alexandru, că a fost pe grupul de școală, deci a văzut ca și mine. Bineînțeles că nu a venit. I-am dat un mesaj, dar i-am și zis să nu îmi răspundă. Îl pun pe arhive, ca să nu mă enervez. Nu știu dacă mi-a răspuns, fiindcă nu mai vreau să văd. Mă doare sufletul pentru copilul meu”, a spus Ioana Ginghină, în podcastul Doiniței Oancea.

Actrița a subliniat că încearcă, pe cât posibil, să nu transmită resentimentele sale copilului și să nu influențeze relația dintre Ruxandra și tatăl ei. Cu toate acestea, realitatea devine greu de gestionat atunci când promisiunile nu sunt respectate, iar dezamăgirea copilului este evidentă.

De ce Ioana Ginghină încă îl mai aduce în discuție pe Alexandru Papadopol

Cu toate că Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au divorțat de mai mulți ani și și-au refăcut viețile amoroase, actrița continuă să îl aducă în discuție pe actor. Ioana Ginghină a lămurit recent acest aspect și a evidențiat că fostul ei soț nu este un tată implicat.

„Vă răspund la cei care vă tot întrebați prin comentarii: ‘Ginghină asta nu poate să treacă peste Papadopol? Ce tot vorbește atâta de Papadopol?'. Ei bine, Ginghină trăiește în casă cu fiica lui Papadopol, care întreabă destul de des, să știți, ‘De ce mama tu și tata nu? De ce Cristi, care este un străin, și tata nu?”. De-asta nu poate Ioana Ginghină să treacă peste Papadopol.

