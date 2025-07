Ioana Ginghină, adevărul despre relația dintre fiica ei, Ruxandra, și fostul ei soț, Alexandru Papadopol: „Suferă, merge la psiholog”

Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au divorțat în 2019, după 12 ani de căsnicie. Actrița și actorul au împreună o fiică, pe nume Ruxandra. După separarea lor, Alexandru Papadopol a fost rezervat cu viața lui personală, iar de ceva timp este într-o relație discretă cu actrița Cristiana Luca, care poate fi văzută pe scenă în spectacolele de la Teatrul de Stat din Constanța. În ceea ce o privește pe Ioana Ginghină, ea trăiește o poveste de dragoste alături de Cristi Pitulice, cu care s-a căsătorit în 2023.

Pe 14 februarie 2025, chiar de Ziua Îndrăgostiților, Alexandru Papadopol și partenera lui, Cristiana Luca, au ajuns în fața ofițerului stării civile. Cununia lor civilă s-a desfășurat la Primăria sectorului 6. La o zi după, Alexandru Papadopol și Cristiana Luca s-au căsătorit religios în cadrul unei ceremonii restrânse. La ceremonie au fost prezenți doar apropiații cuplului, care le-au fost alături într-un moment atât de important. Nașii lor au fost tot din familie, fiind cununați de fratele actorului, Mircea Papadopol, și soția lui.

Ioana Ginghină a aflat inițial din presă și de la teatru că fostul ei soț, Alexandru Papadopol, urmează să se căsătorească cu partenera lui, Cristiana Luca. Ulterior, actrița l-a sunat pe actor, iar acesta i-a confirmat că se va căsători pe 14 februarie 2025. Ioana Ginghină este în continuare deranjată de maniera în care a acționat fostul ei partener de viață, și mai ales pe faptul că pe fiica lor, Ruxandra, nu a invitat-o la eveniment, iar ea a aflat vestea tot din presă.

Recent, Ioana Ginghină a oferit noi mărturisiri despre relația din prezent dintre fiica lui și fostul ei soț, Alexandru Papadopol. Actrița a menționat faptul că Ruxandra este extrem de afectată de faptul că tatăl ei nu a anunțat-o că urmează să se căsătorească. Tânăra suferă din cauza faptului că nu este apropiată față de actor.

„Nu m-am împăcat cu el și nici nu cred că mai există cale de împăcare. Ruxandra a trecut și n-a trecut peste, teoretic. Practic, sunt seri în care e foarte tristă, plânge și are accese de furie față de Alexandru. Eu am mințit foarte mult timp faptul că ei au avut o relație ok. Au avut în sensul că nu se mai certau, dar demult n-au mai fost weekend-urile să se ducă acolo, pentru că la început a fost COVID-ul, după aceea a fost ocupat, ei nu-i mai venea să se ducă și lucrurile au rămas așa, dar exista o relație acolo cât de cât.