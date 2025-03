Ioana Ginghină, declarație neașteptată la adresa fostului ei soț, Alexandru Papadopol: "Mi-a luat 12 ani..."

Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au divorțat în 2019, după 12 ani de căsnicie. Actrița și actorul au împreună o fiică, pe nume Ruxandra. După separarea lor, Alexandru Papadopol a fost rezervat cu viața lui personală, iar de ceva timp este într-o relație discretă cu actrița Cristiana Luca, care poate fi văzută pe scenă în spectacolele de la Teatrul de Stat din Constanța. În ceea ce o privește pe Ioana Ginghină, ea trăiește o poveste de dragoste alături de Cristi Pitulice, cu care s-a căsătorit în 2023.

Ioana Ginghină a făcut declarații neașteptate la adresa fostelor sale căsnicii. Actrița a surprins cu mărturisirile făcute despre foștii ei soț, iar ceea ce a atras atenția a fost ce anume a dezvăluit despre mariajul cu Alexandru Papadopol.

„Am avut primul soț OK, nu era de lăsat. Al doilea era băiat rău, mi-am dorit băiat rău. M-a făcut băiatul rău. Iar al treilea… am trecut iar la băiat cuminte. Mi-am învățat lecția. Mi-a luat 12 ani, dar gata”, a declarat Ioana Ginghină în emisiunea „La Măruță.”

Ulterior, prezentatorul emisiunii, Cătălin Măruță, a fost și el surprins de ceea ce a spus Ioana Ginghină despre fostul ei soț, Alexandru Papadopol.

Pe 14 februarie 2025, chiar de Ziua Îndrăgostiților, Alexandru Papadopol și partenera lui, Cristiana Luca, au ajuns în fața ofițerului stării civile. Cununia lor civilă s-a desfășurat la Primăria sectorului 6, iar printre persoanele prezente s-au numărat Vlad Gherman și soția lui, Oana Moșneagu.

La o zi după, Alexandru Papadopol și Cristiana Luca s-au căsătorit religios în cadrul unei ceremonii restrânse. La ceremonie au fost prezenți doar apropiații cuplului, care le-au fost alături într-un moment atât de important. Nașii lor au fost tot din familie, fiind cununați de fratele actorului, Mircea Papadopol, și soția lui.

Ioana Ginghină a aflat inițial din presă faptul că fostul ei soț, Alexandru Papadopol, urmează să se căsătorească cu partenera lui, Cristiana Luca. Ulterior, actrița l-a sunat pe actor, iar acesta i-a confirmat că se va căsători pe 14 februarie 2025. Ioana Ginghină a dezvăluit că Ruxandra, fiica pe care o are alături de Alexandru Papadopol, nu a fost, de fapt, invitată la nunta tatălui ei și că vestea a aflat-o tot din presă.

„Gândește-te că ea nu a fost invitată la nuntă, a aflat din presă și eu de la teatru. Deci, crede-mă, pentru asta nu mai pot să-l iert. Tu știi cât de amărâtă a fost copila asta în acele zile? Știi ce mi-a zis după ce a apărut tot în presă? Am avut repetiție în dimineața aia, dar când am ajuns acasă, am găsit-o atât de mâhnită… mi-a zis un lucru: „L-a durut pe tata undeva că m-am supărat eu, a declarat Ioana Ginghină în cadrul emisiunii „La Măruță” de la PRO TV