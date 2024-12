Unde s-au mutat fosta soție a lui CRBL și fiica acestora, după divorțul de artist. Cele două nu mai locuiesc în România

CRBL și Elena, după o relație de 16 ani care părea solidă, au anunțat în luna aprilie că au decis să divorțeze. Cei doi au împreună o fiică, Alessia, în vârstă de 14 ani. Dacă inițial au fost discreți cu privire la motivele separării, artistul făcând la început câteva declarații subtile, recent amândoi au dezvăluit mai multe detalii despre decizia lor.

Invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, CRBL a făcut mai multe declarații cu privire la motivul divorțului.

Artistul a povestit și că fosta lui soție nu mai locuiește în România. Elena și Alessia s-au mutat la Chișinău, în Republica Moldova, astfel că el își vede destul de rar fiica de când a divorțat.

Fosta soție a lui CRBL a fost invitată în podcastul moderat de Damian Drăghici și a vorbit, în lacrimi, despre divorț dar și despre cum a primit fiica lor știrea că artistul are deja o nouă relație.

„Alessia pare că este ok. E ok, dar nu e chiar ok. Aparențele… Eu stând cu ea non-stop știu că nu e tocmai ok. Orice decizie o iau acum este să fie cât mai bine pentru ea. (…) Mai întâi mami cu tati se despart, bam! După aia ne mutăm, a doua luptă. A treia luptă, tati… Dacă citește știrile acum, eu nu pot să-i închid telefonul, că are telefon. Adică au fost multe lovituri într-un timp foarte scurt”, a declarat fosta soție a lui CRBL.