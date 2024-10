Ioana Ginghină, detalii inedite despre cum i s-a schimbat viața după a treia nuntă: „Nu avem sarcini anume”

Ioana Ginghină și partenerul ei, Cristi Pitulice, s-au căsătorit civil sâmbătă, pe 23 septembrie 2023, după trei ani de relație. Ceremonia și petrecerea au fost restrânse și au avut loc în curtea casei vedetei. Ruxandra, fiica pe care actrița o are din căsătoria cu fostul ei soț, Alexandru Papadopol, a fost domnișoară de onoare.

Recent, actrița a vorbit deschis despre cum i s-a schimbat viața după ce s-a căsătorit a treia oară. Ioana Ginghina a dezvăluit că acum își fac mai multe planuri pe termen lung și își trăiesc viața așa cum își doresc.

Totodată, actrița a dezvăluit cât de mult îi seamănă fiica ei, Ruxandra. Adolescenta a dobândit de la mama sa cele mai bune învățături, iar Ioana Ginghina a declarat că are mare încredere în ea.

„Ruxandra seamănă cu mine, dar are drumul ei. Cred că i-am arătat prin puterea exemplului care sunt regulile vieții. Așa că am mare încredere că va face alegerile corecte.”

În cadrul aceluiași interviu, Ioana Ginghină a dezvăluit și cum se menține tot timpul în formă. Când vine vorba despre ritualurile de frumusețe, vedeta a precizat că are mare grijă de ea și respectă cu sfințenie rutina de îngrijire.

„Aici ne trebuie timp și răbdare ca să cuprindem toate ritualurile mele de beauty. Sunt un manual de informații pentru că am grijă de mine de când mă știu. De la 10 ani am știut că vreau să fiu actriță și am avut tot felul de ritualuri pentru a mă întreține. În tabere, la mare, făceam respirații și alergam la 7 dimineața chiar dacă stăteam în discotecă până la 4.

Măști naturale îmi fac de la vârsta de 16 ani, deci am experimentat o grămadă pe tenul și pielea mea. În prezent, am 3-4 rutine de beauty seara pe care le alternez și vreo 2 rutine dimineața. Apoi nu mă abat de la dietă și mișcare. E un stil de viață creat în timp pe care cu drag îl împărtășesc când mi se cere asta.”, a mai spus ea.