10 dintre cele mai bune interpretări din filme biografice despre muzicieni

Producțiile cu și despre muzicieni faimoși întotdeauna au fost fascinante, iar asta pentru că ne dau ocazia să descoperim, chiar și prin modul acesta, viețile unor artiști care au cucerit publicul din întreaga lume. Fie că este vorba despre povești zbuciumate, controversate sau impresionante, în lista de mai jos vei găsi 10 dintre cele mai bune performanțe din filmele biografice despre muzicieni.

1. Taron Egerton – Elton John în Rocketman (2019)

Rocketman, filmul regizat de Dexter Fletcher, arată ascensiunea și primii ani din cariera legendarului Elton John, începând cu drumul său către faimă. Taron Egerton îl joacă pe protagonist și interpretează melodiile pe care le vei auzi în peliculă, reușind să facă un rol fantastic prin intermediul căruia redă viața celebrului Elton John. Pentru performanța lui, Taron Egerton a fost recompensat cu un Glob de Aur.

2. Andrew Garfield – Jonathan Larson în Tick, Tick…Boom! (2021)

Filmul Tick, Tick…Boom! surprinde povestea unui tânăr compozitor de muzică de teatru, care atunci când se apropie aniversarea de 30 de ani, se împarte între iubire, prietenie și presiunea de a crea ceva măreț, cât mai are timp. Pelicula îl arată pe Andrew Garfield, cel care joacă rolul principal, pe Jonathan Larson, în centrul unor presiuni pe care le resimte din toate părțile, oferind, în același timp, o prestație interesantă și demnă de adevărata legendă a teatrului.

3. Joaquin Phoenix – Johnny Cash în Walk the Line (2005)

Walk the Line este considerat unul dintre cele mai bune filme biografice muzicale din ultimii ani. Ce a cântărit foarte mult a fost performanța lui Joaquin Pheonix, care îl interpretează pe solistul Johnny Cash în primii ani din cariera sa. Actorul a fost apreciat până acum pentru mai multe roluri, însă de departe cel din Walk the Line este cel mai bun și a surprins prin faptul că s-a transformat complet în Johnny Cash.

4. Cate Blanchett – Bob Dylan în I’m Not There (2007)

În I’m Not There, șase personaje întruchipează diferite versiuni ale lui Bob Dylan. Filmul despre această legendă a muzicii are o distribuție de zile mari, din care fac parte Richard Gere, Christian Bale și Heath Ledger, dar și Cate Blanchett, cea care este de nerecunoscut în rolul său și despre care s-a menționat că a oferit o portretizare impresionantă.

5. Gary Busey – Buddy Holly în The Buddy Holly Story (1978)

Filmul biografic The Buddy Holly Story regizat de Steve Rash oferă o imagine de ansamblu asupra ascensiunii muzicianului și compozitorului Buddy Holly, de la celebritatea din 1950, căsătorie și moartea prematură, punând accentul pe dificultățile din povestea sa de viață. Actorul Gary Busey a interpretat propriile sale coveruri ale melodiilor lui Holly din film.

6. Val Kilmer – Jim Morrison în The Doors (1991)

The Doors, care redă povestea celebrei trupe rock și a solistului și compozitorului său, Jim Morrison, este unul dintre cele mai bune filme în care a jucat Val Kilmer. Cu ocazia asta, actorul se poate mândri cu o transformare spectaculoasă. În pelicula regizată de Oliver Stone, se urmărește un drum către succes nu tocmai ușor parcurs de către Jim Morrison. Deși filmul nu urmează întocmai faptele reale, acest lucru nu l-a împiedicat pe Val Kilmer să aibă o interpretare încântătoare.

7. Rami Malek – Freddie Mercury în Bohemian Rhapsody (2018)

Bohemian Rhapsody a împărțit publicul în două tabere, între cei care l-au lăudat și l-au catalogat drept un film excepțional, și între cei care l-au criticat aspru. Cu toate astea, nu putem să nu remarcăm prestația lui Rami Malek care l-a interpretat pe Freddie Mercury, solistul trupei Queen, și care a câștigat un premiu Oscar pentru rolul său.

8. Chadwick Boseman – James Brown în Get on Up (2014)

Chadwick Boseman l-a jucat pe James Brown în filmul Get on Up, care prezintă povestea lui de viață, de la greutățile și provocările cu care s-a confruntat în parcursul său de a deveni unii dintre cei mai buni muzicieni ai epocii sale. Cu o distribuție în care se regăsesc nume precum Viola Davis și Dan Aykroyd, Chadwick Boseman a atras atenția asupra sa în această peliculă și a făcut cel mai bun rol din cariera sa.

9. Sam Riley – Ian Curtis în Control (2007)

Sam Riley a interpretat rolul lui Ian Curtis, liderul formației Joy Division, în filmul Control, despre necazurile prin care trece în plan personal și profesional, și sinuciderea sa la vârsta de 23 de ani. Criticii au fost de părere că actorul l-a întruchipat perfect pe solist și că a surprins trăsăturile acestuia cu acuratețe.

10. Michael Douglas – Liberace în Behind the Candelabra (2013)

Behind the Candelabra este un film care aduce în atenție ultimii ani din viața de succes a lui Liberace, un faimos pianist și cântăreț din anii ’50, interpretat de Michael Douglas. În această peliculă considerată una dintre cele mai bune regizate de Steven Soderberg, actorul intră în pielea personajului său, aspect care permite ca acesta să fie analizat de public. Pe lângă asta, a mai fost apreciată și chimia dintre Michael Douglas și Matt Damon, care îl joacă pe Scott Thorson.

Foto: PR

