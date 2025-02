Ioana Ginghină, dezvăluiri despre vacanța din Malaezia pe care a petrecut-o cu soțul ei: „M-am simțit foarte bine”

Ioana Ginghină și soțul ei, Cristi Pitulice, au ales ca la începutul anului 2025 să se relaxeze într-o vacanță în Malaezia. Cei doi s-au relaxat și s-au simțit extrem de bine în această destinație, iar actrița a împărtășit câteva dintre impresiile cu care a rămas după călătorie.

Într-un interviu acordat recent, Ioana Ginghină a povestit mai multe despre cum i s-a părut vacanța petrecută alături de soțul ei în Malaezia. În ciuda faptului că și-ar fi dorit să stea mai mult, actrița și partenerul ei s-au bucurat din plin de șapte zile de relaxare și momente prețioase petrecute împreună.

„Nu cred că a fost ceva care să nu-mi placă în vacanța asta! Dintre Zanzibar, Thailanda și Malaezia, pot să zic că ultima mi-a plăcut cel mai mult. În Zanzibar, de exemplu, dacă ieși din resort, este foarte urât. În Thailanda, în schimb, se duc oamenii cu mai multe fițe. Aici nu erau fițe, a fost mai pe relaxare așa tot. Eu m-am simțit foarte bine, am făcut sport, am înotat zilnic mult, am citit. Mi-ar fi plăcut să stau două săptămâni, dar nu am avut cum. Nu pot să plec mai mult de zece zile, am stat doar șapte zile acolo. Am făcut și excursii, dar scurte, pentru că nu prea aveai unde să te duci să vezi mare lucru. M-au distrat maimuțele, sunt ca pisicile la noi, așa de multe erau. Ne opream și le dădeam de mâncare”, a declarat Ioana Ginghină în cadrul unui interviu pentru Click!