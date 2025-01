Ioana Ginghină, detalii despre cum se menține în formă. Ce a dezvăluit actrița: "Recent am făcut un tratament care..."

Ioana Ginghină și soțul ei, Cristi, au început anul 2025 cu o vacanță de vis în Langkawi, Malaezia. De data aceasta, fiica vedetei, Ruxandra, nu i-a însoțit, preferând să călătorească alături de prieteni. Actrița a recunoscut că i-a fost dificil să o lase acasă, dar înțelege că adolescența vine cu dorința de independență.

Ajunsă pe plajele spectaculoase din Langkawi, Ioana Ginghină s-a bucurat de soare și de peisajele exotice, revenind la obiceiurile ei alimentare sănătoase, după ce, de sărbători, a făcut câteva excese culinare.

„De sărbători am cam sărit calul, am mâncat în stil românesc de pe 24 până pe 28 decembrie. Piftie, salată de boeuf, tobă, caltaboș, sarmale, friptură, cozonac și tot felul de dulciuri… 2 kilograme pe cântar. Din 28 am lăsat-o mai ușor până în seara de revelion în care iar am mâncat mult. Și apoi, aici, în vacanță, mănânc ușor, pește, fructe de mare, nu fac excese. Și înot câte o oră pe zi”, a declarat Ioana Ginghină pentru FANATIK.