Regizori care și-au cerut scuze public pentru filmele dezamăgitoare pe care le-au făcut

1. Shanghai Fortress (2019)

Shangai Fortress e un film de acțiune regizat de Teng Huatao și produs în China. Acțiunea se petrece în viitor, în anul 2035, iar orașul Shanghai se apără în fața unui atac al extratereștrilor care au distrus mai multe orașe de pe întreg globul pentru a obține sursa lor principală de energie. Deși pare o poveste captivantă, nu a reușit să strângă aprecierile dorite. „Acest lucru a arătat atât nemulțumirea publicului față de film, dar și că speranțele pentru un SF chinez au fost spulberate. În calitate de regizor, am responsabilitatea finală pentru asta. Îmi pare foarte rău”, a transmis Teng Huatao pe rețelele de socializare.

2. Gods of Egypt (2016)

Alex Proyas a regizat Gods of Egypt, iar din distribuția peliculei fac parte Gerard Butler, Nikolaj Coster-Waldau și Brenton Thwaites. Filmul se desfășoară într-o versiune fictivă a Egiptului Antic. Motivul pentru care a primit o mulțime de critici are legătură cu decizia de a include în mare parte actori albi, iar fanii au considerat că nu au fost reprezentați oamenii acelei comunități. „Îmi cer sincer scuze celor care sunt jigniți de deciziile pe care le-am luat”, a spus regizorul filmului.

3. Mallrats (1995)

Mallrats prezintă doi prieteni buni care sunt părăsiți de iubitele lor și încearcă să depășească momentul mergând la mall. Kevin Smith, regizorul filmului, nu a fost încântat atunci când a apărut și și-a exprimat nemulțumirea, precizând faptul că pelicula a eșuat la box office și că nici criticii nu au lăudat proiectul. „Ani de zile, am vorbit în glumă despre Mallrats și mi-am cerut scuze în glumă pentru asta.”

4. Batman & Robin (1997)

Publicul își dorea cu nerăbdare să vadă Batman & Robin, un film în care faimoșii protagoniști se luptă cu răufăcători. Regizorul filmului, Joel Schumacher, și-a cerut scuze pentru că a spulberat așteptările. „Vreau să-mi cer scuze fiecărui fan care a fost dezamăgit pentru că eu cred că le datorez asta. O mare parte a fost alegerea mea”, a spus el pentru Vice. George Clooney, care l-a interpretat pe Batman în film, declarat într-un interviu în cadrul The Graham Norton Show că pelicula din 1997 a fost „un dezastru.”

5. Fear and Desire (1953)

Stanley Kubrick și-a făcut debutul în regie cu Fear and Desire și prin intermediul filmului a transmis un mesaj dur împotriva războiului. Regizorul le-a spus fanilor să nu urmărească pelicula și a precizat în cartea The Film Director as Superstar scrisă de Joseph Gelmis faptul că: „Nu este un film pe care mi-l amintesc cu mândrie.”

6. Elysium (2013)

Jodie Foster și Matt Damon au jucat în Elysium, un film regizat de Neill Blomkamp. După vizionarea peliculei, publicul a fost de părere că acțiunea nu este dusă până la capăt și că nu este convingător. Regizorul nu a încercat să găsească motive pentru care filmul său a dezamăgit. „Simt că, în cele din urmă, povestea nu este cea potrivită. (…) Nu am făcut un film suficient de bun”, a spus el pentru Uproxx.

7. Dune (1984)

Prin filmul Dune din 1984, David Lynch a vrut să ofere o adaptare a operei lui Frank Herbert care să fie specifică stilului său. Pelicula a avut un buget de 30 de milioane de dolari și a câștigat 40 de milioane de dolari la box office. Lucrurile nu au ieșit așa cum și-ar fi dorit și și-a exprimat regretul cu privire la rezultatul final. Amintidu-și de acest eșec într-un interviu pentru The AV Club, el a declarat că „este o poveste tristă, patetică, ridicolă.”

8. Spider-Man 3 (2007)

Dacă primele două filme Spider-Man au fost considerate un succes, nu același lucru se poate spune și despre al treilea. Fanii producțiilor cu supereroi au semnalat intriga exagerată. Regizorul peliculei, Sam Raimi, nu a ascuns faptul că Spider-Man 3 nu a ajuns la public. „Este un film care pur și simplu nu a funcționat foarte bine. Cred că asta a fost greșeala mea”, a mărturisit el, conform Vulture.

9. Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)

Steven Spielberg a regizat Indiana Jones and the Temple of Doom și a fost un eșec din toate punctele de vedere. După ce a fost lansat, regizorul a avut cuvinte de laudă la adresa filmului, însă și-a schimbat părerea după ce a văzut reacțiile. „Nu am fost deloc mulțumit de Temple of Doom. Nu există nici măcar un gram din sentimentul meu personal în Temple of Doom„, a spus el, potrivit ShashFilm.

10. Armageddon (1998)

Armaghedon este un film regizat de Michael Bay cu Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Liv Tyler și Ben Affleck în rolurile principale. Deși la nivel comercial pelicula a avut cifre îmbucurătoare, criticii nu au apreciat povestea. Michael Bay a vorbit despre eșecul său. „Îmi voi cere scuze pentru Armageddon, pentru că a trebuit să facem întregul film în 16 săptămâni”, a spus Michael Bay într-un interviu de la Miami Herald.

